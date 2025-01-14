Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.6 комментариев
Кандидат в шефы Пентагона пообещал выиграть конкуренцию в космосе
Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет пообещал победу США в космической гонке
Пит Хегсет, выдвинутый на пост министра обороны США, заявил о важности доминирования страны в космосе для защиты американского образа жизни в XXI веке.
Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны США, выдвинутый Дональдом Трампом, заявил о важности обеспечения американского превосходства в космосе, передает ТАСС.
По его словам, победа в космической гонке и установление контроля в этой сфере критически важны для сохранения американского образа жизни в XXI веке.
Выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, Хегсет подчеркнул, что в случае утверждения на посту шефа Пентагона, он сделает все возможное для обеспечения превосходства Штатов в космосе. Этот вопрос является ключевым для американской политики безопасности и национальных интересов.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил о намерении пересмотреть военное присутствие США в Европе, акцентируя внимание на необходимости адаптации к изменяющейся геостратегической ситуации. Соединенные Штаты при избранном президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет.