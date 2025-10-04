  • Новость часаПремьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 октября 2025, 21:18 • В мире

    Чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС

    Чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС
    @ ATEF SAFADI/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В воскресенье, 5 октября в Египте пройдут переговоры представителей США, Израиля и ХАМАС о мирном урегулировании в Газе по плану Дональда Трампа. На первый взгляд, с этим планом согласились и палестинцы, и израильтяне. Однако эксперты объясняют, почему еще рано объявлять президента США человеком, установившим мир на Ближнем Востоке.

    В субботу вечером спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф должен прибыть в Египет вместе с израильскими и арабскими представителями для переговоров по соглашению о прекращении войны в Газе. По информации саудовского издания Al Arabiya, в Каир также прибудут послы ХАМАС, а сами переговоры запланированы на воскресенье. Со стороны США в переговорах может участвовать зять президента США Джаред Кушнер, который был в числе разработчиков плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе.

    О переговорах стало известно после того, как все стороны единогласно заявили о поддержке мирного плана Трампа – и, казалоь бы, продемонстрировали это на практике. В частности, накануне израильские власти приостановили наступление на сектор Газа, ограничив военную активность оборонительными мерами.

    ХАМАС также заявил о готовности освободить всех заложников и передать тела погибших, а также начать переговоры через посредников. Один из официальных представителей ХАМАС сообщил агентству AFP, что Египет проведет «внутрипалестинский диалог о палестинском единстве и будущем Газы, включая вопросы управления сектором Газа». «Мы готовы немедленно начать переговоры для окончательного урегулирования всех вопросов», – заявил анонимный представитель ХАМАС.

    Все это дало основания Дональду Трампу выразить уверенность в скором наступлении мира на Ближнем Востоке, конечно, благодаря своему плану. Трамп опубликовал свой план из 20 пунктов в конце сентября. В нем предусмотрено освобождение всех заложников в течение 72 часов после его подписания. Президент США угрожал «самыми ужасными последствиями», если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его план до воскресенья, 5 октября.

    После реакции ХАМАС канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявила о том, что приступает к немедленной реализации первого этапа плана по освобождению всех заложников. Израильские спецслужбы готовят список заключенных, которые могут быть освобождены в рамках ускоренных переговоров. Обе стороны также работают над картами отвода войск.

    Но действительно ли оптимизм Трампа оправдан и многолетний конфликт на Ближнем Востоке приблизился к своему разрешению?

    Эксперты говорят, что от плана Трампа осталось несколько пунктов. Говорить о его полной реализации не приходится, потому что в любой момент возможен срыв достигнутых договоренностей.

    «Весь контекст и фон этих соглашений – результат тактических неудач и стратегической ошибки Биньямина Нетаньяху, авантюры с ударом по Катару, когда Израиль не смог уничтожить руководство ХАМАС, но заставил Трампа действовать в интересах арабов, чтобы они оставались в американской орбите влияния», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    По мнению политолога, никто не может гарантировать соблюдение пунктов из плана Трампа. «Нетаньяху всегда все делает по-своему, тем более Трамп отвернулся от него. Поэтому израильский премьер пошел на тактические ухищрения, чтобы не потерять своего последнего союзника», – добавил спикер. По его словам, цель Нетаньяху – решить вопрос с обменом пленными, «а после этого он может вернуться к возобновлению войны».

    «Только после обмена пленными можно будет говорить, возможны ли какие-то подвижки, но до этого этапа еще надо дойти. Тут много нюансов, в том числе позиция военного крыла ХАМАС, которое против плана.

    Чтобы обмен начался, Израиль должен прекратить все боевые операции и отвести войска. А пока все это не работает, официально боевые действия не прекращались, Израиль просто по-другому называет их – теперь это не наступательная, а оборонительная операция», – пояснил Семенов.

    Политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку, подчеркивает, что Трамп действует по тому же принципу, что и во время резкого обострения между Израилем и Ираном – вмешивается в самый последний момент. «Уже по всему миру проходят антиизраильские митинги, нервы у людей не выдерживают, все убедились, что Израиль является агрессором и независимость Палестины начали признавать даже ближайшие союзники еврейского государства», – отметил эксперт.

    По его словам, предпринимаемые Трампом ранее попытки запугивать ХАМАС не привели к успеху.

    «Реализация плана президента США приведет к проигрышу Израиля, который ведет эту войну уже два года. Поэтому я не исключаю, что рано или поздно мы станем очевидцами чего-то неожиданного, что помешает реализации этого мирного плана»,

    – прогнозирует востоковед, добавив, что данный план может быть попыткой дать Израилю передышку в противостоянии с ХАМАС ради продолжения военного конфликта с Ираном.

    По мнению Курбанова, альтернативным и более эффективным решением являются мирные инициативы ООН, но Израиль их неоднократно отвергал, что приводило только к дальнейшей эскалации конфликта. «Удивительно, но пока мы не слышим критику в адрес плана Трампа со стороны других стран, даже от Ирана и международных организаций. Все ждут, чем это закончится. Естественно, никто не верит, что усилия США приведут к миру на Ближнем Востоке», – добавил Курбанов.

    Семенов подчеркивает, что на самом деле с планом не согласны многие, в том числе и ХАМАС, и все это говорит о проигрыше Нетаньяху.

    «Вопрос в том, что ХАМАС принял план с оговорками, на что Трамп не стал обращать внимание.

    ХАМАС отверг свое разоружение, идею создания переходной администрации по управлению деятельностью в секторе Газа и т.д. То есть то, с чем согласился ХАМАС, нельзя считать планом Трампа, состоящего из двух десятков пунктов. Компромисс был достигнут только по первым пунктам по поводу обмена пленными. В ответ американская администрация сделала вид, что ХАМАС согласился с планом», – пояснил востоковед.

    Семенов подчеркивает, что плана Трампа как такого уже нет – на стартующих переговорах в Египте будут рассматриваться альтернативные решения. «Вместо международной переходной администрации происходит возврат к идее о технократическом палестинском правительстве. Другой вопрос – кто будет обеспечивать безопасность Газы? Как будет реализовываться отвод израильских войск? В любом случае это будет новый план. Арабские страны, как я понимаю, продавили Трампа и на самом деле идет работа над новой схемой урегулирования», – резюмирует спикер.

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

