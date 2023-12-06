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Сенаторы США устроили скандал на брифинге о помощи Украине
Журналист Fox рассказал о препирательствах сенаторов и нешуточном скандале на брифинге по Украине
В Сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, сообщил корреспондент телеканала Fox News в Конгрессе Чад Перграм.
Перграм рассказал, что лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер упрекнул лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла в перехвате темы встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США, передает РИА «Новости».
Шумер также обвинил другого сенатора, в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Демократ возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи.
Другие сенаторы, по словам Перграма, отметили, что встреча получилась драматичная и «страсти разгорелись».
Ранее сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.