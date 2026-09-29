Лишенные доступа в Белый дом СМИ подали новый иск против Трампа

CNN, MS NOW и Politico подали новый иск к Трампу из-за допуска в Белый дом

Tекст: Мария Иванова

Истцы просят продлить вынесенное 24 сентября судьей Тимом Келли временное постановление о допуске корреспондентов, срок действия которого составляет 14 дней. Журналисты назвали запрет со стороны администрации американского лидера незаконным покушением на свободы, гарантированные первой поправкой к конституции, передает ТАСС.

Представители CNN, MS NOW и Politico считают, что мотивация для недопуска корреспондентов обоснована стремлением наказать и запугать неугодную прессу, а также пресечь негативное освещение деятельности главы государства.

СМИ убеждены, что запрет восстановят, как только истечет срок действия судебного постановления.

Белый дом может ответить на иск до пятницы, после чего судья Келли назначит новое слушание. В середине сентября глава государства лишил допуска в Белый дом ряд журналистов за распространение ложных сведений, после чего суд отменил это решение, однако Секретная служба согласилась пропустить прессу лишь после повторного обращения истцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу журналистов CNN не пустили на самолет американского лидера.

В четверг охрана вопреки решению суда отказалась пропустить корреспондентов в Белый дом.

На прошлой неделе три лишенных аккредитации издания пригрозили администрации судебным разбирательством.