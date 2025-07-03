Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.0 комментариев
Rzeczpospolita: Основной поток нелегальных мигрантов в Польшу идет из Литвы
После возведения защитной стены на границе с Белоруссией число попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Литвы выросло в три раза.
Основной поток нелегальных мигрантов в Польшу теперь идет с территории Литвы после возведения защитной стены на границе с Белоруссией, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.
Офицер пограничного отряда Подляского воеводства Михал Бура сообщил изданию: «Среди мигрантов с территории Литвы преобладают граждане государств Африки, например Сомали, Марокко и Алжир».
По данным Rzeczpospolita, за последний год число попыток незаконного пересечения литовско-польской границы увеличилось в три раза. С начала 2025 года польские пограничники задержали 251 мигранта, прибывшего с Литвы, а также 40 проводников.
В 2022 году Польша построила на границе с Белоруссией стену длиной 186 км и высотой 5,5 м, что резко снизило поток нелегальных мигрантов с этого направления. Протяженность границы Польши с Белоруссией составляет 418 км, с Литвой – 104 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские правоохранители арестовали группу граждан с Украины по обвинению в похищении мигрантов и вымогательстве выкупа с применением угроз и насилия. Польша направила 1,5 тыс. пограничников к белорусской границе. Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен выступил за закрытие границ для мигрантов-мусульман.