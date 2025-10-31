WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, в письме президенту России Владимиру Путину Мадуро просит Москву оказать помощь в модернизации оборонительных радаров, ремонте боевых самолетов и поставках ракетных систем. В документе также говорится о просьбе Венесуэлы предоставить трехлетний план финансирования через российскую госкорпорацию «Ростех».

Отдельное письмо направлено председателю КНР Си Цзиньпину. В нем Мадуро предлагает «расширить военное сотрудничество» между Каракасом и Пекином для противодействия «эскалации между США и Венесуэлой». Президент попросил ускорить производство китайских радиолокационных систем, чтобы укрепить обороноспособность страны.

Кроме того, венесуэльский министр транспорта Рамон Селестино Веласкес, согласно документам, координирует поставки из Ирана военного оборудования, включая беспилотники с дальностью до одной тысячи километров, системы пассивного обнаружения и устройства для подавления GPS-сигнала.

Издание отмечает, что для Мадуро обращение к России, Китаю и Ирану – это попытка укрепить оборонные возможности и сохранить политическую поддержку союзников на фоне возможного обострения отношений с США.

В последние недели США значительно усилили военное присутствие в Карибском бассейне, объясняя это операцией против наркоторговли. В регион направлены корабли, беспилотники и авианосец USS Gerald Ford. Каракас отвергает обвинения Вашингтона и называет действия США «актом агрессии».

Ранее Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация якобы рассмотрела конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам в Венесуэле, связанным с контрабандой наркотиков.