  • Новость часаПушилин сообщил о приближении ВС России к западной границе ДНР
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    Путь в Европу Армении дорого обойдется
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
    Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке, сорвав овации
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    В Курахово началась эвакуация жителей
    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    В Госдуме поддержали позицию Трампа по Крыму
    Британский политик предложил покупать «хороший газ у наших друзей из России»
    Сторонники грузинской оппозиции призвали плевать в еду
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    8 комментариев
    13 января 2025, 10:20 • Новости дня

    Британский политик предложил вновь покупать «хороший газ у наших друзей из России»

    Британский политик Дэвид Кертен предложил повторно запустить уцелевшую ветку «Северного потока – 2»

    Британский политик предложил вновь покупать «хороший газ у наших друзей из России»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил вновь запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» и вернуться к покупкам российского газа.

    Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети X выразил мнение, что уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» можно быстро запустить заново, передает РИА «Новости». Он предложил Великобритании начать вновь закупать газ у России.

    «Один из четырех трубопроводов «Северного потока» не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», – написал он в своем посте.

    Ранее, 26 сентября 2022 года, произошли взрывы на двух экспортных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Компания Nord Stream AG заявила, что авария носит беспрецедентный характер и сроки ремонта неизвестны. В связи с инцидентом Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия запрашивала информацию о происшествии, но не получала ее.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока – 2» возможен в течение недели при условии готовности немецкой стороны. Однако, по словам Путина, Берлин пока не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства.

    В минувшие выходные кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока».

    12 января 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российских войск провели успешные наступательные действия, освободив населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, нанеся значительный ущерб противнику, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах, включая Загрызово и Западное. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть артиллерийских орудий и два склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В то же время подразделения Южной группировки войск освободили Янтарное в Донецкой народной республике. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах, включая Миньковку и Майское. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины «Козак» и два склада боеприпасов, отметили в Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» нанесли удар по формированиям ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, где противник потерял до 30 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Накануне российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР. В субботу в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское.

    Кроме того, российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    12 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского

    «Страна»: Кит Келлог отменил визит в Киев из-за несогласия с условиями Зеленского по конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отменил визит в Киев из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам завершения конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что Келлог отменил визит в Киев, после заявления Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с позицией команды избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Издание также упоминает другую версию отмены визита Келлога. В визите могло быть отказано из-за несогласования его с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа.

    Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США для завершения конфликта с Россией в 2025 году.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Эксперт напомнил о сражавшихся против СССР родственниках Зурабишвили
    Эксперт напомнил о сражавшихся против СССР родственниках Зурабишвили
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили мечтает вовлечь свою страну в войну с Россией, но у нее это не получится, заявил газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Воевать с Россией – это у Зурабишвили идея-фикс, семейная наследственность, – сказал эксперт. – Вспомните, ее дядя Михаил Кедиа, согласно архивным документам, сотрудничал с фашистами против СССР».

    Впрочем, по его словам, «развития идея Зурабишвили о необходимости войны с Россией не получит».

    «Сейчас экс-президент все еще весьма актуальна для определенных политических кругов, в основном в странах Прибалтики, Польше, в Европарламенте, среди конгрессменов США, которые занимаются лоббизмом. Ее используют силы, которые действительно хотели открытия Грузией «второго фронта», которые надеялись, что к власти в Грузии вернутся покорные им силы, а прагматики были опрокинуты», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    «Однако будет идти время и ставка на нее лопнет как мыльный пузырь. Она маргинализируется, и это увидят все. Поэтому я считаю, что у Зурабишвили нет никаких шансов вернуться в большую политику», – отметил аналитик.

    Итальянская газета L'AntiDiplomatico сообщила, что бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны с Россией. Издание отмечает, что грузинский политик намерена поднимать этот вопрос на различных «научных конференциях» в качестве стипендиата американского Института Маккейна. Издание указывает, что Зурабишвили будет распространять идеи Евросоюза и НАТО, которые стремятся развязать войну между Тбилиси и Москвой.

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    12 января 2025, 12:02 • Новости дня
    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России

    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в России

    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании выплатили в российский бюджет 1,2 млрд долларов налогов, что вызвало критику со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, назвавшего это «позором» для Вашингтона.

    Отмечается, что по итогам 2023 года американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, выплатив в бюджет 1,2 млрд долларов. Макфол в интервью Newsweek назвал данный факт «позором» для Вашингтона и подчеркнул, что это демонстрирует поддержку российской позиции в отношении специальной военной операции.

    Макфол отметил, что в России продолжают работать 123 крупные американские компании, соблюдающие налоговое законодательство страны. Среди них крупнейшими налогоплательщиками стали Philip Morris International, выплатившая 220 млн долларов, PepsiCo с 135 млн долларов и Mars, внесшая 99 млн долларов в российский бюджет.

    По мнению Макфола, сохраняя активность на российском рынке и выплачивая налоги, американский бизнес фактически поддерживает российские вооруженные силы финансово. Он выразил недоумение, что компании продолжают работать в России, несмотря на напряженные отношения между странами.

    Напомним, в 2023 году национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителей компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.

    Ранее эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок.

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    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    12 января 2025, 13:34 • Новости дня
    Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора со стюардессой

    В США Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после спора со стюардессой

    Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора со стюардессой
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса в США после конфликта с бортпроводницей, передает РИА «Новости». Инцидент произошел, когда Нурмагомедова, сидевшего в аварийном ряду, попросили подтвердить готовность помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Спортсмен не понял просьбу стюардессы и отказался пересесть на другое место, что привело к спору.

    На видео, распространяемом в социальных сетях, слышно, как бортпроводница объясняет, что Нурмагомедову придется покинуть самолет, если он продолжит сидеть в аварийном ряду. Конфликт обострился, и стюардесса вынуждена была вызвать супервайзера для разрешения ситуации. В итоге Нурмагомедов и его сопровождающие были вынуждены покинуть воздушное судно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча грузинских руководителей с Хабибом Нурмагомедовым вызвала накал политических эмоций в Тбилиси. Дональд Трамп пообещал российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Хабиб Нурмагомедов погасил многомиллионный долг по налогам.

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    12 января 2025, 17:03 • Новости дня
    Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию

    Польша не разрешила пролет делегации Словакии в Россию через свое воздушное пространство

    Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с делегацией словацкого парламента был вынужден изменить маршрут и лететь через Германию и Чехию после отказа Польши предоставить разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство, сообщил вице-спикер высшего законодательного органа, глава партии SNS Андрей Данко.

    Андрей Данко сообщил, что польские власти не разрешили прямой пролет через свое воздушное пространство, из-за чего самолету пришлось обойти через Германию и Чехию.

    «Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», – заявил Данко, передает ТАСС.

    Несмотря на изменения маршрута, делегация благополучно прибыла в Москву, приземлившись в аэропорту Внуково. В состав делегации входят вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности Рихард Глык, а также депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. Визит делегации продлится до 15 января.

    Планируется, что во время пребывания в России словацкие парламентарии встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По словам Данко, эти встречи направлены на восстановление отношений с Россией и продолжение диалога, начатого словацким премьер-министром Робертом Фицо. Ожидается, что одной из тем обсуждения станет сотрудничество в энергетической сфере.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

    Фицо подтвердил стабильные поставки газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

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    12 января 2025, 11:56 • Новости дня
    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине

    Косиняк-Камыш заявил о напряжении в Польше из-за украинских беженцев

    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, указывая на недовольство из-за стиля жизни некоторых украинских беженцев.

    Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши, в интервью изданию Financial Times выразил обеспокоенность по поводу усталости, которую испытывает польское общество вследствие затянувшегося конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, в обществе нарастает напряжение, поскольку люди видят молодых украинских мужчин, управляющих новейшими автомобилями и живущих в роскошных отелях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Киевской администрации заявил, что украинские власти поддержали сокращение помощи украинским беженцам в Европе. Польша готовится к возможной агрессии со стороны Украины. Следующий президент Польши может стать разочарованием для Украины.

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    12 января 2025, 18:48 • Новости дня
    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии

    Советник Трампа заявил о рассмотрении силового сценария в отношении Гренландии

    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии, заявил советник по национальной безопасности Майк Уолц.

    В эфире телеканала ABC советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп готов оценить все возможные стратегии в отношении Гренландии, включая применение военной силы, передает ТАСС.

    Уолц подчеркнул, что президент Трамп всегда оставляет доступными все варианты. Он отметил, что существуют различные способы пересмотра существующих соглашений.

    «Президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не собирается исключать какие-либо варианты», – подчеркнул советник.

    Уолц также сообщил, что в последнее время от жителей Гренландии поступают сигналы о стремлении к независимости. Это, по его словам, открывает новые возможности для изменения текущей ситуации, но в то же время требует тщательной оценки всех возможных действий.

    Ранее директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский заявил, что Дональд Трамп стремится взять под контроль Гренландию и Канаду, а также Панамский канал для расширения ресурсной базы и рынков сбыта для США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в реалистичности предложений Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США и переименовании Мексиканского залива.

    Эксперты объяснили, какие претензии имеет Трамп на Гренландию и Канаду.

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    13 января 2025, 02:04 • Новости дня
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте со стюардессой, который закончился его снятием с самолета в США. Спортсмен заявляет, что инцидент был вызван грубым поведением бортпроводницы.

    Нурмагомедов выразил недоумение по поводу поведения стюардессы, заявив, что она «была очень груба с самого начала», передает РИА «Новости».

    «Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого – расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать», – отметил он.

    Нурмагомедов подчеркнул, что старался сохранить спокойствие и не поддаваться на провокации. Он также отметил, что после инцидента, через полтора часа, ему удалось сесть на другой рейс и продолжить путешествие. Спортсмен призвал людей быть более добрыми и терпеливыми друг к другу.

    Напомним, 12 января Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    13 января 2025, 09:12 • Новости дня
    Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке, сорвав овации

    Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке на вручении премии вопреки требованиям националиста

    Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке, сорвав овации
    @ Игорь Агеенко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская актриса Лариса Кадочникова отказалась перейти на украинский язык на вручении премии Параджанова, заявив о праве говорить на любом языке, что вызвало овации зала, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, что украинская актриса Лариса Кадочникова, известная по главной роли в фильме «Тени забытых предков», выбрала русский язык для выступления на церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова. На мероприятии ее попросили говорить на украинском языке, однако она отказалась, объяснив это правом говорить на любом языке. В ответ на это в зале раздались аплодисменты, передает ТАСС.

    Кадочникова отметила, что она играет в театре на украинском языке и никуда не уезжала с Украины, подчеркивая свою преданность стране.

    По информации издания «Страна», выступать на украинском языке актрису попросил националист Руслан Кошовенко. Его брат ранее участвовал в марше в честь дивизии СС «Галичина»( запрещена в России), где демонстрировал римское приветствие. Сам Руслан Кошовенко в соцсетях выразил недоумение по поводу аплодисментов, которые получила Кадочникова, и оскорбил ее. Он был поддержан местной писательницей, выступающей за украинизацию.

    Ранее в 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, закрепивший украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

    В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

    Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.

    Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что украинские законы направлены на истребление русского языка, хотя на передовой большинство украинцев продолжают говорить на русском языке.

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    13 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк выявил онлайн «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
    @ Vladimir Andreev/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Сбербанк обнаружил онлайн-платформу в даркнете, где обучают хакеров и телефонных мошенников. Преступная сеть уже подготовила 10 тыс. человек, предлагая слушателям специальные курсы, экзамены и семинары, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

    По словам Кузнецова, срок обучения в теневом «университете» составлял около семи недель, и к настоящему времени через него прошло десять тыс. человек, передает РИА «Новости».

    При этом, по словам Кузнецова, интерес к обучению проявили 20 тыс. человек, что свидетельствует о конкурсе на поступление. Зампред подчеркнул, что мошенничество стало отдельной сферой теневой экономики, включающей множество специализаций.

    Кузнецов также рассказал, что для работы, например, телефонным мошенником, не требуется особых знаний. Такие сотрудники, называемые «обзвонщиками», работают по заранее подготовленным скриптам и должны уметь завоевывать доверие.

    В последнее время участились случаи найма обзвонщиков, владеющих восточноевропейскими, западноевропейскими языками и языками стран Балтии, сказал он.

    Накануне Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы 2025 года: хищение аккаунтов на «Госуслугах», сообщения от фальшивых руководителей и звонки от фиктивных ведомств.

    Коментарии (2)
    12 января 2025, 15:02 • Новости дня
    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников

    «Страна»: Киевская полиция нашла оружие у задержанных за русскую песню сыновей чиновников

    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Киевская полиция обнаружила у задержанных за песню «Я русский» сыновей украинских чиновников, оружие, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что киевская полиция провела обыски у молодых людей, публично слушавших российскую музыку на улице, передает ТАСС.

    Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, пишет украинское СМИ. Отмечается, что полиция расследует дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

    Задержанные в столице Украины молодые люди заявили, что не считают себя виновными. Они также пообещали обнародовать «имена заказчиков».

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей. Среди них сыновья бывшего мэра города Лиман Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина.

    Напомним, они были задержаны за то, что включали российскую песню «Я русский» у мемориала погибшим украинским военным.

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    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    12 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Байкал не смог замерзнуть из-за аномальной зимы

    МЧС: Лед на озере Байкале не образуется из-за аномально теплой зимы

    Байкал не смог замерзнуть из-за аномальной зимы
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Вера Басилая

    В этом году лед на озере Байкал практически отсутствует, даже в северной части, из-за аномально теплой зимы, сообщил ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд» МЧС России.

    По данным МЧС, в этом году лед на Байкале практически отсутствует. В северной и южной частях озера лед наблюдается лишь местами. В некоторых бухтах и заливах лед есть, но он неустойчивый, речи о полном его становлении пока не идет, передает РИА «Новости».

    «На севере лед наблюдается на удалении 5-7 километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лед, все остальное – вода», – говорится в сообщении ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд» МЧС России.

    Ранее синоптики прогнозировали, что температура в Москве в январе превысит норму на пять градусов, что говорит об аномально теплой зиме и предвещает раннюю весну и быстрое таяние снежного покрова.

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