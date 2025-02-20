NBC сообщила о грядущих в США отставках продвигавших «инклюзивность» генералов

NBC сообщила о намерении Хегсета уволить продвигавших идеи «инклюзивности» в армии США генералов

Tекст: Антон Антонов

Министр обороны США Пит Хегсет может отправить в отставку ряд высокопоставленных военных до конца недели. В числе кандидатов на увольнение находятся те, кто вместе с бывшим министром обороны Ллойдом Остином работал над продвижением идей DEI, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Отставка грозит и тем, кто выступал с заявлениями, которые идут вразрез с политикой новой администрации США. В частности, под угрозой увольнения находится председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

На данный момент точные сроки и окончательный список увольняемых не определены, отметили источники NBC.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одной из целей назначения Хегсета на должность главы Пентагона является борьба с генералитетом, который исповедует либеральные идеи.

Министерство обороны США подтвердило, что в 2026 финансовом году собирается в рамках бюджета на оборону снизить расходы на 8% от их общего объема. Washington Post сообщала, что Хегсет приказал высшему военному руководству США разработать план сокращения оборонного бюджета на 8% в год в течение пяти лет.