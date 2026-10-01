Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.0 комментариев
Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью
Трамп анонсировал пополнение стратегических резервов США нефтью из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время обеспечить американские национальные запасы углеводородов за счет масштабных поставок венесуэльской нефти.
Американский лидер сделал соответствующее заявление по итогам переговоров с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, передает РИА «Новости».
«Мы добываем огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения», – подчеркнул Дональд Трамп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце августа Трамп пообещал восполнить истощенные национальные резервы энергоносителей за счет венесуэльских месторождений.
После этого министерство энергетики США спрогнозировало двукратный рост добычи нефти в латиноамериканской стране. Позже американский лидер оценил обеспеченность Соединенных Штатов венесуэльским сырьем на 500 лет вперед.