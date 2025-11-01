СМИ сообщили о повышенной боеготовности армии Тринидада и Тобаго

Tекст: Катерина Туманова

Вечерняя памятка, разосланная военнослужащим островного государства в Карибском море гласит, что Силы обороны переведены на уровень боевой готовности «Штат 1» – наивысший уровень оперативной готовности.

Согласно приказу, все военнослужащие должны явиться на свои базы к 18.00, а общий сбор запланирован на 18.30, писала газета Trinidad Express в пятницу, 31 октября.

Как стало известно из многочисленных разведывательных и военных источников, солдатам приказано вернуться на четыре основные военные базы в Кумуто, Ла-Ромен, Чагуарамас и Лонг-Серкулар, а офицерам Береговой охраны – в Стейблс-Бэй, Галеота-Пойнт и на базу безопасности «Седрос».

«Это не учения», – подчеркивается в памятке, в которой всем военнослужащим рекомендуется договориться с семьями и подготовиться к возможному карантину.

Военнослужащим в отпуске, в предпенсионном отпуске или на больничном предписано оставаться в официальных резиденциях в режиме ожидания, а лицам, находящимся в ежегодном отпуске, быть доступными для дальнейших распоряжений.

Совещание старших должностных лиц, включая командующего полком, старших сержантов и командиров батальонов, состоялось около 11.00 утра пятницы

Высокопоставленные военные источники сообщили газете о том, что эта мера предосторожности, переводящая Силы обороны в режим ожидания реагирования на любые потенциальные беспорядки на региональном или национальном уровне.

Силы обороны Тринидада и Тобаго состоят из четырех подразделений: полка, береговой охраны, воздушной охраны и резерва Сил обороны, которые действуют совместно в целях обеспечения национальной безопасности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США совершили кинетический авиаудар по катеру с наркоторговцами в Карибском море. Удары ВС США напугали рыбаков и туристов Карибского бассейна.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.