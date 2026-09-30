Guardian: Украина теряет 45 млн долларов за каждый час воздушной тревоги

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украина теряет по 45 млн долларов дохода ежечасно из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги, сказал Кравченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Угроза вынуждает сотрудников покидать рабочие места, останавливая производство.

Отмечается, что экономика несет существенные убытки даже за счет функционирующих объектов.

Постоянные тревоги, которые в некоторых регионах длятся до 10 часов в день, связаны с неготовностью украинской армии к борьбе с новыми российскими беспилотниками, сообщил Кравченко.

По его оценкам, только в 2026 году промышленность понесла ущерб около 10 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия не справляется с новыми российскими реактивными беспилотниками.

Российские военные наносят системные удары по объектам военно-промышленного комплекса противника.

Из-за критического дефицита зенитных ракет командование ВСУ засекретило статистику воздушных атак.