Чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу вечером спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф должен прибыть в Египет вместе с израильскими и арабскими представителями для переговоров по соглашению о прекращении войны в Газе. По информации саудовского издания Al Arabiya, в Каир также прибудут послы ХАМАС, а сами переговоры запланированы на воскресенье. Со стороны США в переговорах может участвовать зять президента США Джаред Кушнер, который был в числе разработчиков плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе.

О переговорах стало известно после того, как все стороны единогласно заявили о поддержке мирного плана Трампа – и, казалоь бы, продемонстрировали это на практике. В частности, накануне израильские власти приостановили наступление на сектор Газа, ограничив военную активность оборонительными мерами.

ХАМАС также заявил о готовности освободить всех заложников и передать тела погибших, а также начать переговоры через посредников. Один из официальных представителей ХАМАС сообщил агентству AFP, что Египет проведет «внутрипалестинский диалог о палестинском единстве и будущем Газы, включая вопросы управления сектором Газа». «Мы готовы немедленно начать переговоры для окончательного урегулирования всех вопросов», – заявил анонимный представитель ХАМАС.

Все это дало основания Дональду Трампу выразить уверенность в скором наступлении мира на Ближнем Востоке, конечно, благодаря своему плану. Трамп опубликовал свой план из 20 пунктов в конце сентября. В нем предусмотрено освобождение всех заложников в течение 72 часов после его подписания. Президент США угрожал «самыми ужасными последствиями», если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его план до воскресенья, 5 октября. После реакции ХАМАС канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявила о том, что приступает к немедленной реализации первого этапа плана по освобождению всех заложников. Израильские спецслужбы готовят список заключенных, которые могут быть освобождены в рамках ускоренных переговоров. Обе стороны также работают над картами отвода войск.

Но действительно ли оптимизм Трампа оправдан и многолетний конфликт на Ближнем Востоке приблизился к своему разрешению?

Эксперты говорят, что от плана Трампа осталось несколько пунктов. Говорить о его полной реализации не приходится, потому что в любой момент возможен срыв достигнутых договоренностей.

«Весь контекст и фон этих соглашений – результат тактических неудач и стратегической ошибки Биньямина Нетаньяху, авантюры с ударом по Катару, когда Израиль не смог уничтожить руководство ХАМАС, но заставил Трампа действовать в интересах арабов, чтобы они оставались в американской орбите влияния», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

По мнению политолога, никто не может гарантировать соблюдение пунктов из плана Трампа. «Нетаньяху всегда все делает по-своему, тем более Трамп отвернулся от него. Поэтому израильский премьер пошел на тактические ухищрения, чтобы не потерять своего последнего союзника», – добавил спикер. По его словам, цель Нетаньяху – решить вопрос с обменом пленными, «а после этого он может вернуться к возобновлению войны».

«Только после обмена пленными можно будет говорить, возможны ли какие-то подвижки, но до этого этапа еще надо дойти. Тут много нюансов, в том числе позиция военного крыла ХАМАС, которое против плана.

Чтобы обмен начался, Израиль должен прекратить все боевые операции и отвести войска. А пока все это не работает, официально боевые действия не прекращались, Израиль просто по-другому называет их – теперь это не наступательная, а оборонительная операция», – пояснил Семенов.

Политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку, подчеркивает, что Трамп действует по тому же принципу, что и во время резкого обострения между Израилем и Ираном – вмешивается в самый последний момент. «Уже по всему миру проходят антиизраильские митинги, нервы у людей не выдерживают, все убедились, что Израиль является агрессором и независимость Палестины начали признавать даже ближайшие союзники еврейского государства», – отметил эксперт.

По его словам, предпринимаемые Трампом ранее попытки запугивать ХАМАС не привели к успеху.

«Реализация плана президента США приведет к проигрышу Израиля, который ведет эту войну уже два года. Поэтому я не исключаю, что рано или поздно мы станем очевидцами чего-то неожиданного, что помешает реализации этого мирного плана»,

– прогнозирует востоковед, добавив, что данный план может быть попыткой дать Израилю передышку в противостоянии с ХАМАС ради продолжения военного конфликта с Ираном.

По мнению Курбанова, альтернативным и более эффективным решением являются мирные инициативы ООН, но Израиль их неоднократно отвергал, что приводило только к дальнейшей эскалации конфликта. «Удивительно, но пока мы не слышим критику в адрес плана Трампа со стороны других стран, даже от Ирана и международных организаций. Все ждут, чем это закончится. Естественно, никто не верит, что усилия США приведут к миру на Ближнем Востоке», – добавил Курбанов.

Семенов подчеркивает, что на самом деле с планом не согласны многие, в том числе и ХАМАС, и все это говорит о проигрыше Нетаньяху.

«Вопрос в том, что ХАМАС принял план с оговорками, на что Трамп не стал обращать внимание.

ХАМАС отверг свое разоружение, идею создания переходной администрации по управлению деятельностью в секторе Газа и т.д. То есть то, с чем согласился ХАМАС, нельзя считать планом Трампа, состоящего из двух десятков пунктов. Компромисс был достигнут только по первым пунктам по поводу обмена пленными. В ответ американская администрация сделала вид, что ХАМАС согласился с планом», – пояснил востоковед.

Семенов подчеркивает, что плана Трампа как такого уже нет – на стартующих переговорах в Египте будут рассматриваться альтернативные решения. «Вместо международной переходной администрации происходит возврат к идее о технократическом палестинском правительстве. Другой вопрос – кто будет обеспечивать безопасность Газы? Как будет реализовываться отвод израильских войск? В любом случае это будет новый план. Арабские страны, как я понимаю, продавили Трампа и на самом деле идет работа над новой схемой урегулирования», – резюмирует спикер.