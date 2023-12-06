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Республиканцы сорвали «секретный брифинг» о помощи Украине в Сенате США
Представители Республиканской партии отказались обсуждать помощь Украине без ответа на их требования
Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.
Ромни заявил журналистам, что республиканцы просто ушли с брифинга, потому что там оказались не готовы обсуждать, что нужно было для сделки. По его словам, «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем республиканцы итак знают, передает РИА «Новости».
Кроме того, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрошенный администрацией бюджетный запрос на 106 млрд долларов, который включает помощь Киеву. Он отметил, что республиканцы настаивают на значимых изменениях на границе.
Ранее свое участие в брифинге «в последний момент» отменил президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.