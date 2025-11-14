  • Новость часаКитай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    @ Valentina Petrova/AP/ТАСС

    14 ноября 2025, 11:50 Мнение

    Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией
    На Западе значительно выросла неудовлетворенность демократией
    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки

    В Европе началась гонка за активы «Лукойла», утверждает агентство Bloomberg. Страны, в которых они находятся, торопятся обеспечить бесперебойную работу предприятий после того, как Минфин США ввел санкции против компании. Для прекращения текущих сделок с компанией дали срок до 21 ноября, что подстегивает игроков.

    В частности, это касается Болгарии, где находится НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Европы, а также Румынии с НПЗ Petrotel. Оба предприятия на 100% принадлежат российской компании.

    Интересно, что американские санкции касаются предприятий, в которых у «Лукойла» контрольный пакет – больше 50% акций. Казалось бы, проблему можно решить снижением доли акций опального собственника. Однако американцы не были бы американцами, если бы оставили такую лазейку.

    Напомню, 26 февраля 2025 года попавшая под санкции «Газпром нефть» передала Газпрому долю размером 5,15% в компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), снизив свой пакет с 50% до 44,85%. Но маневр не удался.

    В январе этого года Вашингтон, вводя санкции против «Газпром нефти», четко потребовав исключить российское участие в сербской компании. Тогда Сербия все же получила несколько отсрочек для заключения сделки, однако Россия не захотела расставаться с активом, в итоге санкции все же вступили в силу. То ли американцев не убедило то, что «Газпром нефть» лишь отказалась от контрольного пакета, то ли то, что часть своей доли она передала своей же материнской компании.

    То ли потому, что американцы сами хотели завладеть этими активами. Конечно, США официально пытаются оправдать свои ограничения политическим давлением на Россию. Однако тут явно прослеживается желание заработать, лишив Европу дешевых российских энергоносителей, заодно отжав активы.

    Речь именно о рейдерстве – компаниям создаются условия, в которых они не могут работать и вынуждены продавать активы (а нефтепереработка, как и нефтедобыча – бизнес крайне прибыльный) по цене ниже рыночной. Если до 21 ноября, когда вступают в силу санкции против «Лукойла», он не избавится от своих предприятий – те просто не смогут работать. Если говорить конкретно об НПЗ – им просто никто не продаст нефть (на тех же НПЗ в Болгарии и Румынии используется не российская нефть), а их продукцию никто не купит. Наконец, банки прекратят кредитовать предприятия. И тогда условия потенциальных покупателей будут куда жестче, чем в начале процесса, а предложенная цена – ниже.

    Проблемы уже начались на месторождении в Ираке, власти которого накануне прекратили платежи «Лукойлу», в результате чего компания объявила форс-мажор на месторождении «Западная Курна – 2».

    Аналогичные проблемы ожидаются в Болгарии и Румынии. Которые, помимо прочего, означают и рост безработицы, а главное – дефицит бензина. Допустим, какое-то время нефтепереработчики продержатся на резервной нефти, но ее хватит максимум на пару месяцев.

    В государствах со слабыми экономиками, в тех же Болгарии и Румынии, это может привести к непредсказуемым последствиям. Как писала ранее Politico, власти Болгарии опасаются, что санкции против «Лукойла» приведут к массовым протестам в стране. По данным издания, предприятие обеспечивает до 80% потребностей Болгарии в топливе.

    Что уж говорить о таких странах, как Молдавия. Накануне премьер-министр республики Александр Мунтяну пожаловался, что работа аэропорта Кишинева зависит от единственного поставщика керосина – «Лукойла». Кроме того, российская компания владеет инфраструктурой для хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами, а также управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. По словам Мунтяну, власти срочно ищут решение проблемы, но пока его не нашли.

    Точно так же решения ищут в Бухаресте и Софии. Но удастся ли найти его до 21 ноября, когда закончится отведенный минфином США срок для сворачивания операций с «Лукойлом»? Конечно, желающие купить есть. Но «Лукойл» явно не настроен расставаться с собственностью задешево. Так что утверждение «Блумберга» о «драке» за активы – не просто фигура речи.

    Если договориться не удастся, единственным выходом для властей вышеперечисленных стран останется выкуп активов, что станет чувствительным ударом по их экономикам. Или банальная экспроприация.

    Казалось бы, патовую ситуацию могла исправить международная энергетическая группа Gunvor, которая в прошлом месяце предложила выкупить зарубежные активы «Лукойла». Но сделке не дали ходу американцы, не выдав трейдеру лицензию на ведение бизнеса с формулировкой «пока продолжается конфликт на Украине». Минфин США публично назвал Gunvor «кремлевской марионеткой».

    Но реальная цель этого сопротивления со стороны американского правительства, вероятно, состоит в том, чтобы расчистить площадку для американских покупателей. Довести ситуацию до безвыходной, одобрив, в конечном счете, сделку только с американскими компаниями.

    К примеру, доли в Каспийском трубопроводном консорциуме, помимо «Лукойла» (12,5%) имеют также американские Chevron (15%) и ExxonMobil (7,5%). Думаю, американцы не отказались бы выкупить долю российской компании.

    Таким образом, власти США могут осуществлять вполне конкретный план по фактическому «отжатию» зарубежного бизнеса «Лукойла» в пользу своих компаний. Что совершенно неудивительно, учитывая степень влияния нефтегазового лобби на нынешнего президента США. А Украина, и вообще политика, тут не при чем.

    Хотя есть и политический аспект – приведение Европы к покорности с помощью нефтегазового кнута. Трамп действует по принципу: друзьям все, врагам – закон.

    На прошлой неделе после визита в Белый дом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о том, что Трамп разрешил его стране закупать российскую нефть. Однако освобождение Венгрии от санкций США на поставки российской нефти действует только один год, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. Несмотря на то, что глава венгерского МИД заявил, что оно бессрочное. Как, очевидно, и то, что Трамп в любой момент отменит эту уступку, если Будапешт по тем или иным причинам поведет себя не так, как требует Вашингтон.

    Что касается Болгарии, Румынии и других – им точно не будет поблажек. И хотя София и Бухарест просят США также предоставить им отсрочку, едва ли они этого добьются. Самый простой способ для них решить проблему без потерь для себя – обеспечить сделку по продаже активов американцам, но для этого нужно уговорить «Лукойл» продать их в убыток себе.

    Эксперты гадают, какой шторм на нефтяном рынке может вызвать эта ситуация. Впрочем, едва ли это волнует Трампа, который, кажется, твердо решил добиться полного вытеснения российских энергоносителей из Европы. Убивая при этом двух зайцев: подрыв экономики стран ЕС, лишенных дешевого топлива, и занятие этого рынка американскими компаниями.

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но, если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    США стали самой богатой страной мира за счет того, что Европа практически разрушила саму себя в Первой мировой – США стали единственными, кто выиграл от этой бойни. А по итогам Второй мировой – положение Штатов только укрепилось. История повторяется.

    Другие материалы автора

    Главное
    Украинские дроны повредили нефтебазу в Новороссийске
    Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах
    Посол Германии в Грузии вернулся из Берлина и вновь разгневал Тбилиси
    Трамп разрешил добычу нефти и газа в Аляске
    Праворадикального польского активиста Бонкевича внесли в базу «Миротворец»
    ЦБ обнародовал новый список признаков мошенничества при переводах
    Кустурица назвал Джоли пропагандисткой за поездку в Херсон

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации