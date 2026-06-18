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    Рекордный налет ВСУ показал силу российской ПВО
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО
    Захарова заявила о жестком ответе на новые санкции Евросоюза
    Литва предложила Китаю восстановить разорванные дипломатические отношения
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    29 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    4 комментария
    18 июня 2026, 20:12 • Новости дня

    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО

    Захарова: Целью учений НАТО стало научить Армению воевать с Россией

    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армянских военных будут учить воевать против России, именно такая цель стоит за совместными учениями Еревана с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала анонсированные Минобороны Армении военные учения Eagle Partner – 2026 с участием американских, французских и греческих солдат, передает РИА «Новости».

    «Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что проживающие в стране этнические армяне не собираются делить сердце пополам. По ее словам, эти люди считают оба государства общим историко-культурным пространством.

    Миротворческие маневры Eagle Partner – 2026 с участием солдат из стран НАТО стартовали в Армении 17 июня.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала на системное сближение армянского руководства с государствами Евросоюза.

    Захарова также обвинила премьер-министра республики Никола Пашиняна в нарушении обещаний об отказе от враждебных шагов против Москвы.

    17 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

    Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил

    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Сильная Армения» и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян заявил о начале процесса объединения оппозиционных сил страны. По его словам, после завершения парламентских выборов необходимость консолидации стала особенно актуальной для политической системы Армении.

    Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в интервью редакторам армянских средств массовой информации. предложил сформировать поствыборную коалицию оппозиции, передает ТАСС.

    «Я объявляю процесс объединения оппозиционных сил, поскольку мы допустили ошибку перед выборами», – подчеркнул Карапетян. По его словам, многие политические силы переоценили собственные возможности, из-за чего не удалось достичь договоренностей.

    Предприниматель выразил уверенность, что объединение необходимо для страны и народа.

    «Мне кажется, те политические силы, для которых наша родина ценна, отреагируют, и мы обязательно создадим поствыборную оппозиционную коалицию», – заявил Карапетян. Он предложил создать координационный совет и провести прямой эфир для открытого обсуждения существующих проблем и дальнейших шагов.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Самвел Карапетян с января 2026 года находится под домашним арестом. Изначально бизнесмен был задержан летом 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти и до изменения меры пресечения содержался в учреждении Службы национальной безопасности.

    Одновременно усилилось давление и на других представителей оппозиции. Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента Роберта Кочаряна. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

    Уголовное преследование ведется и в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему также запрещено покидать территорию Армении.

    По итогам недавних парламентских выборов партия премьер-министра Никола Пашиняна обеспечила себе 64 мандата.

    Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» потребовал отменить результаты этого голосования. Месяцем ранее правоохранители Армении задержали десять сторонников данной оппозиционной силы.

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    18 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию

    Политолог Лукьянов: Пашинян решил пойти ва-банк и обострить ситуацию в Армении

    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Никол Пашинян понимает, что в Армении существует реальная оппозиция. Поэтому армянский премьер, по всей видимости, решил не ждать каких-то действий от оппонентов, а пойти ва-банк и обострить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал угрозы Пашиняна разгромить оппозицию и призывы к не согласным совершить революцию.

    «Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» по итогам парламентских выборов получила достаточно серьезную поддержку. То, какими способами удалось этого достичь, уже не так важно – главное, что результат есть», – отметил Федор Лукьянов, редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По мнению собеседника, угрозы премьера Армении разгромить оппозиционные политические силы – это попытка «воспользоваться тем импульсом, который дали выборы». «Я думаю, Пашинян, понимая, что реальная оппозиция существует, особенно в лице партии Самвела Карапетяна «Сильная Армения», намерен не ждать каких-то действий от оппонентов, а пойти ва-банк и обострить ситуацию», – уточнил аналитик.

    Он усомнился, что речь пойдет о массовых репрессиях. «Скорее, в заявление политика заложен больше психологический эффект. Он фактически говорит: «Ну давайте! Слабо? Если да, то сидите и молчите», – рассуждает Лукьянов. – Пашиняну нужно отдать должное: он оказался с чутьем. И, повторю, сейчас глава правительства пытается тот ветерок, который задул в его паруса, использовать по максимуму».

    На этом фоне политолог обратил внимание и на действия оппозиции. По его оценкам, призыв Карапетяна к оппозиционным партиям объединиться оправдан. «Раз они оказались в пиковой ситуации, то дробить силы бессмысленно. Но вопрос – даст ли это что-то? Я в этом совершенно не убежден. Если судить по многолетнему опыту, армянская оппозиция обладает очень ограниченной способностью к консолидации. То есть в совокупности их довольно много, но объединиться – в силу амбиций отдельных лидеров и других причин – у них никогда это не получалось», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. Он призвал тех граждан, кто не согласен с этой линией, «совершить революцию и сменить правительство».

    «Оппозиция не призывает выходить на улицы – я призываю. Я говорю: разгромлю лично, разгромлю адресно всеми возможными средствами. Кто из граждан Армении не согласен – выходите на улицы с сегодняшнего дня, делайте революцию», – сказал политик. Пашинян также призвал выйти на улицы тех, кто утверждает, что власти сфальсифицировали парламентские выборы.

    «Те, кто говорит, что голоса сфальсифицированы, выходите на площадь. Тогда на площадь выйдут те, чьи голоса вы сфальсифицировали вашими шпионскими сетями и взятками. И я поведу этих людей за собой, и тогда вы увидите, что такое не «бархатная» революция любви и справедливости, а настоящая революция», – заявил армянский премьер.

    Согласно окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов и получила 64 мандата из 105. За «Сильную Армению» проголосовали 23,27% избирателей (29 мандатов), за блок «Армения» – 9,92% (12 мандатов). Фракция «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство.

    На этом фоне лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян призвал другие оппозиционные партии объединиться. По его мнению, перед выборами оппозиция допустила ряд ошибок. «Со многими оппозиционными силами мы не смогли договориться. Поэтому очень важна для нашей страны и народа эта консолидация», – отметил политик. Карапетян также предложил оппозиционным силам создать координационный совет для формирования поствыборной коалиции.

    Отметим, Карапетян с января 2026 года находится под домашним арестом. Изначально бизнесмен был задержан летом 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти и до изменения меры пресечения содержался в учреждении Службы национальной безопасности. Кроме того, в закавказской республике усилилось давление и на других представителей оппозиции.

    Так, центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента Роберта Кочаряна. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

    Уголовное преследование ведется и в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему также запрещено покидать территорию Армении.

    Комментарии (5)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции начали тактические маневры «Отважный кабан – 2026» на полигоне Ожиш, расположенном в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 2026». Учения проходят на полигоне Ожиш, расположенном в 70 километрах от границы с Калининградской областью, передает ТАСС.

    По информации объединенного командования польской армии, мероприятия продлятся с 16 по 26 июня. В них принимают участие 10 тыс. солдат, основу которых составляют бойцы 16-й механизированной дивизии ВС Польши.

    Ключевой сценарий тренировок включает «оборону Сувалкского перешейка». Планируется задействовать порядка 600 единиц боевой техники, среди которых южнокорейские танки K2 и польские боевые машины пехоты Borsuk.

    Ранее Польша объявила о проведении международных маневров «Отважный кабан – 2026» в районе Сувалкского коридора.

    Несколькими днями ранее бронетанковое подразделение Вооруженных сил Германии начало масштабные тренировки на литовском полигоне вблизи рубежей Белоруссии.

    В прошлом месяце литовские и польские военные впервые отработали применение ударных беспилотников на этой территории.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    17 июня 2026, 00:32 • Новости дня
    Постпред Ульянов сыронизировал над угрозами немецкого генерала Калининграду

    Постпред Ульянов высмеял угрозы немецкого генерала Калининграду

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сыронизировал над громкими заявлениями командующего немецкой авиацией о возможных атаках НАТО на Калининград и другие города.

    «Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», – написал он в соцсети Х.

    Так постпред Ульянов иронично прокомментировал планы ВВС Германии наносить удары по России.

    Поводом для комментариев российских дипломатов стал пост норвежского политолога Гленна Дизена, который заявил, что подобные угрозы со стороны ФРГ ведут к началу третьей мировой войны.

    Ранее Нойманн в интервью британской The Telegraph заявил о готовности НАТО наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря. Репост этого интервью Ульянов приложил к своему посту.

    В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Берлин нарывается на жесткий ответ. По его словам, такие действия втягивают западный блок в ядерный апокалипсис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал силы НАТО нанести удары по Калининграду. Захарова назвала неонацистом угрожавшего ударить по России командующего Люфтваффе.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, при которой глава люфтваффе угрожает России небоеспособными ВВС.


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    15 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукашенко: Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    При вступлении Белоруссии в конфликт на Украине боевые действия могут выйти на новый уровень, при котором начнется война с НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    В беседе с телеканалом Al Arabiya президент отметил, что если Белоруссия вступит в конфликт, то страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.

    «И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет наносить удары по ее территории, поскольку Белоруссия, как выразился президент, для украинских военных «как на ладони».

    Глава государства предупредил, что под угрозой окажутся ключевые объекты жизнеобеспечения, включая производственные и логистические мощности. Он заявил, что, по данным Киева, украинская сторона уже наметила около 500 целей на территории Белоруссии.

    При этом Лукашенко подчеркнул, что Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Белоруссии, и добавил, что тема угрозы раздувается по политическим причинам. Абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии, заявил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью Al Arabiya заявил о своих предложениях Киеву о мире в начале конфликта и призыве украинскому руководству прекратить провокации.

    Лукашенко на фоне наращивания военной активности у белорусских границ объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского спровоцировать открытое вступление НАТО в конфликт через создание видимости агрессии со стороны Белоруссии.

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    18 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    МИД предупредил НАТО о разрушительном ответе на агрессию

    Захарова: Россия даст разрушительный ответ на возможное нападение НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможную агрессию со стороны НАТО.

    В ходе брифинга она подчеркнула неотвратимость наказания для инициаторов подобных действий, передает ТАСС.

    «В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западным странам не помогут никакие оборонительные линии, средства или потенциал бригадных командующих. Захарова призвала зарубежных политиков осознать, к каким последствиям для Европы ведут их заявления и шаги.

    В мае сенатор Григорий Карасин назвал призыв Литвы напасть на Калининград поводом для военной операции.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке НАТО к войне против России.

    Ранее Захарова увидела в идее упреждающих ударов альянса попытку подрыва мирного урегулирования.

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    16 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Посольство России: Дата суда над россиянами с судна Fitburg не назначена

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Финляндии пока не определил срок начала судебного процесса в отношении российского капитана судна Fitburg, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Дата начала судебного процесса в отношении капитана российского судна Fitburg в Финляндии пока не определена. В российском посольстве в Хельсинки подтвердили, что внимательно следят за развитием ситуации, передает РИА «Новости».

    «Дело передается на рассмотрение окружного суда Хельсинки. Срок начала процесса пока не определен», – сообщили в дипломатическом представительстве. Консульские сотрудники продолжают оказывать всестороннюю поддержку задержанным россиянам.

    В посольстве добавили, что дипломаты контролируют соблюдение процессуальных прав моряков, в том числе обеспечение их услугами адвокатов и переводчиков. Также решаются возникающие бытовые вопросы. В настоящее время члены экипажа проживают в одной из гостиниц Хельсинки.

    В январе финская полиция изъяла судно Fitburg для проведения технической экспертизы.

    Позже окружной суд Хельсинки отказал одному из российских моряков в снятии запрета на выезд из страны.

    Накануне правоохранительные органы Финляндии предъявили российскому капитану обвинения в повреждении подводного кабеля.

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    18 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

    Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

    Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

    «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

    Американский министр ранее назвал альянс «бумажным тигром». По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

    Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

    Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

    При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

    Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

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    18 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Рютте подтвердил «немедленное» сокращение войск США в Европе

    Генсек НАТО Рютте заявил о начале оперативного вывода войск США из Европы

    Tекст: Вера Басилая

    США приступают к быстрому уменьшению своего военного присутствия в Европе ради перераспределения ресурсов на другие стратегические направления, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Американская сторона начинает процесс вывода части своих военнослужащих с территории европейских государств, передает ТАСС.

    Комментируя ситуацию перед встречей министров обороны альянса, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил скорые изменения в составе контингента.

    «Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО – это инструмент планирования», – заявил руководитель военно-политического блока журналистам.

    Он пояснил, что в организации заранее знали о грядущих планах Вашингтона. Американскому руководству необходимо действовать на многих театрах и избегать распыления сил, поэтому сокращение участия в европейской конфигурации войск альянса произойдет незамедлительно.

    При этом Рютте выразил уверенность в поддержке союзников в случае реального вооруженного конфликта. По его словам, при задействовании пятой статьи договора все страны НАТО, включая Соединенные Штаты, сделают максимум возможного для успешного ведения боевых действий.

    Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич анонсировал вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    До этого Вашингтон обещал сохранить основные боевые подразделения на континенте.

    При этом командование НАТО исключило угрозу безопасности региона из-за сокращения американского контингента.

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    16 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Туск заявил о подготовке Польши к размещению базы США

    Туск: Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Польши заранее формируют логистические и жилищные условия для солдат из Соединенных Штатов, чтобы исключить конкуренцию других стран за этот контингент, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    Правительство республики начало подготовку к приему постоянной американской военной базы, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на польской территории по принципу ротации находятся около 10 тыс. солдат Соединенных Штатов.

    «Мы не можем ожидать реализации обещаний, оглашенных президентом Трампом об американских солдатах, а должны к этому подготовиться, чтобы американские солдаты имели где разместиться. Лучшей гарантией является создание постоянной базы», – заявил премьер-министр Дональд Туск на заседании кабмина.

    Во вторник министры рассмотрят специальный проект постановления, подготовленный главой Минобороны Владиславом Косиняком-Камышем. Документ предполагает организацию финансовой и жилищной инфраструктуры для вооруженных сил США. Политик подчеркнул, что заблаговременная подготовка лишит другие страны возможности перехватить инициативу по размещению войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш официально предложил Вашингтону создать постоянную базу американских войск в Польше

    В конце мая канцелярия польского президента оценила вероятность появления такого объекта как очень высокую.

    В тот же день президент США объявил о решении направить в республику 5 тыс. дополнительных военнослужащих.

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    18 июня 2026, 08:55 • Новости дня
    Рютте: НАТО не участвует в попытках ЕС установить контакт с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте перед плановой встречей министров обороны заявил, что НАТО известно о попытках Евросоюза установить дипломатический контакт с Россией.

    При этом он подчеркнул, что военный блок в этих действиях не участвует, передает ТАСС.

    «Конечно, в ЕС эта дискуссия идет, я это полностью уважаю и понимаю, зачем она идет. Но это чисто европейская дискуссия. НАТО никак не вовлечена, но я, конечно, пристально слежу за этим, мы постоянно информируем друг друга», – отметил Рютте.

    Днем ранее западные средства массовой информации сообщили о нескольких телефонных звонках в Москву представителей аппарата главы Евросовета Антониу Кошты. Отмечалось, что в ходе этих бесед не обсуждались серьезные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Ранее европейские лидеры рассмотрели перспективы возобновления дипломатических консультаций с Москвой.

    В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил идею возвращения к диалогу с Россией при условии полной открытости между союзниками.

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    18 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Rheinmetall и Vantor решили создать платформу спутниковой разведки для Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки передовой европейской платформы пространственной разведки.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и провайдер спутниковых снимков Vantor заключили меморандум о взаимопонимании для укрепления разведывательного потенциала Германии и других стран Европы, передает РИА «Новости». В рамках соглашения планируется создание совместного предприятия.

    «Vantor и Rheinmetall планируют создать совместное предприятие для разработки европейской 3D-информационной платформы пространственной разведки. Стратегическое партнерство обеспечит вооруженным силам Германии суверенный контроль и преимущество в принятии решений при ведении боевых действий на оперативной скорости», – сказано в пресс-релизе.

    Платформа объединит спутниковые снимки, данные с беспилотников и картографическую информацию для формирования точной 3D-картины боевой обстановки. Ожидается интеграция технологий пространственной разведки Vantor в системы управления боем Rheinmetall. Это решение поддержит оборонные нужды Германии и европейские программы наблюдения.

    Ранее СМИ сообщали о планах американской Vantor (в прошлом Maxar Technologies) начать сотрудничество с немецким концерном. В марте прошлого года компания временно отключала Украине доступ к своим спутниковым данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американская компания Maxar приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам.

    Позднее немецкий концерн Rheinmetall и финская фирма Iceye договорились о создании совместного предприятия по производству аппаратов радиолокационной разведки.

    Весной этого года европейские гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB решили совместно работать над зашифрованной спутниковой сетью для бундесвера.

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    18 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Володин заявил о срыве планов Запада по остановке развития России

    Володин: СВО сорвала планы Запада остановить развитие России

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция разрушила замыслы западных стран по сдерживанию развития России, а достижение ее целей необходимо для искоренения возродившейся угрозы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в Max, что проведение специальной военной операции разрушило замыслы сил, пытавшихся затормозить развитие страны. По словам политика, победа в СВО является единственным способом справиться с угрозой.

    «Только достижение целей специальной военной операции может остановить зло, которое возродилось на Украине при поддержке бывшего президента США Байдена и руководителей европейских государств – Франции, Германии, Англии», – подчеркнул Володин.

    Парламентарий также отметил необходимость всесторонней поддержки российских военнослужащих. Он призвал общество к еще большему сплочению и повышению эффективности работы на каждом уровне для успешного завершения спецоперации.

    Ранее Володин заявил о нежелании западных стран видеть сильную Россию.

    Месяцем ранее политик предупредил об уголовной ответственности для спонсировавших украинскую армию эмигрантов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил необходимость продолжения спецоперации до полного достижения всех целей.

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    18 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    Пекин призвал НАТО переосмыслить влияние альянса на мировую стабильность

    МИД КНР: НАТО следует отказаться от конфронтации и переосмыслить роль в мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО следует избавиться от мышления эпохи холодной войны, прекратить провоцировать конфронтацию и глубоко переосмыслить свое влияние на международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь подчеркнул необходимость изменения текущего курса военного блока, передает РИА «Новости».

    «НАТО следует исправить свои ошибочные представления о Китае, прекратить провоцировать конфронтацию и перекладывать вину», – заявил китайский дипломат в ответ на недавние обвинения со стороны руководства альянса.

    Представитель внешнеполитического ведомства КНР также указал на устаревшую природу военного блока. По его словам, организации, созданной в реалиях прошлого века, требуется глубокое осознание своего реального воздействия на поддержание мира и стабильности в современных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2024 года китайское внешнеполитическое ведомство призвало блок НАТО прекратить очернение Пекина.

    Осенью того же года журналисты издания Global Times потребовали отставки руководства альянса из-за провалов в сфере безопасности.

    В прошлом году Министерство обороны КНР обвинило этот военный блок в провоцировании конфликтов на планете.

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