Туск сообщил о задержании восьми диверсантов в Польше
Польские правоохранители задержали восьмерых человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов, сообщил премьер страны Дональд Туск.
Подозреваемых задержали сотрудники агентства внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами, сообщил Туск, передает ТАСС.
Задержания прошли в разных частях Польши. Премьер не уточнил, какие именно диверсии планировались.
Ранее в центре польской столицы неизвестные попытались поджечь офис партии премьера Дональда Туска, однако возгорания удалось избежать.
До этого у Дворца культуры и науки в Варшаве вспыхнули крупные уличные столкновения между националистами и промигрантскими активистами.