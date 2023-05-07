В Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева

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7 мая, воскресенье | Последнее обновление — 15:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Ночью над Черным морем средствами ПВО сбиты 22 ударных украинских беспилотника
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева
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Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Буданов прокомментировал вопрос Yahoo News о причастности Украины к смерти российской журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, Украина будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины», но причастность ГУР к ее убийству не подтвердил.
Кроме того, он отказался комментировать, где и когда будет контрнаступление Киева, но выразил уверенность, что Крым «будет освобожден, потому что наша победа невозможна без освобождения Крыма».
Напомним, Дугину убили в августе 2022 года, когда ее машина была подорвана на шоссе в Московской области. Как заявили в ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.
Военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине
Российские военные корреспонденты опубликовали видео колоны американских БМП Bradley, которые украинские вооруженные силы готовятся применить в ходе планируемого контрнаступления.
На одной из бронемашин, как обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», виден «тот самый новый тактический знак – стрелка». По информации военкоров, на видео попали военные 47-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов остается Запорожская область.
Российские танкисты в зоне СВО начали использовать динамический «скворечник»
Российские танкисты в зоне военной спецоперации начали использовать для танков динамический «скворечник»
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Находящиеся в зоне военной спецоперации российские танкисты начали использовать для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт – 1», они способны защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, сообщает Минобороны.
«Скворечник» представляет собой противокумулятивную решетку, которую крепят к башне танка на четырех направляющих. Таким образом над крышей башни, где особенно тонкая броня, получается навес, закрывающий башню от атак, передает РИА «Новости».
Хотя подобные решетки экипажи танков самостоятельно монтируют с начала спецоперации, но такой козырек с динамической защитой показан впервые. Кроме того, к козырьку теперь крепятся более 40 контейнеров «Контакта – 1» общим весом более 200 килограммов. Они создают над башней сплошную «плиту» из динамической защиты. Подобный козырек должен защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, а также сбрасываемых с малых БПЛА кумулятивных гранат.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 ЗВО, на видео танк уничтожает украинскую пехоту, кравшуюся лесами.
Сестра рассказала о подозреваемом в покушении на Прилепина брате
Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина заявила, что раньше брат служил в ополчении ДНР
Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина, Ирина рассказала о брате: судим за хулиганство и разбой в подростковом возрасте, раньше служил в ополчении ДНР.
По словам Ирины, в последнее время с братом они редко общались. Раньше вместе учились в школе-интернате в Дружковке в Краматорском районе, как дети из малоимущей семьи.
Сестра описала брата как вспыльчивого, но не злого человека. Своей семьи у Пермякова нет, он раз в полгода звонил маме, которая живет с сестрой в России, передает RT.
Ирина рассказала, что брат был судим за хулиганство и разбой, вступил добровольно в ополчении ДНР с 2015 года, потому что раньше «поддерживал Донбасс».
При этом родным говорил, что работает на стройке в Москве, а документы на российский паспорт подавал, вероятно, до Нового года.
Ранее Пермяков признался, что несколько лет работал на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что следил за домом Захара Прилепина, установил взрывное устройство на дороге, а позже привел бомбу в действие дистанционно.
Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле ехала его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Американский политик заявил о «катастрофических» потерях ВСУ
Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не может проиграть на Украине, потери ВСУ «катастрофические»
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Россия не может проиграть на Украине, у ВС России артиллерийское преимущество перед США, правительство Украины и Соединенных Штатов «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ, заявил кандидат в американские президенты, племянник убитого президента США Роберт Кеннеди – младший.
Американский политик выразил уверенность в интервью All-in Podcast, что русские не могут проиграть эту войну, они лишь наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США. При этом он констатировал, что у Соединенных Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что правительства Украины и США «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Кеннеди-младший назвал ситуацию на Украине «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.
Накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские националисты каждый день теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. В начале мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений.
Пригожин сообщил о выполнении целей операции «Бахмутская мясорубка»
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Задачи операции «Бахмутская мясорубка» в Артемовске полностью выполнены
Задачи операции, которые стояли перед ЧВК «Вагнер» в Артемовске, выполнены, заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин выступил с утверждением, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины) и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Основатель ЧВК «Вагнер» выразил мнение, что свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».
Он заверил, что после выхода из Артемовска ЧВК «Вагнер» выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и доподготовки подразделений, а в случае возникновения угрозы, ЧВК «Вагнер» незамедлительно встанет на защиту Родины.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил перевести подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин сообщил, с Кадыровым достигнута договоренность о передаче позиций от ЧВК «Вагнер» спецназу «Ахмат» с полуночи 10 мая.
Перед этим Пригожин, выступил с открытым обращением, в котором заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» намерены передать 10 мая свои позиции в Артемовске Минобороны, а сами «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны». Такое решение объяснялось наличием «снарядного голода» в подразделениях, что значительно осложняло ведение боевых действий.
После заявления ЧВК, Кадыров предложил отправить в Артемовск спецназ «Ахмат», а также призвал разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер». Пе его мнению, если нехватка боеприпасов имеется, это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии.
В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Герой России Дмитрий Перминов, комментируя ультимативные заявления о скором выходе штурмовых подразделений ЧВК из Артемовска, отметил, что «на передовой тяжело всем». «Там же не только принимают участие ребята из ЧВК «Вагнер», которые, безусловно, молодцы и выполняют свой воинский долг, делают очень сложную и тяжелую работу, рискуя жизнью. Там находятся подразделения Минобороны, мобилизованные – они тоже рискуют жизнью и здоровьем на передовой, но молча выполняют воинский долг», – подчеркнул Перминов.
«Нельзя в условиях ведения боевых действий выдвигать подобных ультиматумов, внося тем самым раскол. Сейчас все мы – и на передовой, и в тылу – должны объединиться», – убежден Перминов. – «И когда звучит подобное заявление, то многие задаются вопросом, «а что вообще происходит и почему». В условиях СВО это недопустимо».
В Сети раскритиковали «украинские платья» жены и внучки Байдена на коронации Карла III
Пользователи Twitter осудили желто-синие цвета нарядов жены и внучки американского президента Джо Байдена на коронации Карла III в Лондоне.
На коронацию Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне жена и внучка президента США Джо Байдена пришли в платьях в цветах украинского флага.
«Первая леди Америки представляет Украину, а не Америку, находясь в Британии. Демократы ненавидят Америку», – написала известная американская консервативная юрист Дженна Эллис.
Другой пользователь сравнил наряды супруги и внучки американского президента с гостиничными портьерами, передает Ura.ru.
Крис Таббс заявила, что американцы «умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу».
«Это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа», – считает другой пользователь.
Ранее король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Его Величество Карл III был помазан на царство.
Всего на церемонии присутствовали около 2,2 тыс. гостей. Это члены королевской семьи, главы около 100 государств, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломатического корпуса, нобелевские лауреаты.
В США назвали ответственных за атаку украинских дронов на Кремль
Бывший американский военный разведчик Риттер: Ответственность за атаку на Кремль лежит на Украине, США, НАТО, ЕС
Атака БПЛА на Кремль является открытой провокацией со стороны президента Украины Владимира Зеленского, ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Как указал Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, атака БПЛА на Кремль представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. Он выразил уверенность, что этот политический акт не даст ВСУ никаких военных преимуществ, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. По его словам, всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах: США, НАТО и ЕС.
Кроме того, как заявил американский военный, все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации «на театре военных действий». Риттер отметил, что атака на Кремль не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте.
Риттер обратил внимание на то, что российский лидер в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку.
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Подразделения «Ахмата» выдвинулись в сторону Артемовска
Кадыров: Несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артемовска
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Спецназ «Ахмат» готов выдвигаться в Артемовск (украинское название – Бахмут), несколько подразделений уже направились в сторону проведения спецоперации, сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram сообщил, что подписал письмо на имя верховного главнокомандующего о готовности вернуть Артемовск и очистить его от «натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат». В настоящее время бойцы ждут соответствующего приказа и уже начали разрабатывать стратегию действий совместно с Министерством обороны.
Глава Чечни добавил, что несколько подразделений уже выдвинулись в сторону проведения спецоперации. Он выразил уверенность, что бойцы освободят город, несмотря на сообщения о «каком-то страшном контрнаступлении ВСУ».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с главой Чечни Рамзаном Кадыровым достигнута договоренность о том, чтобы в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название – Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат».
В небе над Крымом сбили две баллистические украинские ракеты
Российские ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты, запущенные ОТРК «Гром-2»
Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Крыма две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2», сообщают власти республики.
В частности глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram, сообщил об одной сбитой ракете. Однако позже советник главы республики Олег Крючков сообщил в Telegram, что, по уточненным данным, сбиты две баллистические украинские ракеты.
В конце апреля силы ПВО отработали в небе над Крымом, повреждений и пострадавших в результате инцидента не было.
Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске Humvee
Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске американский бронеавтомобиль Humvee
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Группа ЧВК «Вагнер» захватила в Артемовске недалеко от железнодорожного вокзала американский бронеавтомобиль Humvee.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронеавтомобиль недалеко от железнодорожного вокзала при отступлении в западные кварталы Артемовска. Киевские силовики пытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, в результате он получил незначительные повреждения, передает РИА «Новости».
По словам бойца из ЧВК «Вагнер», российские штурмовые формирования вытащили американский бронеавтомобиль из-под обстрела, утащили у ВСУ «прямо из-под носа». Он отметил, что машина сразу завелась, несмотря на пробитый радиатор. Однако, чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «вагнеровцы» отбуксировали американский бронеавтомобиль в безопасную зону на тракторе. Колеса Humvee повредились осколками, но так как покрышки имеют внутри специальные резиновые вставки, это позволило провести успешную эвакуацию трофея.
Как отметил боец из ЧВК «Вагнер», пробег у захваченного бронеавтомобиля – 1809 миль, что составляет менее 4 тыс. километров, аккумуляторы работают, двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый – идеальнейший мотор, коробка передач работает в идеале. По его словам, украинские военные просто вышли из броневика и бросили, оставив российским военным новый автомобиль. «Прекрасный подарок Америки для России», – пошутил боец российских штурмовых формирований.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится порядка 95% территории Артемовска.
Российские силы приступили к штурму центральной части «гнезда» в Артемовске
Военкоры сообщили, что российские силы штурмуют сердце «гнезда» в Артемовске
Российские силы приступили к штурму «самого сердца» последнего мощного укрепрайона вооруженных сил Украины в Артемовске, которое прозвали «гнездом», сообщают военкоры.
Под натиском российских бойцов украинские националисты подрывают здания в западной части города, отходя в сторону окраин, сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны».
Ранее в субботу на Украине сообщили, что российские силы в Артемовске приступили к массированному штурму трассы, которую прозвали «дорогой жизни» вооруженных сил Украины.
МИД назвал ответственных за покушение на Прилепина
МИД: Ответственность за покушение на Захара Прилепина лежит на руководстве Украины и Западе
МИД возложил на руководство Украины и Запад ответственность за подрыв автомобиля, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин и погиб его водитель Александр Шубин.
Согласно заявлению в Telegram-канале МИД России, теракт против Прилепина это очередное проявление того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона активно насаждался на Украине.
В МИД отметили, что ответственность за этот и другие теракты лежит не только на украинских властях, но в первую очередь на их кураторах – США, а отсутствие осуждения очередного теракта со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей, подчеркнули в дипведомстве.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Задержаны два подозреваемых, один из них дал признательные показания о том, что был завербован спецслужбами Украины.
Российская система ПВО отразила атаку украинских БПЛА на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев: Ночью российская система ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Севастополь
Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь, в результате один беспилотник противника потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки БПЛА были найдены сотрудниками МВД и МЧС, второй – был сбит над морем в районе мыса Херсонес, а третий – над морем со стороны Северного мола.
Всего, по словам Развожаева, на Крым и Севастополь этой ночью было направлено более десяти беспилотников, однако никакие объекты в городе не пострадали, все службы продолжают контроль обстановки.
Накануне украинский беспилотник был уничтожен у военного аэродрома в Севастополе.
Пригожин сообщил о подрыве ВСУ зданий в центре «гнезда» в Артемовске
Пригожин: ВСУ взорвали несколько зданий в центральной части «гнезда» в Артемовске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения, но российские силы продолжают штурм, заявил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ВСУ взорвали здания в центре «гнезда», которое находится под их контролем. Он также отметил, что ЧВК «Вагнер» будут штурмовать Артемовск до 00:00 10 мая, передает ТАСС.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артемовска.
Между тем, российские силы приступили к штурму центральной части «гнезда» в Артемовске.
В Сети раскритиковали Зеленского за встречу с «новым покровителем» Киева
Пользователям Сети не понравилось решение Зеленского встретиться с «новым начальником»
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Пользователи соцсетей раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за встречу с администрацией американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock.
Так, пользователи Twitter предположили, что Зеленский «провел встречу с новым покровителем» и «получил задание от нового начальник», передает РИА «Новости». Одни из них предположил, что в будущем компания BlackRock потребует от Киева провести приватизацию.
Пользователи Сети также выразили мнение, что фонду следует добиваться прекращения огня и перемирия между сторонами конфликта, а не пытаться заработать на нем.
Напомним, инвестиционная компания BlackRock, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, будет координировать усилия по привлечению активов для восстановления Украины.
Ранее аналитик Майкл Шэнк заявил, что инвестиции США в строительство больших атомных электростанций, угольных, газовых и нефтяных объектов на Украине приведут к еще большей нестабильности и новым войнам.
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