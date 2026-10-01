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    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 14:47 • Новости дня

    Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью

    Трамп анонсировал пополнение стратегических резервов США нефтью из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время обеспечить американские национальные запасы углеводородов за счет масштабных поставок венесуэльской нефти.

    Американский лидер сделал соответствующее заявление по итогам переговоров с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, передает РИА «Новости».

    «Мы добываем огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения», – подчеркнул Дональд Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце августа Трамп пообещал восполнить истощенные национальные резервы энергоносителей за счет венесуэльских месторождений.

    После этого министерство энергетики США спрогнозировало двукратный рост добычи нефти в латиноамериканской стране. Позже американский лидер оценил обеспеченность Соединенных Штатов венесуэльским сырьем на 500 лет вперед.

    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    30 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Моди и Трамп обсудили сотрудничество в обороне и торговле

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив двустороннее партнерство в сфере обороны, торговли и энергетики.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Состоялся продуктивный разговор с президентом Трампом. Мы рассмотрели наше двустороннее сотрудничество в сфере торговли, обороны, энергетики, критических технологий и других областях. Договорились поддерживать тесное взаимодействие для продвижения нашего всеобъемлющего глобального стратегического партнерства», – отметил индийский лидер в социальной сети X.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В частности, они затронули усилия по укреплению глобальной безопасности и мира.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди после одобрения в сенате стопроцентных пошлин на нефть России.

    Министерство иностранных дел Индии заявило о готовности властей принять необходимые меры для защиты экономических интересов после утверждения Конгрессом США закона о санкциях.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за угрозы введения новых американских пошлин.

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    30 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

    Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 октября лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает РИА «Новости». Прежний документ действовал до 30 сентября 2026 года.

    «Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября», – сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    В настоящее время идут переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций «Газпром нефти» в NIS венгерской компании MOL. Ранее OFAC ограничивал срок этих консультаций концом сентября.

    Сербские власти уже заключили с MOL соглашение об управлении NIS в случае успешной сделки и ее одобрения американским Минфином. По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сербское предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    1 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля

    Politico: Трамп допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт дизельного топлива из страны, несмотря на критику этой инициативы со стороны нефтяной промышленности.

    Белый дом сталкивается с растущим давлением с требованием снизить рекордные цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов. Глава государства отметил, что обсуждает этот вопрос с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бергамом, пишет Politico.

    По словам американского лидера, запрет на экспорт мог бы помочь снизить стоимость дизеля, однако существует риск повышения цен на другие виды топлива, включая бензин. При этом Трамп выразил оптимизм по поводу возможного снижения цен в связи с увеличением поставок нефти через Ормузский пролив в последние дни.

    Присутствовавший на встрече Райт, который выступает против запрета на экспорт, сообщил о скором анонсе мер по стабилизации ситуации. Он подчеркнул, что европейские страны также намерены объявить о шагах по увеличению предложения на рынке, что должно способствовать значительному падению цен на дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минэнерго США Райт анонсировал скорое объявление по теме дизельного топлива. Во вторник Евросоюз усомнился в вероятности введения Вашингтоном запрета на экспорт дизеля. На прошлой неделе американские нефтяники выступили против ограничения поставок топлива за рубеж.

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    1 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Десятки танкеров Ирана застряли у берегов Шри-Ланки и Малайзии

    WSJ: Десятки танкеров Ирана застряли у берегов Шри-Ланки и Малайзии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Из-за кампании давления и угроз санкций со стороны Вашингтона десятки иранских судов оказались заблокированы в азиатских водах.

    Около 20 пустых нефтяных танкеров Ирана дрейфуют примерно в 15 милях от юго-западного побережья Шри-Ланки с выключенными двигателями на фоне острой нехватки продовольствия, топлива и пресной воды, пишет The Wall Street Journal.

    Эта ситуация стала следствием давления США на Иран. Десятки танкеров, доставлявших подсанкционную нефть в Китай, оказались заблокированы около таких азиатских стран, как Шри-Ланка и Малайзия. Проблемы у судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива. Соединенные Штаты грозят санкциями тем государствам и компаниям, которые попытаются оказать помощь экипажам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Ирана получил ответ США по Ормузскому проливу. Во вторник иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке. В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

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    1 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Названы самые подорожавшие в сентябре товары в мире

    Ячмень и нефть марки Urals стали лидерами роста цен в сентябре в мире

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре 2026 года сильнее всего в мире подорожали ячмень и российская нефть марки Urals, а кобальт продолжил дешеветь второй месяц подряд.

    Стоимость ячменя в начале осени выросла на 39,4% в месячном выражении, а нефть марки Urals прибавила в цене 36,26%. Эти данные следуют из анализа ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, пишет РИА «Новости».

    Среди продовольственных товаров также зафиксирован рост цен на овес (22,48%) и апельсиновый сок (11,87%). Лидером падения стоимости стало какао, подешевевшее на 20,93%.

    На рынке промышленных товаров стирол в Китае подорожал на 14,66%. Кобальт вновь стал самым подешевевшим товаром, его цена упала на 30,47%. Среди энергоресурсов также подорожал пропан в США (18,86%), а коксующийся уголь подешевел на 6,21%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал.

    На прошлой неделе снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе.

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    1 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана

    WSJ: Нефть Brent подорожала до 98,56 долларов за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,5% и достигла 98,56 долларов за баррель, а фьючерсов на нефть WTI – на 0,4%, до 88,70 долларов за баррель, пишет WSJ.

    Рост цен произошел на фоне сохраняющихся рисков для регионального судоходства и конфликта между США и Ираном. При этом экспорт нефти с Ближнего Востока продолжает восстанавливаться до уровней, предшествовавших началу конфликта, что частично снизило опасения по поводу немедленных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана. Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2026, 09:24 • Новости дня
    Белый дом купил рекламу на лишенных доступа в резиденцию каналах

    Администрация Трампа закупила рекламу на лишенных доступа в Белый дом каналах

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация президента США Дональда Трампа приобрела рекламу на телеканалах CNN и MS NOW, хотя ранее журналисты этих СМИ были лишены доступа в Белый дом.

    Белый дом запустил на телеканалах CNN и MS NOW два рекламных ролика в поддержку Дональда Трампа, несмотря на лишение журналистов этих медиа допуска в резиденцию, пишет The Washington Post со ссылкой на аналитическую компанию AdImpact.

    В первом ролике «Страна, которую он любит» американский лидер обещает «победить коммунизм, социализм и марксизм в Америке», отмечает ТАСС.

    Второе видео «Последняя битва» показывает критику президентом «глубинного государства», «поджигателей войны» и «глобалистов».

    Первая реклама транслировалась в эфире MS NOW в Лос-Анджелесе и на CNN в Лос-Анджелесе, Олбани и Нью-Йорке.

    Второй ролик показали на MS NOW в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне, а также на CNN в Лос-Анджелесе.

    На запуск видео на разных каналах Белый дом потратил не менее 2,87 млн долларов из средств налогоплательщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник лишенные доступа в Белый дом СМИ подали новый иск против президента США.

    На прошлой неделе суд временно отменил запрет Белого дома на доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico.

    В середине прошлого месяца глава государства лишил их доступа в Белый дом.

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    1 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп отказался от планов полного запрета экспорта дизеля

    Bloomberg: Трамп усомнился в необходимости запрета на экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп признал, что возможный запрет на экспорт американского дизельного топлива может привести к нежелательным последствиям на рынке, и Белый дом ищет альтернативные способы снижения цен.

    Администрация США рассматривает возможность отказа от широкого запрета на экспорт дизеля из-за опасений скачка цен на другие виды топлива, пишет Bloomberg.

    Трамп заявил, что хотя и продолжает обсуждать ограничения на экспорт дизеля, он согласен с предупреждениями министров энергетики Криса Райта и внутренних дел Дуга Бергума о возможных негативных последствиях. По его словам, запрет может привести к подорожанию бензина, в то время как снижение цен на нефть должно исправить ситуацию на рынке в целом.

    В качестве альтернативы Белый дом рассматривает другие меры для снижения рекордных цен на дизель перед промежуточными выборами. В частности, американские чиновники пытаются убедить европейские страны, зависящие от американского экспорта, высвободить часть своих стратегических запасов.

    По словам министра энергетики, США ожидают от Европы объявлений о новых поставках дизеля. Американские власти ранее критиковали европейцев за отставание от США и Японии в высвобождении нефтяных резервов на фоне конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля. В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы топлива. Во вторник в Евросоюзе усомнились в вероятности подобного запрета со стороны Вашингтона.

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    1 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Трамп потребовал уволить Пауэлла из совета управления ФРС

    Трамп призвал уволить Пауэлла из ФРС из-за ремонта штаб-квартиры за 2,4 млрд долларов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп потребовал отставки бывшего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла из совета управления ФРС из-за превышения бюджета на реконструкцию штаб-квартиры.

    Трамп заявил, что Пауэлл должен быть принудительно отправлен в отставку или привлечен к ответственности правительством США за коррупцию или некомпетентность, пишет Bloomberg. Американский лидер поручил генеральному прокурору Тодду Бланшу изучить отчет генерального инспектора ФРС и принять соответствующее решение.

    В отчете внутренней службы контроля ФРС не было обнаружено уголовных преступлений или административных правонарушений, связанных с проектом стоимостью 2,4 млрд долларов. Однако в документе указано на ряд управленческих ошибок, которые привели к резкому увеличению стоимости реконструкции по сравнению с первоначальной оценкой в 1,3 млрд долларов.

    Отмечается, что во время руководства Пауэлла Трамп неоднократно критиковал его из-за денежно-кредитной политики и использовал реконструкцию как предлог для давления. Пауэлл покинул пост председателя в мае, но остался членом Совета управляющих ФРС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Трамп потребовал немедленно снизить процентные ставки в США. В марте издание оценило последствия возможной смены руководителя Федеральной резервной системы. В январе американский лидер выдвинул Кевина Уорша на пост главы ФРС.

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    1 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%

    The Times of India: Российская нефть составила 35% импорта Индии в сентябре

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре на российскую марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию, при этом Россия сохранила лидерство по экспорту нефти в эту страну.

    В прошлом месяце Россия удержала первое место по поставкам нефти в Индию, объем которых ежедневно достигал 5,4 млн баррелей. На марку Urals пришлось 35% от общих поставок углеводородов в индийские порты, пишет The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    Самый высокий уровень импорта энергоносителей со времени начала конфликта между США и Ираном в феврале удалось обеспечить благодаря улучшению логистики через Ормузский пролив, отмечает ТАСС.

    По данным аналитиков, в сентябре Индия получила почти 40% нефти, свыше 60% сжиженного нефтяного газа и 47% сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Иран. Месяцем ранее на долю ближневосточных государств приходилось в среднем 25% поставок нефти и 29% газа.

    Увеличение поставок из Омана и ОАЭ помогло индийской стороне снизить до 16% дорогостоящий импорт сжиженного нефтяного газа из США, который в период наибольшей эскалации на Ближнем Востоке составлял почти треть от общего объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные аналитики зафиксировали рекордную за неделю прибыль России от экспорта нефти.

    В марте Индия значительно увеличила закупки российских энергоносителей.

    Стоимость нефти Urals в республике весной достигла максимума с начала 2022 года.

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    1 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD

    Time: США начали строительство нескольких заводов для систем Patriot и THAAD

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране ведется масштабное строительство нескольких новых заводов по производству систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD.

    Соединенные Штаты наращивают производственные мощности и возводят новые предприятия для выпуска вооружений и боеприпасов, включая системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, пишет Time.

    Американский лидер пояснил, что оборонные компании не просто увеличивают объемы выпускаемой продукции и работают сверхурочно, но и создают колоссальный потенциал за счет дополнительных производственных площадок, отмечает ТАСС.

    По его словам, в настоящий момент по всей стране строятся около пяти или шести таких заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Трамп рассказал о возможностях Вашингтона помочь Украине комплексами Patriot.

    Летом политик указал на готовность американских автоконцернов производить ракеты Patriot и Tomahawk.

    В прошлом году американские военные выразили беспокойство из-за истощения запасов снарядов для систем THAAD.

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    Резервы нефти в США упали до самого низкого уровня с 1982 года. Они активно тратили запасы, чтобы сдержать рост цен. И без этого нефтяные котировки улетели бы действительно выше. Однако был использован последний разрешенный транш изъятия топлива из резервов. Как США будут выкручиваться дальше? Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка

    В Прибалтике внезапно осознали, что тотальные запреты на русский язык приводят эти страны только к новым проблемам, и в бизнесе, и в обществе. По крайней мере, с официальной позицией на этот счет выступили руководители эстонских вещательных корпораций. Что именно их настолько обеспокоило и почему местные языки проигрывают, несмотря ни на что? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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