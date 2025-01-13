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Британский политик предложил вновь покупать «хороший газ у наших друзей из России»
Британский политик Дэвид Кертен предложил повторно запустить уцелевшую ветку «Северного потока – 2»
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил вновь запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» и вернуться к покупкам российского газа.
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети X выразил мнение, что уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» можно быстро запустить заново, передает РИА «Новости». Он предложил Великобритании начать вновь закупать газ у России.
«Один из четырех трубопроводов «Северного потока» не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», – написал он в своем посте.
Ранее, 26 сентября 2022 года, произошли взрывы на двух экспортных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Компания Nord Stream AG заявила, что авария носит беспрецедентный характер и сроки ремонта неизвестны. В связи с инцидентом Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия запрашивала информацию о происшествии, но не получала ее.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока – 2» возможен в течение недели при условии готовности немецкой стороны. Однако, по словам Путина, Берлин пока не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства.
В минувшие выходные кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока».