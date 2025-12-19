Генсек ОДКБ Тасмагамбетов назвал ресурс, борьба за который нарастает в мире

  • Новость часаЗахарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    87 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    11 комментариев
    19 декабря 2025, 02:11 • Новости дня

    Генсек ОДКБ Тасмагамбетов назвал ресурс, борьба за который нарастает в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    В современном мире борьба ведется уже не только за территории, но и за воду, отметил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

    «Спектр вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ за последнее время значительно расширился. Здесь следует указать на угрозы транснационального терроризма, религиозного экстремизма, конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов вступает и территория, и такой ценный ресурс, как вода», – заявил он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана назвал вынужденной мерой перенос столицы из Тегерана из-за нехватки воды. Стамбул в ноябре оказался на грани нехватки воды. Реки становятся геополитическим козырем России.



    18 декабря 2025, 18:55 • Новости дня
    Якушев заявил о масштабном обновлении фракции «Единая Россия» в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фракция «Единая Россия» в Госдуме после выборов 2026 года серьезно обновится, но сохранит преемственность, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

    Он отметил, что предстоящий избирательный цикл будет масштабным и приведет к заметной ротации на всех уровнях, в том числе и в Госдуме, передает ТАСС.

    Якушев пояснил, что помимо выборов в парламент, в 2026 году пройдут кампании в законодательные собрания 39 регионов, в 10 административных центрах, а также масштабные муниципальные выборы в 11 регионах. По его словам, динамика прошлых лет показывает, что обновление депутатского корпуса может достигнуть 75%, аналогичная серьезная ротация ожидается и в Госдуме.

    «Депутатский корпус, конечно, поменяется. Учитывая динамику 2024-2025 годов, когда на уровне законодательных собраний и административных центров обновление составило около 75%, можно ожидать достаточно серьезной ротации и здесь», – отметил Якушев. Также он подчеркнул, что «полная замена депутатского корпуса недопустима», так как отсутствие опытных депутатов может привести к сложностям в законотворчестве.

    Якушев добавил, что главным механизмом отбора кандидатов по-прежнему остается предварительное голосование. По его словам, участвовать в нем могут все желающие, в том числе и те, чья работа раньше вызывала вопросы. «Ворота открыты для всех. Предварительное голосование никому не закрывают», – сказал Якушев.

    Он также рассказал, что эффективность работы депутатов оценивается с использованием «системы светофора», которая учитывает активность, поддержку избирателей и соответствие линии партии. Якушев отметил, что для участия в новом избирательном цикле у депутата должно быть реальное ядро поддержки, иначе его перспектива попасть в новый состав Госдумы вызывает вопросы.

    Говоря об итогах восьмого созыва, Якушев отметил, что этот период был непростым из-за пандемии COVID-19 и проведения спецоперации на Украине. По его словам, часть депутатов потеряла доверие избирателей, тогда как другие смогли усилить свои позиции. Якушев считает, что это обычная ситуация: «Симпатии избирателей не исчезают – они перераспределяются».

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию
    Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с просьбой к России в кратчайшие сроки восстановить железнодорожные пути из Ерасха и Ахурика для возобновления сообщения с Азербайджаном и Турцией.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российской стороне с просьбой восстановить железнодорожные пути, ведущие в Азербайджан и Турцию, передает РИА «Новости».

    Пашинян уточнил, что речь идет о восстановлении железнодорожного участка от Ерасха до Нахичевани и от села Ахурик до границы с Турцией. Он отметил: «Я попросил коллег из РФ срочно заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе».

    Концессионное управление железнодорожной инфраструктурой Армении в 2008 году было передано дочерней компании РЖД – ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» – на срок 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

    Пашинян сообщил, что в ближайшее время планирует дополнительно обсудить с российской стороной восстановление железной дороги из Иджевана в азербайджанский Гахаз. Он выразил надежду, что российские партнёры откликнутся на данную просьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    Пашинян подчеркнул, что все действия по эксплуатации проекта будут реализованы на основе принципа взаимности.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности Баку и Еревана прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.

    Комментарии (33)
    18 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай выразил поддержку Венесуэле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде танкеров, сообщили СМИ.

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «одностороннего запугивания» и поддерживает право всех стран защищать свой суверенитет и национальное достоинство, передает Bloomberg.

    Ван И подчеркнул, что Венесуэла вправе развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, а, по мнению КНР, позиция Каракаса пользуется поддержкой международного сообщества. Прямое упоминание США не прозвучало, но заявление появилось спустя менее суток после объявления Трампа о введении блокады.

    Днем ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил: «Удар для них будет таким, какого они еще никогда не видели». Он добавил, что Венесуэла «полностью окружена самой большой военно-морской армадой в истории Южной Америки» и заверил, что эта группировка «будет только увеличиваться, пока в США не вернут все, что было утрачено».

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.

    Комментарии (17)
    18 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России

    Каллас: Шансы согласия ЕС на изъятие активов России 50 на 50

    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шансы согласия Евросоюза на изъятие российских активов составляют «50 на 50», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что решение по репарационному кредиту, который призван усилить давление на Москву, пока не принято из-за позиций ряда стран, в частности Бельгии, передает The Guardian.

    Каллас отметила: «Мы не будем двигаться дальше, если Бельгия не будет чувствовать себя комфортно». Она пояснила, что сейчас Евросоюз работает над предложениями, чтобы «риск и бремя были распределены равномерно между всеми». По её словам, для решения этого вопроса важно добиться полного единства, а мнение Бельгии учитывается особо.

    Глава дипломатии выразила надежду, что в ЕС удастся принять окончательное решение в ближайшее время, чтобы послать России «сильный сигнал» и поддержать Украину как минимум в течение следующих двух лет. По мнению Каллас, репарационный кредит – сейчас «наиболее жизнеспособная опция», поскольку другие сценарии не сработали.

    Она добавила, что на сегодня не наблюдается готовности России вести серьёзные переговоры о мире. Каллас считает, что европейские страны должны показать сплочённость, чтобы не оправдать ожиданий Москвы, рассчитывающей на провал общей линии Европы.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    25 комментариев

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (12)
    18 декабря 2025, 08:31 • Новости дня
    ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности опубликовала видео с ликвидацией взрывного устройства, которое несла несовершеннолетняя россиянка представителю администрации Волгодонска.

    На кадрах видно, как сапер в специальном защитном костюме подходит к рюкзаку с взрывным устройством и осторожно закладывает заряд для последующего уничтожения рюкзака, передает РИА «Новости».

    После этого на видео зафиксирован момент детонации и полное уничтожение предмета.

    В Волгодонске задержали девушку 2009 года рождения. Силовики сообщили, что она собиралась передать рюкзак с самодельным взрывным устройством – его масса составила 10 кг в тротиловом эквиваленте, среди поражающих элементов были шурупы, гвозди и гайки.

    В ходе задержания девушка рассказала, что стала жертвой интернет-мошенников за месяц до этих событий. Она пояснила, что именно из-за этого оказалась вовлечена в передачу рюкзака, но детали мошенничества не раскрываются.

    Ранее ФСБ в Краснодарском крае предотвратила попытку поджога поездов, организованную по заданию украинских спецслужб. Один из задержанных готовил канистру с бензином.

    До этого в Севастополе предотвратили взрыв автомобиля офицера Черноморского флота.

    Комментарии (21)
    18 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    «Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули», – сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента, пишет Bloomberg.

    Де Вевер подчеркнул, что требования России на замороженные в Euroclear активы сохраняются, и в будущем может потребоваться их возврат.

    Он повторил призыв к другим странам, на территории которых удерживаются российские активы, разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    Бельгия выступает против инициативы Еврокомиссии и требует твердых гарантий, что страна не останется единственной ответственной в случае судебных исков со стороны России о возврате средств. На стороне Бельгии выступают несколько других членов ЕС.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    25 комментариев

    В четверг Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (12)
    18 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 09:46 • Новости дня
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    По словам бельгийских чиновников, даже если остальные страны ЕС примут решение большинством, средства, размещённые в депозитарии Euroclear в Брюсселе, не будут освобождены. Таким образом, попытки обойти мнение Бельгии будут бесполезными, передает Politico.

    Вопрос о выделении Украине финансирования за счёт 210 млрд евро замороженных российских активов должен решиться на саммите лидеров ЕС в четверг – это последний шанс для Евросоюза доказать свою способность к единству и выполнению собственных обязательств, отмечает Politico. Однако Бельгия, опасаясь юридических рисков и возможных ответных мер Москвы, продолжает занимать жёсткую позицию, несмотря на многонедельные уговоры европейских партнеров. Позицию бельгийского премьера Барт де Вевер поддерживает значительная часть общества страны.

    К трудностям добавилась растущая оппозиция со стороны Италии, Болгарии и Мальты, что делает поиск компромисса ещё более сложным. Альтернативным вариантом может стать заимствование средств под будущий семилетний бюджет ЕС, но реализовать его возможно только за счёт исключения Венгрии и Словакии, которые выступают против дальнейшей поддержки Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривались оба сценария – либо использование российских активов, либо совместное заимствование, и в четверг лидеры ЕС должны будут определиться, какой путь выбрать.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    25 комментариев


    От итога саммита зависит судьба масштабной финансовой поддержки Украины, которая может столкнуться с дефицитом бюджета в 71,7 млрд евро уже в следующем году, отмечает издание.

    В четверг итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (5)
    18 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении

    Герасимов: ВСУ на Курском направлении потеряли более 76 тыс. военных

    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери киевского режима на Курском направлении превысили 76 тыс. наиболее подготовленных военнослужащих, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, в число потерь входят военнослужащие Украины, а также иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    «Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников», – сказал он в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран.

    Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил о потерях силовых структур Украины в 500 тыс. человек в 2025 году.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Премьер-министр Финляндии извинился за расистский скандал

    Премьер-министр Финляндии извинился перед Китаем, Японией и Южной Кореей за расистский скандал

    Премьер-министр Финляндии извинился за расистский скандал
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил с публичным извинением после расистского жеста, имитирующего азиатские черты лица, который депутаты парламента страны повторили вслед за лишенной короны мисс Финляндия Сарой Джафце.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо принес официальные извинения Китаю, Японии и Южной Корее за оскорбительный жест, выполненный представителями крупнейшей антииммиграционной партии страны, сообщает The New York Times.

    Скандал разгорелся после того, как финские депутаты опубликовали свои фотографии с жестом, в котором они оттягивали веки, поддержав таким образом ранее дисквалифицированную за подобное действие финскую участницу конкурса «Мисс Вселенная».

    «Я искренне прошу прощения за оскорбительные публикации в соцсетях со стороны отдельных членов парламента, которые не отражают ценности равенства и инклюзивности Финляндии», – заявил премьер-министр Орпо.

    Его обращение на китайском языке было размещено в соцсетях посольством Финляндии в Китае.

    Аналогичные заявления финские посольства опубликовали и на страницах в соцсетях в Японии и Южной Корее.

    Скандал начался после того, как в Сети появились фотографии финской участницы конкурса красоты, Сары Джафце, которая изображала разрез глаз, как у азиатов, о чем писала крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat. После вала критики Сару Джафце лишили короны мисс Финляндия.

    Напомним, в декабре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо принес извинения всему саамскому народу за то, что власти Финляндии проводили политику тотальной ассимиляции саамов на протяжении многих лет.

    Комментарии (20)
    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    Комментарии (28)
    18 декабря 2025, 10:17 • Новости дня
    Экспертиза выявила психическое расстройство Долиной в момент продажи квартиры
    Экспертиза выявила психическое расстройство Долиной в момент продажи квартиры
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Экспертиза подтвердила, что певица Лариса Долина подписывала договор купли-продажи своей квартиры в состоянии психического расстройства из-за действий мошенников, однако Верховный суд признал право собственности на недвижимость за покупателем, следует из решения суда.

    Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Долина во время продажи квартиры находилась под влиянием психического расстройства, вызванного действиями мошенников, что мешало ей полностью осознавать характер совершаемой сделки. Мошенникам удалось убедить певицу Ларису Долину продать свою квартиру и передать им полученные средства из-за специфики ее мышления и ряда психологических особенностей, передает ТАСС.

    В решении Верховного суда России отмечается, что возраст артистки, выраженные ценности безопасности, индивидуальный образ мышления и личностные черты сделали ее уязвимой для манипуляций.

    Суд приводит экспертное заключение, где говорится, что Долина «использовалась как инструмент для достижения цели совершения преступления, в том числе для анонимизации деятельности злоумышленников, так как сначала она не подозревала об обмане... а также находилась под воздействием сильнейших угроз».

    Комиссия подчеркнула, что у Долиной не наблюдалось психических нарушений до преступления, но стресс и давление со стороны злоумышленников вызвали расстройство приспособительных реакций. При этом после продажи квартиры у Долиной прошло это кратковременное нарушение, в результате чего она смогла «правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела».

    В своем решении Верховный суд руководствовался выводом, что продавая недвижимость под воздействием мошенников, Долина тем не менее осознавала, что совершает сделку по продаже квартиры.

    Верховный суд России опубликовал полный текст определения по делу о квартире, после рассмотрения жалобы Полины Лурье.

    По решению суда Лурье признана собственницей квартиры в Хамовниках, купленной у Долиной за 112 млн рублей, а предыдущие судебные решения в пользу певицы отменены. Таким образом, спор по недвижимости разрешен в пользу Лурье, несмотря на доводы защиты Долиной о ее уязвимом состоянии в момент сделки.

    Ранее адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной сообщила в эфире программы «Пусть говорят» об отказе певицы предоставить суду справку из психоневрологического диспансера.

    Верховный суд России готовит специальный обзор по пересмотру сделок с недвижимостью после резонанса вокруг «дела Долиной».

    Певица продолжает проживать в своей квартире в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда. Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной.

    Комментарии (49)
    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    Комментарии (4)
    18 декабря 2025, 19:45 • Новости дня
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента одобрила новое описание российского герба, уточнив, что короны и державы оформляются четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

    Законопроект о новых деталях герба был принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях, передает ТАСС. Поправки внесла группа парламентариев, предложив декларировать появление крестов на основных символах герба.

    Изменения касаются закона «О Государственном гербе Российской Федерации» и дополняют описание официального символа страны положением о прямых равноконечных четырехконечных крестах с расширяющимися концами на малых коронах, большой короне и державе герба. Таким образом, кресты становятся обязательной частью геральдики страны согласно обновленному закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября в парламент поступил законопроект, предусматривающий закрепление крестов над коронами и державой на гербе России. Инициаторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов.

    9 декабря партия «Единая Россия» заявила о намерении законодательно закрепить обязательное присутствие крестов на государственном символе.

    А уже 10 декабря Госдума приняла этот проект закона в первом чтении. Ранее пользователи соцсетей отметили изменение герба на сайте Кремля, где кресты были заменены ромбами.

    Комментарии (17)
    Главное
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    В России стало меньше трудоголиков
    Москвичи назвали лучшие качества современных детей
    В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Эстонская оборона стала зависеть от русского языка

    Эстонское военно-политическое руководство разрывается между связанными с русским языком противоречиями. С одной стороны, военные жалуются на призывников, которые говорят только на русском и не понимают эстонских команд. С другой, признано неверным решение вовсе не брать русских призывников в армию. Почему этот конфликт стал краеугольным для Сил обороны Эстонии? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации