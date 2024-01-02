Зеленский пытается компенсировать бессилие на фронте террором

Эксперты объяснили, почему ВСУ атаковали Белгород и Донецк в Новый год

Tекст: Олег Исайченко

Сразу после наступления Нового года ВСУ нанесли удар по центру Донецка. Обстрелу, в частности, подверглась гостиница «Донбасс Палас». Также удары пришлись по Калининскому и Буденновскому районам.

В итоге, как сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, погибли четыре человека, еще более десяти получили ранения. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «террористическим зверьем» ответственных за теракт.

Позднее с официальным заявлением выступил и МИД. Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, формирования украинских неонацистов при поддержке стран коллективного Запада продолжают совершать теракты против мирного населения России, при этом их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.

В МИД добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления, причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание.

Кроме того, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. На вечер понедельника число погибших в результате удара выросло до 25 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также он уточнил число раненых, добавив, что к медикам обратились еще два человека: у женщины перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 109 человек.

Как сообщили в Минобороны, российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

Также указывается, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

Подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор*» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

Во вторник ВС России нанесли несколько мощных ударов по Киеву. По данным СМИ, в общей сложности в украинской столице раздалось свыше пяти взрывов. Как уточняют в Минобороны, атака производилась высокоточными ракетами и беспилотниками.

Урон нанесен объектам ВПК в Киеве и окрестностях: производству ракет, беспилотников, местам ремонта военной техники, хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами, – цель удара достигнута, все объекты поражены.

При этом накануне президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

Он подчеркнул, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов. Сомнений быть не может». «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин.

В экспертном сообществе уверены: офис Зеленского окончательно перешел к террористической тактике. России же в ответ на подобные атаки необходимо наносить планомерные удары по военным объектам противника, снижая тем самым боевой потенциал ВСУ.

«Теракты ВСУ в Донецке и Белгороде – реакция офиса Зеленского на цепь военных неудач на фронте. Никаких позитивных для Киева сценариев не видно, местное население находится в депрессии, военные также не испытывают особого энтузиазма», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«И террор, который сегодня развязала украинская власть, призван поднять боевой дух ВСУ, а также запугать российское население. Это глубоко порочная и преступная практика, но по-другому мыслить офис Зеленского не умеет», – убеждена эксперт.

«Стоит понимать, что любой украинский теракт, а атаки на Белгород и Донецк – это именно теракты, имеет своей целью информационный «взрыв» и преследует желание перебить негативную повестку.

Поэтому удары наносились именно во время праздников. Разумеется, подобные акты не должны оставаться без ответа», – подчеркивает собеседница. «Так, российские военные уже нанесли удары по Харькову и Киеву. Но, что немаловажно, наша власть неоднократно подчеркивала: целями становятся исключительно военные объекты и инфраструктура, среди которых склады и промышленные предприятия», – рассуждает она.

«Офис Зеленского всеми силами демонстрирует упертое желание эскалировать конфликт. И коль Украина намерена вести себя таким образом, мы вынуждены отвечать. Но делать это необходимо в соответствии с нашими принципами. И я уверена, что у нас просто не остается других вариантов, кроме как последовательно и мощно ликвидировать живую силу противника, а также промышленные предприятия», – уверена Шеслер.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. «Все больше становится понятным, что тактика ВСУ превращается в террористическую. Преднамеренные атаки на Белгород и Донецк иначе трактовать просто не получится. И те, кто разрабатывал план нападения, приводил его в действие и исполнял, должны быть осуждены как военные преступники», – поясняет он.

«Оба теракта, произошедшие в канун Нового года и непосредственно в ночь на 1 января, говорят о бессилии украинской власти.

Если Россия наносит удары по военным объектам, предприятиям, складам и местам дислокации противника, то ВСУ не в состоянии отвечать адекватно», – убежден собеседник.

«Печально, что Запад закрывает на это глаза. Да, после атаки на Белгород в НАТО осудили удары, но сделано это было формально. А обстрелы Донецка, по сути, и вовсе поддерживаются. Но Россия не должна игнорировать подобный подход – проблему необходимо поднимать в ООН и других международных организациях, а также на уровне Глобального Юга. Глобальный Юг намного больше, чем так называемый цивилизованный Запад, и в состоянии сказать свое слово», – подчеркивает аналитик.

«Что касается военного ответа, он уже последовал. Мы нанесли удары по Харькову и Киеву. Сейчас как никогда важно бить по центрам принятия решений, военным объектам, промышленным предприятиям и складам противника, пресекая тем самым повторные террористические акты со стороны Украины, – заключил Кнутов.