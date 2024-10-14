Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.5 комментариев
ЕС предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии
Politico: ЕС предостерег Польшу от принятия миграционной стратегии с ограничениями на визы
Евросоюз предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии, которая включает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам, сообщила газета Politico.
Новая миграционная стратегия Польши предполагает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам и сокращение количества студенческих и рабочих виз для иностранцев. Брюссель считает, что эти меры могут нарушить международные и европейские обязательства Польши в области прав человека, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Представитель Еврокомиссии заявил, что все страны ЕС обязаны предоставлять доступ к процедуре предоставления убежища. «Странам ЕС необходимо работать над общими решениями, не поступаясь своими ценностями», – отметил он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил о готовящемся плане, который предусматривает «территориальное приостановление» права на убежище. Правительство обсудит план в понедельник, а во вторник он будет вынесен на голосование в Совете министров.
Ранее председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС,
Власти Польши решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны.