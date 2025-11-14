Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

В Европе началась гонка за активы «Лукойла», утверждает агентство Bloomberg. Страны, в которых они находятся, торопятся обеспечить бесперебойную работу предприятий после того, как Минфин США ввел санкции против компании. Для прекращения текущих сделок с компанией дали срок до 21 ноября, что подстегивает игроков.

В частности, это касается Болгарии, где находится НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Европы, а также Румынии с НПЗ Petrotel. Оба предприятия на 100% принадлежат российской компании.

Интересно, что американские санкции касаются предприятий, в которых у «Лукойла» контрольный пакет – больше 50% акций. Казалось бы, проблему можно решить снижением доли акций опального собственника. Однако американцы не были бы американцами, если бы оставили такую лазейку.

Напомню, 26 февраля 2025 года попавшая под санкции «Газпром нефть» передала Газпрому долю размером 5,15% в компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), снизив свой пакет с 50% до 44,85%. Но маневр не удался.

В январе этого года Вашингтон, вводя санкции против «Газпром нефти», четко потребовав исключить российское участие в сербской компании. Тогда Сербия все же получила несколько отсрочек для заключения сделки, однако Россия не захотела расставаться с активом, в итоге санкции все же вступили в силу. То ли американцев не убедило то, что «Газпром нефть» лишь отказалась от контрольного пакета, то ли то, что часть своей доли она передала своей же материнской компании.

То ли потому, что американцы сами хотели завладеть этими активами. Конечно, США официально пытаются оправдать свои ограничения политическим давлением на Россию. Однако тут явно прослеживается желание заработать, лишив Европу дешевых российских энергоносителей, заодно отжав активы.

Речь именно о рейдерстве – компаниям создаются условия, в которых они не могут работать и вынуждены продавать активы (а нефтепереработка, как и нефтедобыча – бизнес крайне прибыльный) по цене ниже рыночной. Если до 21 ноября, когда вступают в силу санкции против «Лукойла», он не избавится от своих предприятий – те просто не смогут работать. Если говорить конкретно об НПЗ – им просто никто не продаст нефть (на тех же НПЗ в Болгарии и Румынии используется не российская нефть), а их продукцию никто не купит. Наконец, банки прекратят кредитовать предприятия. И тогда условия потенциальных покупателей будут куда жестче, чем в начале процесса, а предложенная цена – ниже.

Проблемы уже начались на месторождении в Ираке, власти которого накануне прекратили платежи «Лукойлу», в результате чего компания объявила форс-мажор на месторождении «Западная Курна – 2».

Аналогичные проблемы ожидаются в Болгарии и Румынии. Которые, помимо прочего, означают и рост безработицы, а главное – дефицит бензина. Допустим, какое-то время нефтепереработчики продержатся на резервной нефти, но ее хватит максимум на пару месяцев.

В государствах со слабыми экономиками, в тех же Болгарии и Румынии, это может привести к непредсказуемым последствиям. Как писала ранее Politico, власти Болгарии опасаются, что санкции против «Лукойла» приведут к массовым протестам в стране. По данным издания, предприятие обеспечивает до 80% потребностей Болгарии в топливе.

Что уж говорить о таких странах, как Молдавия. Накануне премьер-министр республики Александр Мунтяну пожаловался, что работа аэропорта Кишинева зависит от единственного поставщика керосина – «Лукойла». Кроме того, российская компания владеет инфраструктурой для хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами, а также управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. По словам Мунтяну, власти срочно ищут решение проблемы, но пока его не нашли.

Точно так же решения ищут в Бухаресте и Софии. Но удастся ли найти его до 21 ноября, когда закончится отведенный минфином США срок для сворачивания операций с «Лукойлом»? Конечно, желающие купить есть. Но «Лукойл» явно не настроен расставаться с собственностью задешево. Так что утверждение «Блумберга» о «драке» за активы – не просто фигура речи.

Если договориться не удастся, единственным выходом для властей вышеперечисленных стран останется выкуп активов, что станет чувствительным ударом по их экономикам. Или банальная экспроприация.

Казалось бы, патовую ситуацию могла исправить международная энергетическая группа Gunvor, которая в прошлом месяце предложила выкупить зарубежные активы «Лукойла». Но сделке не дали ходу американцы, не выдав трейдеру лицензию на ведение бизнеса с формулировкой «пока продолжается конфликт на Украине». Минфин США публично назвал Gunvor «кремлевской марионеткой».

Но реальная цель этого сопротивления со стороны американского правительства, вероятно, состоит в том, чтобы расчистить площадку для американских покупателей. Довести ситуацию до безвыходной, одобрив, в конечном счете, сделку только с американскими компаниями.

К примеру, доли в Каспийском трубопроводном консорциуме, помимо «Лукойла» (12,5%) имеют также американские Chevron (15%) и ExxonMobil (7,5%). Думаю, американцы не отказались бы выкупить долю российской компании.

Таким образом, власти США могут осуществлять вполне конкретный план по фактическому «отжатию» зарубежного бизнеса «Лукойла» в пользу своих компаний. Что совершенно неудивительно, учитывая степень влияния нефтегазового лобби на нынешнего президента США. А Украина, и вообще политика, тут не при чем.

Хотя есть и политический аспект – приведение Европы к покорности с помощью нефтегазового кнута. Трамп действует по принципу: друзьям все, врагам – закон.

На прошлой неделе после визита в Белый дом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о том, что Трамп разрешил его стране закупать российскую нефть. Однако освобождение Венгрии от санкций США на поставки российской нефти действует только один год, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. Несмотря на то, что глава венгерского МИД заявил, что оно бессрочное. Как, очевидно, и то, что Трамп в любой момент отменит эту уступку, если Будапешт по тем или иным причинам поведет себя не так, как требует Вашингтон.

Что касается Болгарии, Румынии и других – им точно не будет поблажек. И хотя София и Бухарест просят США также предоставить им отсрочку, едва ли они этого добьются. Самый простой способ для них решить проблему без потерь для себя – обеспечить сделку по продаже активов американцам, но для этого нужно уговорить «Лукойл» продать их в убыток себе.

Эксперты гадают, какой шторм на нефтяном рынке может вызвать эта ситуация. Впрочем, едва ли это волнует Трампа, который, кажется, твердо решил добиться полного вытеснения российских энергоносителей из Европы. Убивая при этом двух зайцев: подрыв экономики стран ЕС, лишенных дешевого топлива, и занятие этого рынка американскими компаниями.

Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но, если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

США стали самой богатой страной мира за счет того, что Европа практически разрушила саму себя в Первой мировой – США стали единственными, кто выиграл от этой бойни. А по итогам Второй мировой – положение Штатов только укрепилось. История повторяется.