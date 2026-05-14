В США арестовали швырнувшего камень в редкого тюленя выходца с Украины

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы США задержали Игоря Литвинчука, которому грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 70 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

В заявлении прокуратуры отмечается: «В адрес Игоря Михайловича Литвинчука… 12 мая было выдвинуто обвинение в жестоком обращении и попытке жестокого обращения с находящимся под угрозой гавайским тюленем-монахом».

По данным следствия, мужчина заметил у берега самку по имени Лани и бросил в нее тяжелый камень. Очевидцы сделали нарушителю замечание, однако тот ответил, что обладает достаточным богатством для оплаты любых штрафов.

Инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

В интернете пользователи сообщают, что злоумышленник является выходцем с Украины. Согласно открытым базам данных, он владеет прибыльными транспортными компаниями IL Logistics, Inc. и Transridge, Inc., которые базируются в штате Вашингтон.

Судебное заседание по этому делу назначено на 14 мая в Сиэтле.

