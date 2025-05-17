Эрдоган пообещал контролировать разоружение Рабочей партии Курдистана

Tекст: Вера Басилая

Власти Турции будут внимательно следить за выполнением решений о самороспуске и разоружении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, передает ТАСС.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что процесс разоружения находится под контролем турецких органов безопасности и предусматривает участие администрации Багдада, Эрбиля и Дамаска. Он подчеркнул, что разоружение РПК будет способствовать миру и развитию не только Турции, но и Ирака с Сирией.

Глава турецкого государства отметил, что в переговорах по сдаче оружия за пределами Турции уже принимают участие представители Ирака и Иракского Курдистана. Вопрос об участии Сирии также обсуждается с местными властями, соответствующие встречи проводят глава МИД Турции Хакан Фидан, директор нацразведки Ибрагим Калын и министр обороны Яшар Гюлер.

Эрдоган добавил, что ликвидация РПК исключит терроризм из повестки Турции и улучшит положение восточных и юго-восточных регионов страны.

Конфликт между Турцией и РПК идет с 1984 года, Анкара рассматривает организацию как угрозу национальной безопасности и регулярно проводит операции против ее сторонников на севере Ирака и Сирии.

Ранее запрещенная в Турции и признанная террористической Рабочая партия Курдистана провела съезд, на котором приняла решение самораспуститься и прекратить почти пятидесятилетнее вооруженное противостояние властям республики.

Администрация президента Турции планирует добиться полного роспуска и разоружения РПК.

Востоковед Кирилл Семенов отметил, что самоликвидация РПК стала результатом переосмысления деятельности, а переход к демократическим методам даст возможность перезагрузить диалог с Анкарой.