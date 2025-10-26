В правящей партии Турции подтвердили вывод сил РПК из страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик подтвердил намерение Рабочей партии Курдистана вывести свои формирования с территории республики, передает ТАСС. Это решение курдской организации, признанной в Турции террористической и запрещенной, стало результатом прогресса в переговорах по обеспечению безопасности в стране.

Челик заявил: «Решение РПК о выводе своих формирований из Турции и объявление об их новых шагах в процессе разоружения являются конкретными результатами прогресса на пути к Турции без терроризма. Вывод террористических элементов из Турции и объявление о новых шагах к разоружению – это прогресс, соответствующий нашей главной цели – свободной от террора Турции».

Он подчеркнул, что не только вывод отрядов с территории Турции, но и ликвидация вооруженных и нелегальных подразделений РПК в Ираке и Сирии являются приоритетом для турецких властей. Разоружение и демонтаж группировки остаются основополагающими принципами политики Анкары по обеспечению национальной безопасности.

По заявлениям ПСР, эти шаги рассматриваются как важная часть стратегии по предотвращению терроризма и достижению долгосрочной стабильности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, РПК подтвердила добровольную сдачу и сожжение оружия в Ираке. Сожженное боевиками РПК оружие решили хранить в пещере на севере Ирака. Власти Турции отказались от полной амнистии для членов РПК.