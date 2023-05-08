В Кремле отреагировали на планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру

Кремль считает чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, заявление Буданова является подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что на слова Буданова обратили внимание российские спецслужбы, которые будут делать все, что должно, сообщает ТАСС.

Кроме того, Москва будет внимательно следить за реакцией мировых столиц на это заявление и будет ждать осуждения.

Представитель Кремля подчеркнул, что слова Буданова подтверждают также правильность решения президента России Владимира Путина начать СВО.

Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».