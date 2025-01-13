Tекст: Валерия Городецкая

По мнению Пескова, атаки, такие как недавний удар ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, приводят к сокращению поставок российского газа на мировой рынок, передает ТАСС.

Песков отметил, что США значительно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Он подчеркнул, что американский газ продается по завышенным ценам, что, по его мнению, выгодно для США. «Бенефициарами всего этого являются Соединенные Штаты Америки, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», – отметил представитель Кремля.

Напомним, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны.

Ранее Bloomberg предупредило о возможном дефиците газа в Европе зимой, а лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил вновь запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» и вернуться к покупкам российского газа.