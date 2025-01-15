Сенаторы США обсудили пьянство и неверность кандидата в шефы Пентагона

Слушания по рассмотрению кандидатуры Хегсета на пост главы Пентагона привели к обсуждению пьянства сенаторов США

Tекст: Антон Антонов

На слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил обсуждались личные качества и профессиональная пригодность Хегсета. Демократы активно поднимали темы его предыдущих браков и обвинения в пьянстве на рабочем месте, утверждали, что Хегсет недостаточно квалифицирован для руководства Пентагоном, передает ТАСС.

Республиканцы вступались за Хегсета. Так, сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин заявил: «Сколько сенаторов приходило голосовать по вечерам пьяными?». Он вызвал своим вопросом смех и продолжил: «Разве вы не знаете сенаторов, которым пришлось подавать на развод из-за своей супружеской неверности? Вы просили их уйти в отставку? Нет».

Председатель комитета Роджер Уикер заявил, что Хегсет имеет значительный опыт руководства, превышающий средний уровень американского сенатора, что также вызвало смех и аплодисменты в зале.

Хегсет – ветеран ВС США и участник боевых действий, имеет звание майора и является автором нескольких книг и бывшим руководителем организаций по защите прав ветеранов. На протяжении восьми лет работает на телеканале Fox News.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что США должны развивать ядерную триаду при отсутствии партнера для диалога. Он также заявил о важности доминирования страны в космосе для защиты американского образа жизни в XXI веке. Соединенные Штаты при новом президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил Хегсет.