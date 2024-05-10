Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Байден выразил готовность к дебатам с Трампом
Джо Байден выразил готовность к дебатам с Дональдом Трампом в рамках предвыборной кампании
Президент США Джо Байден подтвердил свою готовность провести дебаты с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в рамках предвыборной кампании.
«Организуйте их», – сказал Байден в ответ на вопрос о возможности дебатов с Трампом, сообщает ТАСС.
Ранее американский президент уже заявлял о своей готовности к такому формату политической борьбы.
Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября. И Байден, и Трамп уже заручились поддержкой достаточного числа делегатов от своих партий, чтобы стать официальными кандидатами. Таким образом, как и четыре года назад, борьба за пост президента США развернется между этими двумя политиками.