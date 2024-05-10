Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили в городском округе Подольск Московской области беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.