    Американская безответственность возвращается хаосом для США

    @ Xavier Araujo/AP/TASS

    13 ноября 2025, 08:48 Мнение

    Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Один из наиболее важных уроков, который историки будущего смогут извлечь из международной политики наших дней – это то, что попытки управлять миром при помощи хаоса неизбежно возвращаются внутренними проблемами уже для их авторов.

    Победа на выборах мэра Нью-Йорка 34-летнего левого активиста и мусульманина Зохрана Мамдани может оказаться не случайным феноменом, а признаком более фундаментальных изменений в отношениях Запада с собой и остальным человечеством.

    Спору нет, нельзя полностью исключать, что «революция» в Нью-Йорке – это продукт стремления многих внутри Америки создать источник беспокойства для слишком самоуверенного правительства Трампа. Важно то, что никогда за последние 100 лет внутриполитическая борьба не становилась там такой решительной, чтобы ее участникам приходилось идти на столь радикальные меры.

    По сути, внутри самой Америки создается тот хаос, который она сама распространяла по всему миру. Ведь от политики нового мэра Нью-Йорка многие готовы ожидать действительно катастрофических последствий. Да и сам он, как пишут, представляет собой политика, степень ответственности которого за свои действия является весьма низкой. Очень похоже на действия США в отношении окружающего мира, не так ли?

    Вывод из этого простой: потеря контроля со стороны правящей элиты одинаково распространяется на вопросы внешней политики и отношения с собственным населением. При всей уникальности США, это является хорошим уроком для всех держав, претендующих на значительную роль в международной политике. Ни к чему хорошему ставка на собственную безответственность не приводит.

    Ведь достаточно долго одним из важных способов выживания для элит Запада было содействие тому, чтобы за его пределами царил хаос. В первую очередь это касается стратегии США и Великобритании, но и остальная Европа не оставалась в стороне последние годы.

    Способ этот работал, поддерживая беспорядок за границей наши противники могли решать, по меньшей мере, три важные задачи. Во-первых, исключать возможность того, что объединившись, более слабые члены международного сообщества вытеснят Запад с его позиций. Во-вторых, создавали массу проблем для крупных стран, вроде России или Китая, которые непосредственно соприкасаются с региональными очагами нестабильности.

    И, наконец, поддерживали положение, при котором были бы востребованы их миротворческие усилия, за соответствующее материальное или политическое вознаграждение, само собой. Сейчас американские власти тоже любят поговорить о своих миротворческих достижениях. Но уже очень трудно понять, что конкретно Вашингтону такие достижения приносят: ни в одном из регионов, где поблагодарили США за содействие в завершении скоротечных конфликтов политические позиции американцев особенно не усилились.

    Поддерживая нестабильность вдали от своих границ, американцы и европейцы могли рассчитывать на то, что их собственные граждане будут больше ценить стабильность дома. Иными словами, политика Запада в мире уже давно состоит в весьма прагматичном «взбалтывании» политической ситуации в разных странах и регионах.

    Иногда такая стратегия выглядит настолько успешно, что даже в России находятся энтузиасты ее копирования. Но последние события показывают: все имеет свои пределы, и на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору.  

    Торопливое сближение США и новых властей в Сирии – это не просто причуда или особенность правительства, которое находится сейчас у власти в Вашингтоне. Американцы могли бы еще долго держать Дамаск в подвешенном состояние, если бы знали, как это использовать.

    Получается, что не знают, и такая растерянность является весьма показательной для положения США в современном мире. Тем более, что как показывают внутриполитические события в Америке, сильная неопределенность наблюдается и на внутреннем фронте борьбы элиты за свои власть и привилегии. В итоге, политика США в таком важном для них регионе, как Ближний Восток сводится к попыткам найти хоть какую-то опору или просто произвести впечатление на публику.   

    Самым тревожным «звонком» для США здесь становится потеря контроля над теми, кто еще недавно от них полностью зависел. Сейчас самые серьезные противоречия на Ближнем Востоке нарастают в отношениях между двумя союзниками США – Израилем и Турцией. Настолько серьезные, что представители обеих держав уже совершенно не стесняются говорить об этом на публике. Чем, кстати, также ставят под сомнение авторитет американцев в глазах всех окружающих.

    Обе страны на протяжении десятилетий находились в весьма привилегированных отношениях с Вашингтоном. Израиль вообще считается многими «островком» Америки и Запада в этом регионе, а Турция является страной-членом НАТО, на территории которой размещено американское ядерное оружие. Такие отношения с обеими странами были возникли сразу после Второй мировой войны и были важнейшим инструментом создания в регионе «управляемого хаоса».

    При этом, каждая из этих двух держав была занята своим делом: Турция укрепляла южный фланг противостояния с СССР и бесконечно решала курдскую проблему. Израиль, в свою очередь, держал в тонусе арабские страны и бесконечно боролся против своих палестинских соседей. Стратегические вопросы будущего за обе страны решали в Вашингтоне и оснований для более энергичной внешней политики у Анкары и Тель-Авива не возникало.

    Но в последние пару десятилетий способность США бдительно вести своих партнеров по жизненному пути явно ослабла. Обе страны начали проявлять самостоятельность в решении своих самых важных задач и вполне успешно, разными методами, с ними справились. Турция при Эрдогане смогла, в целом, победить курдский сепаратизм, а Израиль на наших глазах практически уничтожил надежды на создание палестинского государства. Теперь их энергия направлена вовне, потому что в экономике ничего фантастически хорошего не предвидится, а внутренние враги побеждены.

    Турция и Израиль находятся на исторической развилке, за которой одним из вариантов событий может оказаться уже прямое военное столкновение между ними. Ведь больше у этих государств серьезных противников в западной части Евразии нет – Иран последовательно уклоняется от любых попыток втянуть его в серьезное противостояние, а для танго всегда нужны двое желающих.

    Такое столкновение Турции и Израиля пока не гарантировано, но весьма вероятно. И наиболее важным фактором, создающим эту вероятность, является именно политика США, их неспособность выступать с позиции консолидирующей силы для своих друзей и союзников.

    В этих условиях все остальные региональные державы все больше смотрят в сторону России и Китая, как потенциальных внешних стабилизаторов положения на Ближнем Востоке. Но у Москвы и Пекина есть собственные представления о том, насколько глубоко им в принципе стоило бы влезать в дела региона, который напрямую с их безопасностью не очень связан, а ресурсов может поглотить невероятное количество.

    В том случае, если столкновение Турции и Израиля все-таки произойдет, это грозит крахом всех позиций США в регионе, откуда они десятилетиями получают энергоресурсы и где все еще держат свои военные базы. Но источником проблем станет не сам по себе конфликт Анкары и Тель-Авива. А тем более не происки противников США и Запада. Причиной является то, что американцы сами запутались в стратегии бесконечных интриг: как дома, так и за границей.

    Решать эти проблемы за них никто не собирается. Но мы имеем право на беспокойство, поскольку Америка и возглавляемый ей Запад могут в случае своей дальнейшей внутренней дестабилизации представлять угрозу для окружающего мира.

