Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за снега

Tекст: Мария Иванова

Главный флаг Украины в Киеве был временно приспущен из-за снегопада и ухудшения погодных условий, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Киев 24».

В ночь на пятницу в Киеве и северных областях температура понизилась, а улицы столицы засыпал снег. Из-за этого коммунальные службы вывели на дороги снегоуборочную технику.

В сообщении телеканала говорится: «В Киеве из-за непогоды временно приспустили главный флаг Украины».

Власти отмечают, что решение снизить флаг принято для его защиты, чтобы не допустить повреждений полотна в неблагоприятную погоду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре в Киеве приспустили главный флаг Украины на мемориале «Символ единства» из-за урагана.