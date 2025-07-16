Власти Турции отказались от полной амнистии для членов РПК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Турции не рассматривают возможность полной амнистии для членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках процесса разоружения, передает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.

Издание уточняет, что этот вопрос не стоит на повестке дня: «Вопроса о полной амнистии в повестке нет», – говорится в сообщении.

В настоящее время парламентская комиссия, сформированная по инициативе спикера парламента Нумана Куртулмуша, займется разработкой законодательной базы для разоружения. Комиссия продолжит свою работу летом и к октябрю, когда начнется осенняя сессия парламента, представит свои предложения, включая возможные изменения в антитеррористических актах и законе об исполнении наказаний.

Сейчас в тюрьмах Турции содержатся более пяти тысяч человек, осужденных за связи с РПК. Предполагается, что изменения в законах могут затронуть как этих заключенных, так и тех, кто сдал оружие в Ираке и не значится в списке разыскиваемых Турцией лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ираке начался процесс разоружения первой группы Рабочей партии Курдистана. Эрдоган пообещал контролировать разоружение РПК. Рабочая партия Курдистана ранее объявила о самороспуске.