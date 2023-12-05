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    Ближний Восток дает России ряд новых возможностей
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    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    25 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    33 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 22:35

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США

    В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Сенате США на закрытом брифинге, сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

    Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.

    5 декабря 2023, 17:37
    WP: Генерал армии США призывал ВСУ «резать глотки русским»

    WP: Генерал армии США Милли призывал ВСУ «резать глотки русским»

    WP: Генерал армии США призывал ВСУ «резать глотки русским»
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский генерал Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, пытался вдохновить украинских солдат призывами «резать глотки русским», пишет The Washington Post (WP).

    В прошлом году в ходе учений в немецком Висбадене Милли, обращаясь к украинским военным, сказал, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», утверждает WP со ссылкой на чиновника, присутствовавшего при разговоре, передает РИА «Новости».

    Издание поясняет, что таким образом генерал хотел вдохновить ВСУ на проведение операций на территориях, контролируемых Россией.

    Ранее в Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева. После этого глава украинской разведки попытался откреститься от слов об убийствах россиян.

    Коментарии (66)
    5 декабря 2023, 11:35
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Украине следует брать пример с Франции и Германии, которым удалось помириться после войн за Эльзас, Лотарингию и Страсбург, заявил основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

    Явлинский в интервью РБК заявил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». Евросоюз, по его словам, доказал миру, что перспектива такого примирения возможна. При этом политик напомнил, что помириться у многих не получилось, например, у Индии с Пакистаном или у Израиля с Палестиной, «а у Европы получилось», и с этого, считает он, необходимо брать пример.

    Основатель «Яблока» заявил также, что считает Россию и Украину «правой и левой рукой».

    В ответ на дискуссии на тему членства Украины в НАТО Явлинский предложил поднять вопрос о расширении ОДКБ в Мексику или Канаду. Это, по его мнению, вызвало бы «большое возбуждение» в США.

    Коментарии (84)
    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (85)
    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

    Коментарии (12)
    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

    Коментарии (21)
    5 декабря 2023, 02:18
    NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая и Республиканская партии США не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, сообщило NBC News.

    По данным телеканала, все попытки договориться завершились «глубокими разногласиями». Источник сообщил, что республиканцы пригрозили заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. В свою очередь, демократы понимают, что республиканцы не желают идти на компромисс, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

    Коментарии (5)
    5 декабря 2023, 13:15
    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard

    AFP: Киев, просивший Leopard для провалившегося затем наступления, применяет их в обороне

    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard
    @ Ralph Zwilling/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия, хотя Киев долго выпрашивал их у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления, передает AFP со ссылкой на украинских военных.

    Как говорится в сообщении агентства, в этом году Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и других западных союзников, чтобы дать отпор российским войскам, но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта, передает РИА «Новости».

    Как сообщил заместитель роты 21-й механизированной бригады ВСУ, танк Strv 122 – шведская версия Leopard 2A5 – теперь используется для поражения пехотных групп или складов боеприпасов. Как отмечает AFP, танки Leopard на данный момент расположены вдоль линии фронта и действуют, скорее, как артиллерия дальнего действия, чем как наступательные боевые танки. Агентство отмечает, что для проведения эффективных наступательных действий ВСУ потребовалось бы до 150 танков Leopard.

    Ранее издание Forbes сообщило, что российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией ВСУ.

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

    Коментарии (17)
    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 11:09
    Украинский снаряд попал в школу и детсад Донецка
    Украинский снаряд попал в школу и детсад Донецка
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате прямого попадания украинского снаряда в Куйбышевском районе Донецка повреждены здания школы и детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что у здания школы №41 в результате обстрела ВСУ повреждены мягкая кровля, фасад, остекление и внутренняя отделка. Кроме того, повреждено остекление детского сада №249.

    По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили не менее 17 снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

    В середине ноября женщина погибла во время обстрела Донецка со стороны украинских войск.

    Коментарии (13)
    5 декабря 2023, 06:21
    Российская ПВО уничтожила и перехватила 35 БПЛА ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Минобороны: Российская ПВО ночью уничтожила 22 беспилотника ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    Системы российской ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватили еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, ПВО пресекла попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    В ведомстве уточнили, что были сбиты 22 украинских БПЛА и перехвачены еще 13 дронов над Азовским морем и Крымом.

    Ранее российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

    Коментарии (9)
    5 декабря 2023, 16:12
    Российский боец рассказал, как он уничтожил семь украинских дронов

    Российский боец рассказал об уникальной схеме уничтожения украинских дронов

    Российский боец рассказал, как он уничтожил семь украинских дронов
    @ t.me/blackhussars

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский боец Саныч рассказал об уникальной схеме уничтожения украинских дронов.

    Саныч рассказал, что при помощи этой схемы он лично уничтожил как минимум семь украинских домов, передает Lenta.Ru.

    Боец разработал способ уничтожения дронов, при котором он сам выступал в качестве приманки. Боец выходил в зону поражения, чтобы его заметили операторы вражеских БПЛА.

    Когда дрон начинал погоню за бойцом, тот бежал до ближайшей лесопосадки, в которой заранее были разложены несколько автоматов или пулеметов. Когда дрон начинал спускаться, чтобы сбросить взрывчатку, Саныч расстреливал его в упор. Боец отметил, что метод эффективно работает против обычных беспилотников со сбросом.

    Ранее российские военные уничтожили FPV-дронами огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и украинскую бронетехнику в зоне спецоперации.


    Коментарии (20)
    5 декабря 2023, 05:15
    Украинский солдат рассказал о крайне тяжелой ситуации на Днепре для ВСУ

    Би-би-си: ВС России отрезали от снабжения подразделения ВСУ на восточном берегу Днепра

    Tекст: Вера Басилая

    Переправа через Днепр полностью находится под постоянным обстрелом российской армии, идут тяжелые бом, российские войска контролируют линии снабжения, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью Би-би-си.

    Солдат рассказал, как лодки с украинскими военными после российских ударов просто исчезали в речной воде. По его словам, ВСУ рассчитывали, что после занятия плацдарма на восточном берегу Днепра российская армия начнет отступать, дав возможность переправить через реку генераторы, топливо и продовольствие, но ожидания не оправдались, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Би-би-си.

    ВС России вместо отступления ударили по ВСУ мощными ударами артиллерии, минометов и огнеметов, превратив место в настоящий «ад». По его словам, так как россияне контролировали все линии снабжения, украинские войска остались без воды, а еду они покупали за свои деньги.

    Украинский военный считает, что командование просто бросило их, а их пребывание на плацдарме имеет скорее политическое значение.

    Ранее российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра.

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    5 декабря 2023, 17:47
    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию

    Рар оценил идею Явлинского о примирении России и Украины по примеру Берлина и Парижа

    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Германия всегда являлись великими державами, чего нельзя сказать об Украине. Диалог Парижа и Берлина всегда проходил в рамках понимания обеими сторонами взаимного равенства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии в вопросе примирения.

    «Пример примирения Франции и Германии для решения российско-украинского конфликта двойственен. Он уместен и не уместен одновременно. С одной стороны, Париж и Берлин могут служить образцом того, как две стороны, несмотря на длительную вражду, все-таки сумели прийти к взаимному пониманию и наладили стабильные отношения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако эти государства долгие века представляли собой великие державы, чего нельзя сказать об Украине. Их примирение являлось долгим процессом, поскольку раны, нанесенные сторонами друг другу, были неимоверно глубоки. Франция и Германия шли на компромиссы, использовали дипломатию и мягкую силу», – отмечает эксперт.

    «Они использовали обширные культурные связи и налаживали взаимоуважение к общей истории. Свою роль сыграла и готовность Берлина взять на себя историческую вину за начало войны с Парижем. В настоящий момент такое поведение от Украины или России представить достаточно трудно», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, сторонам текущего конфликта будет сложно найти баланс в диалоге друг с другом. Украина, скорее всего, при помощи западных академических и политических сил будет претендовать на роль создателя Киевской Руси. В этом заключается огромная опасность для будущих отношений двух государств», – уточняет он.

    «Россия, в свою очередь, на правах великой державы всегда будет рассматривать Украину в качестве младшего брата. Преодолеть эти взаимные противоречия будет крайне непросто. Поэтому в настоящее время, на мой взгляд, говорить о возможности примирения сторон по франко-немецкому сценарию очень трудно», – резюмирует Рар.

    Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью РБК. По его мнению, эти страны сумели успешно помириться после долгих лет конфликтов вокруг территорий Эльзаса, Лотарингии и Страсбурга.

    Он отметил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». «Евросоюз – это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось – ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», – подчеркнул он.

    Кроме того, Явлинский рассказал и о своем отношении к Украине. Он сказал, что эта страна совместно с Россией представляют собой «правую и левую руки». «Так получилось, что я родился во Львове – отец с фронта вернулся, и его дивизия стояла в Закарпатье», – напомнил он, сказав, что это государство не перестает являться для него очень дорогим.

    На просьбу прокомментировать потенциальное членство Украины в НАТО Явлинский ответил косвенно. «Я считаю, что расширение ОДКБ в Мексику или Канаду вызвало бы большое возбуждение в Соединенных Штатах», – заметил он.

    Коментарии (25)
    5 декабря 2023, 10:58
    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    «Русский инженер»: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим пытается заменить западные Storm Shadow, запасы которых у ВСУ подходят к концу, а новые поставки маловероятны, новой модификацией ракеты «Нептун», пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», предположил, что речь пойдет о замене системы наведения: вместо активной радиолокационной – наведение по спутниковой навигационной системе. По его словам, это дает заметную экономию массы, что вместе с удлинением ракеты позволяет увеличить массу БЧ, доведя ее до 400 кг.

    Таким образом, считает эксперт, киевский режим хочет получить могущество боеголовки на уровне не ниже ракет класса «Калибр». Украинские ракеты, добавил Васильев, будут обладать заметно меньшей дальностью, но при этом их можно будет запускать с земли. Либо вооруженные силы Украины смогут добавить дальности ракете, пустив часть массы на топливо, предположил эксперт.

    «Это все может свидетельствовать о попытке заменить западные Storm Shadow, которые возможно уже подходят к концу, и маловероятны новые поставки. К тому же опция пуска с земли упрощает запуск и обнаружение пуска, так как не привязана к взлету самолетов-носителей», – заключил Васильев.

    Ранее военный эксперт Сергей Хатылев в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

    Коментарии (11)
    5 декабря 2023, 17:53
    Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт

    Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году, заявила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

    «Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство в 2024-м – прийти в ВСУ. Это касается и женщин», – приводит РИА «Новости» слова депутата в соцсетях. 

    В качестве примера Безуглая сообщила, что сама прошла военную службу по мобилизации в 2015 году. Агентство приводит данные Минобороны Украины, согласно которым число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40% и достигло 43 тыс. человек.

    Служить в армии женщинам разрешили в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами. Кроме того, с 1 октября 2023 года женщин-медиков обязали встать на воинский учет.

    Ранее сообщалось, что на Украине военкомам планируют разрешить фиксировать на видео процесс вручения повесток в ряды ВСУ.

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    «Отменяем Третью мировую». За что воюют в Донбассе

    Агрессивное желание нынешних украинских властей ущемить права русских, расистские рассуждения европейского начальства на тему садов и джунглей, чествование пожилого эсэсовца в парламенте по ту сторону океана. Все это и многое другое ставит вопрос: какой войне наследует СВО – Великой Отечественной или же Второй мировой? За ответом спецкор газеты ВЗГЛЯД отправился к хранителям основных мемориалов народных республик Донбасса – в места, где бои идут уже почти десять лет. Подробности

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    Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете

    «Москва находится сейчас в уникальном положении». Такими словами эксперты описывают ситуацию, сложившуюся на международной арене в результате арабо-израильского конфликта. В то время как ряд ключевых игроков несут ощутимые потери, российская дипломатия заняла позицию, приносящую нашей стране серьезные внешнеполитические дивиденды. Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

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