В США арестовали швырнувшего камень в редкого тюленя выходца с Украины
Владелец украинской логистической компании Игорь Литвинчук предстанет перед судом за жестокую выходку на гавайском побережье, где он едва не покалечил булыжником редкое животное.
Правоохранительные органы США задержали Игоря Литвинчука, которому грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 70 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
В заявлении прокуратуры отмечается: «В адрес Игоря Михайловича Литвинчука… 12 мая было выдвинуто обвинение в жестоком обращении и попытке жестокого обращения с находящимся под угрозой гавайским тюленем-монахом».
По данным следствия, мужчина заметил у берега самку по имени Лани и бросил в нее тяжелый камень. Очевидцы сделали нарушителю замечание, однако тот ответил, что обладает достаточным богатством для оплаты любых штрафов.
Инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в социальных сетях.
В интернете пользователи сообщают, что злоумышленник является выходцем с Украины. Согласно открытым базам данных, он владеет прибыльными транспортными компаниями IL Logistics, Inc. и Transridge, Inc., которые базируются в штате Вашингтон.
Судебное заседание по этому делу назначено на 14 мая в Сиэтле.
