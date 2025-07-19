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В Польше произошли столкновения противников и сторонников миграции
В центре Варшавы прошли драки на акциях сторонников и противников миграции
Крупные уличные столкновения между националистами и промигрантскими активистами вспыхнули у Дворца культуры и науки в Варшаве, были эвакуированы участники.
Массовые стычки между сторонниками и противниками миграционной политики прошли в центре Варшавы, передает РИА «Новости».
В субботу активисты националистической коалиции «Конфедерация» и фанаты футбольного клуба «Легия» попытались вступить в силовое противоборство с промигрантскими активистами. Они выкрикивали нецензурные лозунги, пытались отобрать плакаты и затевали драки, полиция вынуждена была разделять участников акций кордонами.
В ходе противостояния нескольким промигрантским активистам понадобилась экстренная эвакуация – полицейские буквально вынесли их из толпы. Фанаты «Легии» вели себя наиболее агрессивно, взрывали петарды и неохотно подчинялись распоряжениям правоохранителей.
Аналогичные антимигрантские акции прошли в 80 городах по всей Польше, по данным полиции, протесты зарегистрированы в 100 местах. Организаторы заявляли об участии более 100 тыс. человек, самая массовая акция прошла в Варшаве. Протестующие обвинили правительство Дональда Туска в неэффективной борьбе с нелегальной миграцией и выступили против миграционного пакта Евросоюза и создания центров интеграции мигрантов, передает ТАСС.
Ранее власти Польши ввели пограничный контроль на 30 дней с Германией и Литвой на фоне сообщений о незаконной транспортировке мигрантов с немецкой стороны.
Ранее сообщалось, что основной поток нелегальных мигрантов в Польшу идет из Литвы.
В феврале Польша отказалась принимать новых мигрантов и оплачивать штрафы за отказ.
Евросоюз предостерег Польшу от новой миграционной стратегии, включая приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам.