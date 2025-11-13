Рубио: На G7 никто не возражал против действий США в Карибском море

Tекст: Алексей Дегтярев

На G7 не звучало возражений против продолжающихся военных ударов США, нацеленных на суда, перевозящие наркотики, в Карибском море и восточной части Тихого океана, сказал Рубио, передает New York Times.

Однако, по словам двух высокопоставленных европейских дипломатов, летальные атаки администрации президента США Дональда Трампа являются нелегитимными. Рубио не проявил особой обеспокоенности обвинениями в том, что удары, в результате которых, по словам представителей Пентагона, погибли десятки наркоторговцев, связанных с правительством Венесуэлы, не имеют юридических оснований.

«Суть в том, что президент будет защищать национальные интересы и национальную безопасность Соединенных Штатов, которым угрожают эти террористические организации», – заявил он.

Чиновники Трампа объявили несколько наркокартелей террористическими группами и заявили, что это дает администрации юридические полномочия убивать их членов. Но некоторые юристы не согласны с этим, утверждая, что смертельные нападения являются внесудебными расправами.

Рубио добавил, что многие партии наркотиков, на которые нацелены американские военные, в конечном итоге направляются в Европу, «так что, возможно, они должны быть благодарны нам».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила, что американские удары не имеют никаких юридических оснований. Она добавила, что незаконный оборот наркотиков вызывает серьезную обеспокоенность и что международное право по этому вопросу следует пересмотреть.

Отвечая на вопрос об ударах США, министр иностранных дел Канады Анита Ананд сказала, что ее страна помогала Соединенным Штатам в борьбе с наркотиками, но Оттава «не участвует» в американской операции в водах Латинской Америки.

Напомним, Соединенные Штаты начали развертывать военную группировку в Карибском бассейне.

Колумбийский президент Густаво Петро приказал прекратить обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском море.