Rzeczpospolita: Основной поток нелегальных мигрантов в Польшу идет из Литвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Основной поток нелегальных мигрантов в Польшу теперь идет с территории Литвы после возведения защитной стены на границе с Белоруссией, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Офицер пограничного отряда Подляского воеводства Михал Бура сообщил изданию: «Среди мигрантов с территории Литвы преобладают граждане государств Африки, например Сомали, Марокко и Алжир».

По данным Rzeczpospolita, за последний год число попыток незаконного пересечения литовско-польской границы увеличилось в три раза. С начала 2025 года польские пограничники задержали 251 мигранта, прибывшего с Литвы, а также 40 проводников.

В 2022 году Польша построила на границе с Белоруссией стену длиной 186 км и высотой 5,5 м, что резко снизило поток нелегальных мигрантов с этого направления. Протяженность границы Польши с Белоруссией составляет 418 км, с Литвой – 104 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские правоохранители арестовали группу граждан с Украины по обвинению в похищении мигрантов и вымогательстве выкупа с применением угроз и насилия. Польша направила 1,5 тыс. пограничников к белорусской границе. Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен выступил за закрытие границ для мигрантов-мусульман.