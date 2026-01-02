Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
Председатель парламента Белоруссии Кочанова осудила удары ВСУ по Хорлам
Председатель Совета Республики (верхняя палата парламента) Белоруссии Наталья Кочанова поддержала позицию главы Совфеда России Валентины Матвиенко и осудила удары ВСУ по гражданским объектам в селе Хорлы Херсонской области, сообщила пресс-служба палаты.
В парламенте Белоруссии указали, что жертвами ударов стали «свыше двух десятков мирных граждан, включая детей», передает РИА «Новости».
Кочанова охарактеризовала атаки, совершенные в новогоднюю ночь, как грубое нарушение международного гуманитарного права и выразила соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.
Кочанова подчеркнула, что нападения на гражданские цели не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Она отметила, что такие трагические события усугубляют ситуацию и вредят политико-дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Позднее глава региона уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.