Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Удары ВС США напугали рыбаков и туристов Карибского бассейна
WP: Удары ВС США напугали рыбаков и туристов Карибского бассейна
В прибрежных странах Карибского бассейна усилились опасения среди рыбаков и туристов, поскольку американские удары мешают спокойно выходить в море, пишет The Washington Post (WP).
Вооруженные силы США, ведущие операцию по борьбе с наркотрафиком у побережья Венесуэлы, вызывают тревогу у жителей соседних стран, передает ТАСС.
В публикации The Washington Post указывается, что рыбаки из Тринидада и Тобаго больше не решаются проводить вылов далеко от берега, а часть из них полностью отказывается от ночного промысла.
Газета приводит данные, согласно которым армия США за последнее время уничтожила не менее девяти лодок, названных судами наркоторговцев. В результате действий американских военных, по информации издания, погибло более 60 человек, причем половина случившихся инцидентов произошла в международных водах между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго.
Соединенные Штаты размещают свои корабли в регионе и обвиняют власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. По версии источника, военно-морские силы США включают восемь кораблей, одну атомную подлодку и около 10 тыс. военнослужащих. Американские военные уничтожают скоростные катера, даже если их пассажиров только подозревают в перевозке наркотиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удар по катеру, который применяли для перевозки наркотиков в Тихом океане. Также вооруженные силы США совершили кинетический авиаудар по катеру с наркоторговцами в Карибском море.
Президент США Дональд Трамп назвал честью уничтожение в Карибском море подлодки, перевозившей наркотики.