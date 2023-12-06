Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.30 комментариев
В Сенате США поспорили, кому принадлежит Киев
Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев
Спорящие о помощи Украине законодатели США сейчас решают, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.
Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».
По его словам, коллеги из республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.
Между тем, президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.
Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.
Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.