Власти Омана завели дело на украинских блогеров за оседланную черепаху

Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

Tекст: Олег Исайченко

«Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

«Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.