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    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

    0 комментариев
    14 января 2025, 19:32 • Новости дня

    США решили усилить военное присутствие в Европе

    Кандидат в министры обороны США планирует пересмотреть расстановку сил в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил о намерении пересмотреть военное присутствие США в Европе, акцентируя внимание на необходимости адаптации к изменяющейся геостратегической ситуации.

    Как передает ТАСС, на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, Хегсет отметил важность глобального обзора расстановки сил с целью оценки эффективности текущих военных миссий, выполняемых Европейским командованием Вооруженных сил США (USEUCOM).

    Хегсет подчеркнул необходимость произвести переоценку выделенных сил и миссий в свете конкурентной геостратегической обстановки. Он указал, что данное решение будет принято на основе анализа, если его утвердят на пост министра обороны. «Мы должны быть уверены в том, что наши силы и миссии соответствуют целям национальной стратегии обороны», – заявил Хегсет.

    Он также отметил, что в случае его утверждения на посту министра, одной из первых задач станет проведение этого глобального обзора. Подобные шаги, по его словам, помогут Соединенным Штатам эффективно приспосабливаться к динамично меняющейся международной ситуации и продолжать обеспечивать безопасность союзников в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном. Действующий президент Джо Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США являются главным бенефициаром атак на российскую газотранспортную инфраструктуру, поскольку увеличивают поставки сжиженного газа в Европу.

    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Это заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Лавров отметил, что Трамп в одном из своих интервью упомянул первопричины конфликта, касающиеся вовлечения Киева в НАТО, что противоречило ранее достигнутым договоренностям, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в соглашениях, подписанных в том числе и президентами, включая экс-главу США Барака Обаму, было прописано, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

    Министр добавил, что действия НАТО полностью противоречат этим обещаниям, и подчеркнул, что Трамп впервые открыто признал факт обмана. Это признание, по словам Лаврова, стало первым, которое прозвучало не только от американского, но и от любого западного руководителя.

    «Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», – подчеркнул Лавров.

    Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

    При этом президент России Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Лавров: Шольц не посмел пикнуть после взрывов на «Северных потоках»
    Лавров: Шольц не посмел пикнуть после взрывов на «Северных потоках»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц «не посмел пикнуть» после взрывов на «Северных потоках» и «молчаливо убрал глазки в сторону», выразив покорность интересам США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По мнению Лаврова, Германия смиренно принимает ущемление своих интересов со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «Как не посмел пикнуть канцлер Шольц после того, как были взорваны «Северные потоки», – сказал Лавров, добавив, что канцлер Германии «молчаливо убрал глазки в сторону» .

    Также Лавров отметил стремление США сделать Германию и Японию постоянными членами Совета Безопасности ООН. Он считает, что обе страны не имеют самостоятельного голоса в мировой политике и следуют в фарватере США.

    «Когда США их ущемляют напрямую, они пикнуть не смеют», – добавил российский министр.

    Ранее Лавров заявил, что американская сторона планирует вывести из строя «Турецкий поток», что может затронуть энергетическое благополучие Европейского союза.

    Напомним, в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии, и сообщалось, что такая реформа неизбежна после окончания СВО.

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    14 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США разрабатывают планы по выводу из строя «Турецкого потока», используя террористические методы, что угрожает энергетической инфраструктуре Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    По словам Лаврова, в планы американской стороны входит выведение из строя «Турецкого потока», что может напрямую затронуть энергетическое благополучие Европейского союза. Министр отметил, что США активно подталкивают своих украинских партнеров к этому шагу, сообщает ТАСС.

    Лавров также подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят конкуренции в энергетической сфере, что и побуждает их к подобным действиям. Он добавил, что подобные шаги США являются продолжением атак на «Северные потоки».

    Напомним, ВСУ атаковали девятью беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытка атаки на станцию «Русская» представляет серьезную угрозу для европейских потребителей.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что нападение на «Турецкий поток» – это посягательство на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.


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    14 января 2025, 13:39 • Новости дня
    Лавров: В США нищета на каждом шагу
    Лавров: В США нищета на каждом шагу
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В США существует проблема нищеты, особенно за пределами центральных районов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что в Соединенных Штатах Америки есть серьезные проблемы, связанные с бедностью, передает ТАСС.

    Он сказал, что это заметно даже в таких городах, как Сан-Франциско, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    «У США очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», – сказал Лавров.

    Напомним, конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе.

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    14 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на вторник с украинской территории запустили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS по Брянской области, эти действия не останутся без ответа, сообщило Минобороны России.

    С контролируемой киевским режимом территории по российскому региону запустили шесть ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотник самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все средства воздушного нападения были успешно сбиты расчетами противовоздушной обороны. В результате атак никто не пострадал, жертв также не последовало, все объекты на территории региона остались в целости и сохранности.

    Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты Storm Shadow. Минобороны заявило, что поддерживаемые западными кураторами действия Киева не останутся без ответа, и обещает соответствующие меры в ответ на нападение.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за минувшую неделю сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

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    14 января 2025, 06:38 • Новости дня
    Bloomberg заявило о решении Индии не принимать попавшие под санкции США танкеры
    Bloomberg заявило о решении Индии не принимать попавшие под санкции США танкеры
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Индия собирается отказаться принимать нефтяные танкеры, которые попали под санкции США за участие в перевозке российских грузов, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.

    «Индия намерена отказаться от нефтяных танкеров, попавших под санкции США за их роль в перевозке грузов для России, что является еще одним примером влияния мер Вашингтона на мировой рынок нефти», – пишет Bloomberg.

    Исключение будет сделано для судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся к 12 марта.

    Чиновник также сказал, что проблему может представлять не предложение нефти, а ее цена, но он ожидает, что выше 80 долларов она продержится недолго. Индия рассматривает влияние санкций США на «Восток ойл», в котором участвует. Индийские нефтепереработчики ведут переговоры о заключении долгосрочных сделок с ближневосточными поставщиками. Чиновник полагает, что влияние санкций станет ощутимым через пару месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что перевозившие более 2 млн баррелей российской нефти три танкера застряли в китайском порту Донцзякоу из-за отказа руководства гавани принимать суда, попавшие в санкционный список США.

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    13 января 2025, 22:51 • Новости дня
    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией

    Байден признал риск развязывания ядерной конфронтации с Россией из-за поддержки Киева Вашингтоном

    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией
    @ Leigh Vogel/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В финальной внешнеполитической речи глава американского государства Джо Байден фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», – заявил он. По версии Байдена, «эти страны знают», что события на Украине «имеют значение и для них».

    Он заявил, что сейчас Украина «остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего». Байден считает, что «заложил основу» для избранного президента США Дональда Трампа, которая позволит новой администрации и далее оказывать помощь Украине, защищая этот «потенциал».

    Напомним, Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации. А 15 января он выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета


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    14 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Байден похвастался посещением Киева
    Байден похвастался посещением Киева
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия якобы «проигрывает на поле боя», а также похвастался тем, что был в центре Киева.

    «По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.

    Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».

    «Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    14 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Американист оценил шансы Фриланд возглавить Либеральную партию Канады

    Американист Ярыгин: Фриланд может победить во внутрипартийной гонке в Канаде, но вряд ли опередит консерваторов

    Американист оценил шансы Фриланд возглавить Либеральную партию Канады
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Христя Фриланд за свою карьеру занималась преимущественно международными отношениями. Ее можно назвать профессионалом в части управления государственными процессами, но не экономическими. Поэтому вероятность ее победы над консерваторами в ходе парламентских выборов крайне мала, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее стало известно, что Фриланд собралась побороться за лидерство в Либеральной партии.

    «В Либеральной партии Канады наблюдется внутривидовая борьба. Понимая это, Джастин Трюдо – помимо объявления о своей отставке – организовал также три месяца парламентских каникул, за время которых либералы должны определить наиболее сильного представителя», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    Одной из узнаваемых фигур является бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд. «Она занималась преимущественно международными отношениями. Ее можно назвать профессионалом с точки зрения управления государственными процессами, но не экономическими. Этот факт делает ее позиции слабее. Дело в том, что перед Оттавой стоят в первую очередь вызовы в области экономики», – детализировал собеседник.

    Он объясняет: Канада не справляется с инфляцией, в стране растет уровень безработицы. «Кроме того, заявления Дональда Трампа о том, что Оттава могла бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии, создает образ уязвимости. Все это не добавляет ни одному из действующих политиков Либеральной партии политического капитала», – уточнил аналитик.

    На этом фоне более «выигрышным» вариантом может стать бывший глава Банка Канады Марк Карни. «Он не возражает против того, чтобы включиться в политические процессы на уровне партии, но не обозначил пока своих амбиций на пост премьера», – напомнил Ярыгин.

    Что касается Фриланд, то она вполне может победить во внутрипартийной гонке, но она вряд ли опередит консерваторов на парламентских выборах и станет премьер-министром Канады, считает американист. «В складывающихся условиях новый лидер Либеральной партии, скорее, станет временным и промежуточным. Его целью будет подготовка политика-либерала таким образом, чтобы он через один избирательный цикл мог бросить вызов консерваторам», – полагает спикер.

    При этом, как отметил политолог, Трюдо этого сделать не смог – «либо в силу личных политических амбиций, либо в связи со сложившимся кризисом, связанным с внутрипартийной политической элитой». Ярыгин также делает оговорку: описанный им сценарий развития событий возможен в том случае, если либералы решат не бороться на предстоящих парламентских выборах за хотя бы правительство меньшинства. «Мне кажется, речь должна идти о том, чтобы достойно выступить на выборах через четыре года, а не на грядущих», – пояснил аналитик.

    Он допускает, что консерваторы в этот раз могут взять большинство в парламенте. Тогда Либеральная партия окажется в оппозиции и не сможет влиять на политику Канады. «Консервативная партия будет стремиться если не развивать, то нормализовать отношения с США. В первую очередь это будет касаться вопросов экономики. Разумеется, Оттава пойдет на поводу у Вашингтона в части коррекции своей миграционной политики. Это станет еще одним сигналом Трампу о том, что консерваторы настроены на сотрудничество и на взаимодействие», – рассуждает Ярыгин.

    «Консервативная партия также сконцентрируется на том, чтобы предохранить экономику Канады от повышения тарифов со стороны США, от негативного и отрицательного воздействия на нее экономических инструментов, которые Трамп в любом случае применит», – добавил он. По мнению собеседника, Оттава при консерваторах будет подстраиваться и под внешнеполитические инициативы Трампа.

    «Это коснется Европы и отразится на уровне вовлеченности Канады в деятельность НАТО. Кроме того, стоит ожидать некоторого смягчения канадской риторики в отношении, например, России. Да, по инерции антироссийская политика сохранится, но турбоконфронтационность, на мой взгляд, снизится. Консерваторы менее агрессивны, но все же не настроены на любого вида диалог с Москвой. Как мы видим, устанавливать отношения с Россией они не готовы даже на уровне арктических вопросов», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно, что экс-министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд намерена побороться за пост лидера Либеральной партии. По информации телеканала CTV, об этом она объявит в течение недели. О том, что Фриланд может питать серьезные политические амбиции, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее отмечал американист Григорий Ярыгин.

    Впрочем, помимо бывшего вице-премьера, заявить о планах побороться за пост лидера Либеральной партии может и бывший глава Банка Канады Марк Карни. Сейчас о соответствующих намерениях объявил только депутат-либерал индийского происхождения Чандра Арья, передает ТАСС.

    Напомним, в начале января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии и уйдет в отставку после избрания нового лидера либералов. «Эта страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутреннюю борьбу, я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах», – сказал он.

    Конфликт внутри партии начался с отказа Фриланд продолжать работу в кабинете Трюдо. Бывший вице-премьер обвиняла его в неспособности разрешить экономические трудности, также отмечала, что Трюдо чувствует себя очень неуверенно и не знает, как вести себя с Дональдом Трампом, который угрожает Оттаве ростом тарифов.

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    14 января 2025, 15:20 • Новости дня
    Лавров: Заявление США о поддержке Украины – завещание истребить все русское

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление администрации США о продолжении поддержки Украины «завещанием истребить все русское».

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что заявление уходящей администрации США о продолжении поддержки Украины является «завещанием истребить все русское», передает ТАСС.

    «Когда уходящая администрация [США] в лице [госсекретаря США Энтони] Блинкена, [помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка] Салливана говорит, мы уверены, что новый Белый дом продолжит политику поддержки Украины. Это что, завещание истреблять все русское по-прежнему? Это не такая простая вещь, это очень опасная вещь», – сказал он. Лавров отметил, что такая политика ведется США для сдерживания конкурентов.

    Ранее Лавров обвинил администрацию Байдена в намерении усложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что Трамп получает тяжелое наследство от предыдущих американских властей, в том числе в связи с ситуацией в Калифорнии.

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    14 января 2025, 04:11 • Новости дня
    Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа

    Вице-спикер парламента Словакии Данко высказался за проведение встречи Путина и Трампа в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

    «Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», – приводят слова Данко «Известия».

    Он полагает, что далее последует «диалог с Украиной». Комментируя заявления Трампа о Панамском канале, Данко отметил, что те свидетельствуют о готовности Трампа «говорить обо всем». Данко добавил: «То, что произошло на Украине, не случилось за один день. Это история».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи.

    Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия использования не будут пересмотрены, высказав недовольство высокими тарифами.

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    14 января 2025, 10:52 • Новости дня
    CNN: Байден намерен до конца срока убедить ЕС изъять замороженные активы России

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий президент Джо Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине, сообщает американский телеканал CNN.

    По данным канала, Байден до конца своего срока намерен убедить власти ЕС изъять замороженные активы Центробанка России, передает ТАСС.

    Уточняется, что цель этого шага – усиление переговорных позиций Запада на переговорах с Россией по ситуации на Украине.

    Согласно плану Байдена, российские активы, замороженные в ЕС, должны быть переведены на специальный эскроу-счет и будут разблокированы только при успешном исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским президентом Дональдом Трампом.

    Также CNN указывает, в Европе опасаются значительного репутационного ущерба для банковской системы и нарушения норм международного частного права.

    При этом собеседники CNN в администрации Байдена считают, что успешная реализация этого плана до инаугурации Трампа маловероятна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США столкнулись с негативными последствиями заморозки российских активов, что привело к снижению доверия к доллару и переориентации центральных банков на золото.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что активы России когда-либо будут возвращены, так как ЕС может потратить их на восстановление Украины. Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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