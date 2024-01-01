Путин встретился с военными в госпитале Вишневского

Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.7 комментариев
Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.7 комментариев
Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.3 комментария
Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.19 комментариев
По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».
Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».
На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.
Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.
Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.
Военный эксперт Рожин: В отличие от ВСУ, Россия целенаправленно не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры
«Россия на протяжении всей спецоперации, и все это хорошо видят, не бьет по гражданской инфраструктуре. В то время как ВСУ в Белгороде целенаправленно наносили удары по мирным гражданам и жилым кварталам», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«Примечательно, что противник наверняка знал, что никаких военных целей в местах прилета не было. В свою очередь российские ответы нацелены строго на военные объекты», – акцентирует собеседник.
«В той же гостинице «Харьков Палас», которая была поражена, еще весной проводились встречи с участием натовских генералов. Там же принимали иностранных наемников, что подтверждалось украинскими СМИ. Мы атаковали одно из зданий СБУ, также были прилеты по месту локации HIMARS», – указывает аналитик.
«Важно понимать – часть этих объектов и так планировалась к поражению, работа по ним велась еще до атаки на Белгород. У Генштаба всегда есть расширенный список целей, которые формируются разведкой. Но когда стоит задача произвести ответ на какие-то бесчинства ВСУ, мы поднимаем эти списки и выбираем конкретные точки», – заключил Рожин.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.
В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.
Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.
Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки.
В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники в Курахово, Селидово и на территории шахты Коротченко в ДНР.
Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в праздники планировал наносить удары по Донецку.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена) под командованием Сергея Величко. Нацбатальон атаковал город из РСЗО, после чего отошел в тыловые районы Харьковской области.
Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили в Минобороны.
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.
В департаменте рассказали 72.RU, что это редкая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу. Поясняется, что причиной являются мутации ряда генов, которые вовлечены в процесс закладки половых желез.
В прошлом году родилось трое детей с аналогичным диагнозом.
По его словам, украинцы паникуют. Все происходящее похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны, «тогда это выбило немцев из колеи», передает РИА «Новости».
Джонсон подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед.
Ранее американские СМИ писали, что поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно.
В публикации говорится, что у Путина есть бонус в 2024 году: президентские выборы в США. Отмечается, что предвыборная гонка в США показала, что поддержка киевского режима в Соединенных Штатах пошатнулась. Путин же может получить величайший подарок – возвращение Дональда Трампа в Белый дом, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров.
Макрон в новогоднем обращении призвал остановить Россию
По его словам, в июне, когда должны состояться выборы в Европарламент, избирателям надо будет сделать выбор между тем, чтобы «остановить Россию, поддержав Украину» или «уступить авторитарным силам», передает РИА «Новости».
Отмеитм, что французы резко раскритиковали обращение Макрона. Так, в комментариях в Le Figaro они призвали меньше слушать США и выступать за мир на Украине, а не провоцировать Россию. Они также назвали Макрона худшим президентом в истории страны.
Ранее Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.
Симоньян в своем Telegram-канале подчеркнул, что глас народа слышат: участников вечеринки уже убрали из программ на федеральных каналах.
По ее словам, «Первому каналу» и «Росси 1» пришлось «перекроить свои огоньки, по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу».
Также на ТНТ пересняли целый кусок кино.
Ранее СМИ сообщали, что руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с «голой вечеринкой», постарались в новогодних эфирах обойтись без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской.
Напомним, Киркоров записал видеообращение с извинениями за неподобающее поведение из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
Полянский: «Гнилое нутро» киевского режима начали осознавать многие в ООН
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что год выдался непростым, но лучше, чем был 2022-й. Полянский рассказал, что из Нью-Йорка очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения.
Зампостпреда отметил, что «гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие коллеги по ООН». Кроме того, для многих «все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно четко проявилась на фоне кризиса вокруг сектора Газа».
Ранее Полянский заявил, что поставки западных вооружений Украине не оказывают существенного влияния на поле боя, кадрами горящей западной техники завален весь интернет.
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором: выполнение гражданского долга или статус беженца
По словам Зеленского, однажды каждому гражданину Украины нужно будет задать себе вопрос: «Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», передает RT.
Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения.
Она вспомнила, как, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент Владимир Путин отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и вполне может обогнать Германию, передает РИА «Новости».
Как заметила Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем Путин и говорил: Россия обошла ФРГ в рейтинге сильнейших экономических держав.
Как отметила экс-глава МИД Австрии, это стало настоящим событием в мировой экономической политике.
Напомним, в августе президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.
Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении заявила об отречении от престола 14 января
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте королевского дворца, королева Дании решила уйти на покой из-за проблем со здоровьем, поскольку в феврале ей сделали обширную операцию на спине, отмечает ТАСС.
«Благодаря компетентности врачей, все прошло хорошо. Тем не менее, это дало повод задуматься о будущем – не пора ли передать ответственность следующему поколению», – отметила Маргрете II. Она заявила, что «сейчас самое подходящее время». «14 января … я отрекусь от престола, передав его своему сыну, кронпринцу Фредерику», – заключила она.
Напомним, 14 февраля 2018 года на 84 году жизни умер супруг королевы Дании принц Хенрик.
Как сообщает Ura.ru, авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности, из-за чего столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, где и находился Бушмелев. Водители обеих мошин погибли.
Бушмелев с сентября 1999 года в боях второй чеченской войны, там ему и удалось отличиться. Звания Героя России Бушмелев был удостоен президентским указом от 1999 года.
Ранее умер Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов, проявивший мужество и героизм в ходе войны в Афганистане.
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля
Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что много сейчас зависит от нас самих, передает РИА «Новости».
«Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», – сказал глава государства.
Кроме того, он отметил, что Россия твердо отстаивала свои интересы и безопасность в 2023 году, ее гражданам, которых объединяет судьба Отечества, предстоит идти вперед и созидать будущее.
«Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность: наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и «глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия», тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин.
Также Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.
«Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.
Он отметил, что «в наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы – многонациональный народ России. Мы – одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее, мы вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои! С Новым 2024 годом!».
Поздравление Путина в этом году стало обычным по продолжительности и формату. Глава государства выступил на фоне Кремля, длительность поздравления составила около 3 минут 45 секунд. Первыми поздравление Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год (разница во времени с Москвой – плюс девять часов).
Новогоднее обращение Путина будет показано перед полуночью по местному времени во всех часовых поясах.
Выступление президента на фоне Кремля – традиционный формат для новогодних обращений. Были и исключения. В прошлом году глава государства выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года Путин обращался к россиянам из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения (в ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства).
Украинский рэпер Апачев спел композицию «Пливе кача» в эфире Первого канала
В песне есть строчки «это мой дом, мой Крым, моя земля», передает телеканал «360».
Лирический герой песни осуждающе относится к действиям украинских военных.
Отметим, что в эфире Первого канале должна была прозвучать новая совместная песня Филиппа Киркорова, певицы Люси Чеботиной и шансонье Михаила Шуфутинского, однако в эфир ее так и не выпустили, так как поп-короля убрали из телепрограммы Нового года.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой уже убрали из шоу на федеральных каналах.