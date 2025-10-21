Польша задержала украинца за переправку взрывчатки на Украину

Tекст: Алексей Дегтярев

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил о задержании украинца, который работал на складе под Варшавой, передает РИА «Новости».

Задержанный совместно с двумя другими гражданами Украины наладил канал переправки взрывчатых материалов в Украину через Польшу и Румынию. Добжиньский уточнил, что 22-летний украинец был задержан в Польше, а двое его сообщников были арестованы в Бухаресте.

Польская прокуратура полагает, что задержанные якобы действовали в интересах российских спецслужб, однако никаких доказательств этому предоставлено не было.

Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры Польши ведет расследование по подозрению в деятельности иностранной разведки против Польши и стран Евросоюза.

В сообщении прокуратуры говорится, что с 16 октября 2025 года подозреваемые якобы готовили акты саботажа, отправляя на Украину грузы с взрывчатыми и зажигательными веществами, которые должны были воспламеняться или взрываться в пути. По версии следствия, целью этих действий было запугивание населения и дестабилизация стран Евросоюза, поддерживающих Украину.

В ходе разбирательства гражданин Украины Данила Х. был обвинен в причастности к деятельности иностранной разведки и подготовке актов саботажа террористического характера. Суд арестовал его на три месяца.

Ранее в центре Варшавы неизвестные попытались поджечь офис партии премьера Дональда Туска, однако возгорания удалось избежать. Через некоторое время сам Туск сообщил, что в стране задержали восьмерых человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов.