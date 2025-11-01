WP: США начали развертывать военную группировку в Карибском бассейне

Tекст: Елизавета Шишкова

США приступили к развертыванию значительной военной группировки на территории Карибского бассейна, передает РИА «Новости». По информации газеты Washington Post, численность американских военных в регионе составляет 10 тыс. военнослужащих и 6 тыс. моряков, не считая контингента на Пуэрто-Рико. Данные Washington Post приведены по состоянию на 31 октября и основаны на информации о кораблях, подтвержденной Пентагоном.

Газета сообщает, что в данный момент в Карибском бассейне находятся восемь кораблей Военно-морских сил США и атомная подводная лодка. Кроме того, к региону движется авианосная группа Gerald Ford, которая должна прибыть в ближайшую неделю. Рассматриваемая операция является одной из самых масштабных недавних военных демонстраций США в этом регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

Американские удары заставили рыбаков и туристов в прибрежных странах Карибского бассейна опасаться выхода в море.

Силы обороны Тринидада и Тобаго перевели в состояние повышенной готовности, весь личный состав Береговой охраны был вызван на базы к вечеру пятницы.