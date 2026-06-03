Полиция Варшавы задержала украинца за убийство знаменитого гигантского сома

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в столичном районе Гоцлав, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Polsat. Стражи порядка задержали 57-летнего гражданина Украины за незаконную рыбалку, состоявшуюся 30 мая.

«Этот человек ловил рыбу в период, когда ловля сомов еще запрещена. К тому же речь пойдет о жестоком обращении с животными, поскольку пойманную рыбу он перевозил без доступа к воде, из-за чего сом умер», – заявила инспектор варшавской полиции Иоанна Венгжыняк.

Огромный сом обитал в городском пруду свыше 20 лет и стал настоящей местной достопримечательностью. Польские любители рыбалки ранее трижды ловили его, но всегда отпускали обратно.

Выяснилось, что браконьер использовал водный велосипед, чтобы закинуть снасти на середине водоема. После успешного улова он спрятал добычу в багажник машины и скрылся.

Вылов сомов в Польше строго запрещен в период с 1 января по 31 мая. Теперь нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году граждане Украины возглавили статистику преступлений среди иностранцев в Польше.

В августе 2025 года польские власти выдворили 15 украинцев за различные правонарушения.

В октябре того же года местные правоохранители арестовали молодого гражданина Украины по обвинению в организации доставки взрывчатки.