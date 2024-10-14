ЕС предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии

Politico: ЕС предостерег Польшу от принятия миграционной стратегии с ограничениями на визы

Tекст: Вера Басилая

Новая миграционная стратегия Польши предполагает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам и сокращение количества студенческих и рабочих виз для иностранцев. Брюссель считает, что эти меры могут нарушить международные и европейские обязательства Польши в области прав человека, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Представитель Еврокомиссии заявил, что все страны ЕС обязаны предоставлять доступ к процедуре предоставления убежища. «Странам ЕС необходимо работать над общими решениями, не поступаясь своими ценностями», – отметил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил о готовящемся плане, который предусматривает «территориальное приостановление» права на убежище. Правительство обсудит план в понедельник, а во вторник он будет вынесен на голосование в Совете министров.

Ранее председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС,

Власти Польши решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны.

