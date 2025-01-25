Трампу удалось поставить во главе Пентагона «свадебного генерала»

Tекст: Андрей Резчиков

Как министр обороны США Пит Хегсет будет управлять организацией с годовым бюджетом в 850 млрд долларов, где работают 2,1 млн военнослужащих и около 780 тыс. гражданских лиц

Процедура его утверждения стала непростой. Три однопартийца Трампа проголосовали против Хегсета, поэтому голоса сенаторов разделились поровну, и точку в этом вопросе поставил вице-президент США Джеймс Вэнс, который, согласно конституции, председательствует в верхней палате и имеет право решающего голоса.

44-летний Хегсет – ветеран вооруженных сил, имеет звание майора сухопутных войск и боевые награды. В начале 2000-х годов служил в Ираке и Афганистане, а офицерское звание получил в рядах Национальной гвардии штата Миннесота. Однако более всего он известен как бывший телеведущий единственного крупного телеканала, где поддерживают республиканцев - Fox News,

Он также является автором нескольких книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Но у него нет опыта работы на высоких военных должностях или в сфере национальной безопасности.

Для сравнения: последние четыре года Пентагон возглавлял 71-летний Ллойд Остин, первый чернокожий на посту министра обороны США. До своего назначения он отдал армии более 40 лет жизни и вышел в отставку как четырехзвездный генерал, если не считать Серебряную звезду (награду за храбрость в бою) за руководство войсками на фронте во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Кроме того, Хегсета критиковали за общую скандальность репутации. Например, он заплатил 50 тыс. долларов женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах. А при дискуссиях в Сенате много говорилось о склонности телеведущего к алкоголю.

Сам Хегсет называл обвинения в сексуальном насилии «клеветнической кампанией». А когда в Сенате его спросили о супружеской неверности, признал, что «не идеальный человек». Однако поклялся не употреблять алкоголь, если его утвердят на посту главы Пентагона.

Что же касается позиции Хегсета позицию относительно украинского кризиса, он считает, что Трамп попытается добиться урегулирования конфликта максимально выгодным для Киева образом. «Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть это настолько выгодным для украинцев, насколько возможно», – заявил он сенаторам.

Однако комментариев об оказании дальнейшей военной помощи Киеву Хегсет при этом старательно избегал.

Трамп называл будущего министра жестким и умным человеком, приверженным принципу «Америка прежде всего». По его словам, именно Хегсет сможет сделать армию США «снова великой».

«Произошедшее – это победа Трампа, который активно продвигал Хегсета. Это одно из самых провокационных выдвижений», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

В экспертной среде нет единого мнения о том, насколько эффективным будет Хегсет на новой должности. Перед ним стоят несколько серьезных задач.

Вооруженные силы США переориентируются на внутренние проблемы – охрану границ и отлов незаконных мигрантов.

«Еще одна проблема - прогнивший генералитет, который исповедует либеральные идеи и делает все для того, чтобы вооруженные силы перестали быть патриотическими и превращались в «потешные полки».

Это началось еще при Бараке Обаме (был президентом с 2009 под 2017 год), а при Джо Байдене приняло институциональные формы», – отметил Васильев.

По его мнению, Трамп ставит задачу вернуть армии традиционный облик, повысить привлекательность вооруженных сил. Для этого новому президенту понадобилась совершенно неординарная фигура.

«Трампу нужна армия, которая готова в любой момент поддержать его внутри страны и не допустить повторения событий 2020 года, когда он потерял власть. Либералы сделали все, чтобы сегодня выхолостить традиционное содержание этого института американского общества. Если в будущем встанет вопрос об удержании власти, то сегодня Трампу нужно иметь такие вооруженные силы, которые смогут поддержать его», – говорит Васильев.

«Назначение Хегсета – это не финал драмы. Многие помнят кадровую чехарду во время первой администрации Трампа – президент менял подчиненных как перчатки, никому не удавалось сработаться с ним. Утверждение Хегсета прошло со скрипом. Поэтому это только отчасти победа Трампа. Время покажет, эффективная это команда или нет», – полагает Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

По мнению эксперта, формировавшаяся десятилетиями в Пентагоне бюрократия «презирает и ненавидит Хегсета».

«Не факт, что новый министр обороны поборет эту бюрократию. Как писал в прошлом американский политолог Ричард Пайпс, более могущественный враг США, чем Советский Союз – это бюрократия Пентагона, Госдепартамента и военно-морского флота», – напомнил Блохин, по словам которого Хегсету явно не хватает управленческого опыта.

«Как бывший телеведущий может быть компетентен на одной из ключевых должностей? Плюс – довольно неидеальный имидж. Поэтому я считаю, что он долго не задержится в Пентагоне, либо он сработается с военной бюрократией и будет выглядеть как свадебный генерал. Если он начнет навязывать свои порядки, то эта бюрократия постепенно начнет съедать его», – резюмировал Блохин.