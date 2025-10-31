Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

Дональд Трамп, комментируя итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, назвал ее замечательной и оценил «на 12 из 10», а своего визави назвал «великим лидером очень сильной страны».

Си Цзиньпин в своих комментариях был гораздо более сдержанным, но тоже оценил встречу положительно.

Позднее Трамп рассказал журналистам, что скоро ожидает подписания сделки с Китаем, отметив, что у США с Китаем не очень много серьезных противоречий, подчеркнув при этом, что главное препятствие – экспортные ограничения Пекина в отношении редкоземельных металлов.

В соответствии с проектом соглашения Китай на год отсрочит введение ограничений, а впоследствии сделка будет пересматриваться каждый год. В ответ США снизят пошлины против КНР – с 57% до 47%.

Можно ли считать это успехом?

Вообще-то экспортные ограничения на редкоземельные металлы – это лишь один из элементов торговой войны между странами, идущей с начала года. Их Китай ввел в начале октября. В ответ Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на китайские товары с 1 ноября.

До этого, весной, Вашингтон и Пекин ввели друг против друга взаимные пошлины в 145% и 125% соответственно. Летом пошлины были снижены до 10 и 30%, но это была лишь пауза, взятая сторонами для подготовки предстоящей встречи лидеров, которая все откладывалась. Тогда Си Цзиньпин отказался встречаться с Трампом.

В реальности, надо полагать, обе стороны не были готовы к компромиссам, а, значит, говорить было особо не о чем.

Трамп на прошлой неделе отменил уже готовившуюся в Будапеште встречу с президентом России, объяснив это тем, что, по его мнению, «лидеры «не доберутся до того места, куда должны были добраться». Действительно, какой смысл встречаться, если знаешь заранее, что результата не будет?

А ведь за несколько дней до этого Трамп излучал оптимизм и уверял, что рассчитывает на «сделку» с Россией. Что-то вдруг изменилось между Вашингтоном и Москвой.

Точно так же что-то изменилось между Вашингтоном и Пекином.

Еще раз посмотрим на хронологию событий. Сразу после ввода Китаем «редкоземельных» ограничений Трамп отменяет планируемые переговоры с Си Цзиньпином в Южной Корее, отмечая, что для этой встречи «теперь, похоже, нет никаких оснований».

Спустя шесть дней Трамп разговаривает по телефону с Владимиром Путиным и предлагает ему встречу.

Разумеется, те несколько дней, что в России обсуждали будапештский саммит, обсуждали его по большей части в контексте Украины. На фоне подготовки к встрече Трамп вновь призвал к заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения и вновь получил отказ Москвы. Предсказуемо? Абсолютно.

На что рассчитывал Трамп? Что вода камень точит, и в этот раз его напор внезапно увенчается успехом? Возможно. Как возможно и то, что в реальности Украина была лишь ширмой, реальная же повестка могла включать в себя гораздо более широкий круг вопросов, в том числе, союзнические отношения Москвы и Пекина, которые давно являются серьезным раздражителем для Вашингтона. И очевидно, что на этом треке России и США, как и по украинской теме, прийти к какому-либо консенсусу не получилось.

Не прошло и недели после телефонного разговора Трампа с Путиным, как Вашингтон отменяет встречу. Далее США вводят новые – и первые в эту каденцию Трампа – санкции против российской нефтяной отрасли.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщает, что Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. И в тот же день Bloomberg пишет, что Трамп обсудит с Си пути завершения конфликта на Украине и закупки Китаем российской нефти. Издание утверждает, что Трамп рассчитывает на влияние китайского лидера в урегулировании украинского кризиса, что Си Цзиньпин «будет восприимчив» к его предложениям.

Но Украина – далеко не самое важное для Трампа, тем более, в контексте отношений с Пекином. Гораздо важнее – ослабить российско-китайское сотрудничество, которое, по сути, является сотрудничеством антизападным и антиамериканским – в том смысле, что оно сформировалось как естественная реакция на однополярный мир тех, кто в таком мире жить не хочет.

Трамп неоднократно критиковал своих предшественников Барака Обаму и Джо Байдена за то, что их политика подтолкнули Россию и Китай к сближению. В очередной раз он повторил эту мысль накануне азиатского турне, заявив, что Китай и Россия «от природы» не могут быть союзниками.

Еще раз подчеркну – эти заявления делались тогда, когда у Трампа планировались переговоры с Си. А когда у него планировались переговоры с Путиным, он критиковал Никсона за то, что тот «открыл Китай, который обворовывает США».

Что мы видим. Трамп, объявив торговую войну Китаю в условиях вялотекущего прокси-конфликта с Россией, понимает, что не вытягивает, более того – сам способствует сближению Москвы с Пекином (еще и Москвы с Нью-Дели, и Нью-Дели с Пекином). На этом фоне он предлагает России «сделку», которую та отвергает из-за неприемлемости условий Вашингтона по ключевому для России вопросу – Украине. После этого Трамп отменяет уже находящуюся в стадии подготовки встречу с Путиным и говорит о намерении провести встречу с Си, которая, по его же словам, еще за несколько дней до того не имела никаких оснований. Мы видим метания от «Никсон сделал плохо, что оторвал Китай от СССР» до – «Байден сделал плохо, что сблизил Китай с Россией».

И дело, конечно, не в Трампе с его импульсивностью и вечными «качелями». А в том, что для США сотрудничество России и Китая стало проблемой номер один. И разрушить его можно (в теории), только предложив одной из сторон сделку, подразумевающую если не игру друг против друга, то невмешательство в американские игры. Но такая сделка невозможна, поскольку ставкой в ней для России является Украина, а для Китая – Тайвань. В обоих случаях президент США (будь он республиканец или демократ) не может пойти на уступки.

Характерно, что по словам Трампа, тема Тайваня на переговорах с Си не обсуждалась вообще. Тема же Украины обсуждалась, но поверхностно. В том смысле, что обе стороны выразили желание помочь погасить конфликт. И ключевой для Штатов вопрос тут – отказ Китая от российской нефти, если верить Трампу, тоже не обсуждался! Второй вопрос, который волнует США – помощь Пекина Москве поставками техники двойного назначения, и, кажется, тут Трамп тоже ничего не смог добиться от китайского лидера.

Договорились взаимно дезавуировать последние шаги в торговой войне. Временно. И все. То есть бой не окончен, боксеры просто разошлись по своим углам ринга, чтобы устроить себе передышку.

Я не вижу никаких перспектив самой идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином. США нечего предложить ни России, ни Китаю. А даже если бы и предложили, российско-китайское сотрудничество развивается динамично во всех сферах и нет никакого смысла ставить его на паузу ради эфемерного сотрудничества с США. Которым давно никто не верит на слово, опять же – независимо от личности хозяина Белого дома.

Многополярный мир – это, возможно, еще не воплощенная реальность, но цель, к которой Москва, Пекин, и не только – движутся последовательно, и это выводит Штаты из себя. А еще больше американцев выводит то, что сделать они ничего, по сути, не могут. Остаются лишь метания: от предложения «пряника» – снять санкции, понизить пошлины – к угрозам «кнутом» – возобновление Вашингтоном ядерных испытаний. Можно не сомневаться, что в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с Россий, и с Китаем. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.



