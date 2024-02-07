Терроризм стал главным признаком киевского режима

Tекст: Евгений Крутиков

Террор – личный и массовый – стал неотъемлемой частью политики Украины по отношению к российскому государству, российским гражданам и всем, кто так или иначе является сторонником Русского мира. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов и его подчиненные, как и другие украинские политики и военные, не скрывают своей приверженности к террористическим методам и даже садистски этим бравируют. Украина продолжит «убивать русских в любой точке мира» до своей полной победы, заявлял Буданов, комментируя причастность украинской стороны к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной.

Очередным признанием данной террористической практики стала и свежая публикация украинского агентства «Укринформ». Ничуть не стесняясь, агентство со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщает, что украинские спецслужбы имеют прямое отношение к серии покушений на ряд политиков и общественных персон на территории России. Как заявляется в материале, в СБУ подтвердили, что «спецоперации по ликвидации врагов Украины» сейчас являются одним из направлений работы ведомства. И делается это прямыми террористическими методами.

Конвейер террора

Украинский террор – это не только попытки политических расправ, но и банальные поджоги и взрывы. Но именно убийства, в том числе и людей совершенно невинных, стали привычным «методом» деятельности украинской разведки.

Многие погибшие от рук украинских террористических групп и убийц-одиночек люди не слишком известны. Например, на новых территориях в 2022 году ГУР и особенно СБУ (Служба безопасности Украины, бывший КГБ УССР) развязали целую террористическую войну против тех местных жителей, кто принял Россию, пошел на работу в органы власти, в местную полицию, и даже против школьных учителей, начавших учить детей по новым – российским – учебникам.

Всех этих людей перечислить просто невозможно. Только после победы мы сможем оценить масштаб террора, который СБУ устроила в Херсоне и в той части Харьковской области, которую ВС РФ были вынуждены временно оставить.

Одним из главных направлений украинского террора стали люди знаковые, известные или в политике и общественной жизни вообще, или в Новороссии, или в местной жизни. Каждый из них в итоге стал символом жертвенности и героизма, с одной стороны, и украинского террора – с другой. Вот самые известные из них, в хронологическом порядке с начала СВО в феврале 2022 года.

«В Мелитополе в результате теракта был убит 42-летний сотрудник полиции Александр Мищенко, который остался верен присяге и продолжил служить своему народу. Ему неоднократно поступали угрозы от террористов УГИЛ (Украинского государства Ивано-Франковска и Львова – так Рогов называет Украину – прим. ВЗГЛЯД) за то, что он восстанавливал мирную жизнь в регионе и пресекал противоправные действия, наводя порядок на родной земле. Мищенко возглавлял Приазовское отделение полиции. Нам необходима смертная казнь за терроризм! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего! Царство Небесное!» – заявлял 27 апреля 2022 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.





В ночь на 21 августа 2022 года автомобиль, в котором ехала дочь философа Александра Дугина Дарья, взорвался на Можайском шоссе в Московской области. 20 августа Дугин и его дочь присутствовали на патриотическом фестивале «Традиция». По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля Дугиной со стороны водителя. Убийство носило заказной характер. Впоследствии ФСБ сообщила, что «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами». Исполнителем была гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью. По одной из версий, целью террористического акта был сам философ Дугин, а не его дочь, севшая за руль машины по стечению обстоятельств.

16 сентября 2022 года в здании прокуратуры Луганска произошел взрыв. Погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Происшествие квалифицировано как террористический акт, ведется следствие.

2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Детонация устройства произошла в момент, когда в заведении проходил патриотический вечер военкора. В результате происшествия также пострадали 52 человека.

Как выяснили затем следствие и суд, преступление организовала и осуществила преступная группа, в которую входила в том числе либеральная активистка Дарья Трепова, задержанная днем позже. В январе 2024 года Трепова была приговорена к 27 годам заключения по целой серии уголовных статей, в том числе за совершение теракта. Установлено, что преступление готовилось с территории Украины.

В Краснодаре 10 июля 2023 года был застрелен четырьмя выстрелами в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города капитан второго ранга Станислав Ржицкий. СК возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК). 11 июля Следственный комитет сообщил о задержании в Краснодаре (по другим данным – в Туапсе) Сергея Денисенко 1959 года рождения, которого назвали подозреваемым в убийстве бывшего подводника. Позднее Денисенко сознался в убийстве Ржицкого и показал, что сделал это по заданию украинской разведки. Ржицкий служил на подводной лодке Черноморского флота «Алроса», а в 2013 году стал капитаном подлодки «Краснодар». Находился в списках пресловутого сайта «Миротворец».

6 декабря 2023 года на территории подмосковного дома отдыха был убит несколькими выстрелами бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Кива. Тело Ильи Кивы было обнаружено в снегу на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево. Ранее Кива был приговорен Львовским судом к 14 годам тюрьмы за госизмену и объявлен в розыск.

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов взял ответственность за убийство Кивы. «Можем подтвердить, что Кива – всё, и такая судьба ждет всех предателей Украины», – заявил он в эфире украинского телевидения.

В Луганске в этот же день, 6 декабря 2023 года, в своей машине был взорван экс-депутат Народного совета ЛНР, также возглавлявший Госкомитет по вопросам государственной безопасности и обороны Олег Попов. На него уже совершались покушения, в ходе одного из них ему даже удалось обезоружить нападавшего, вооруженного ножом. Ведется следствие.

Через сутки, 8 декабря 2023 года, также в Луганске был по той же схеме взорван в своей машине депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, стоявший у истоков луганского ополчения.

Обыкновенное зверство

Не только знаковые фигуры являются жертвами украинских террористов в погонах. Неизбирательные убийства стали своего рода фишкой и армии, и спецслужб Киева.

8 октября 2022 года в результате террористического акта на Крымском мосту погибла семья Кулик – Алексей и Наталья, ехавшие на отдых с дочерью на автомобиле, случайно оказавшемся рядом со взорвавшимся грузовиком. 36-летняя женщина работала в управлении образования Белгородской области, а 40-летний мужчина был водителем грузовика. Их дочь выжила, но осталась сиротой.

Одно из самых резонансных происшествий произошло 2 марта 2023 года. Группа диверсантов-террористов, назвавшихся «Русским добровольческим корпусом», проникла на территорию Климовского района Брянской области с территории Украины. В селе Любечане обстреляли гражданский автомобиль, в котором были дети. Водитель погиб, 11-летний местный житель Федор был ранен. В Центре общественных связей ФСБ сообщили что была проведена спецоперация против диверсантов, проникнувших на российскую территорию. На месте ЧП обнаружено большое количество разных взрывных устройств. В результате атак в этот день террористам удалось подорвать жилой дом, газораспределительный шкаф и водонапорную башню.

Впоследствии от обстрелов приграничных населенных пунктов со стороны Украины погибло еще несколько мирных жителей. Эти действия также можно расценить как террористические акты.

А уж регулярная охота украинской артиллерии на жителей Белгорода, Донецка, Горловки и других российских городов стала обычной в лентах новостей. И все это продолжается изо дня в день.

Надо сказать, что ФСБ за 2022-2023 годы отчиталось о почти 300 предотвращенных террористических актах, следы которых ведут на Украину. Это значит, что в трех сотнях случаев люди остались живы, а имущество цело. Но нет сомнений, что российские спецслужбы работают не только над тем, чтобы предотвратить новые теракты, но и над системным устранением самого источника этих преступлений.