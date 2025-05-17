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    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.

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    11 комментариев
    17 мая 2025, 14:29 • Новости дня

    Эрдоган пообещал контролировать разоружение Рабочей партии Курдистана

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара намерена тщательно контролировать процесс разоружения и самороспуска запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, предусматривая координацию действий с Багдадом, Эрбилем и Дамаском, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Власти Турции будут внимательно следить за выполнением решений о самороспуске и разоружении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, передает ТАСС.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что процесс разоружения находится под контролем турецких органов безопасности и предусматривает участие администрации Багдада, Эрбиля и Дамаска. Он подчеркнул, что разоружение РПК будет способствовать миру и развитию не только Турции, но и Ирака с Сирией.

    Глава турецкого государства отметил, что в переговорах по сдаче оружия за пределами Турции уже принимают участие представители Ирака и Иракского Курдистана. Вопрос об участии Сирии также обсуждается с местными властями, соответствующие встречи проводят глава МИД Турции Хакан Фидан, директор нацразведки Ибрагим Калын и министр обороны Яшар Гюлер.

    Эрдоган добавил, что ликвидация РПК исключит терроризм из повестки Турции и улучшит положение восточных и юго-восточных регионов страны.

    Конфликт между Турцией и РПК идет с 1984 года, Анкара рассматривает организацию как угрозу национальной безопасности и регулярно проводит операции против ее сторонников на севере Ирака и Сирии.

    Ранее запрещенная в Турции и признанная террористической Рабочая партия Курдистана провела съезд, на котором приняла решение самораспуститься и прекратить почти пятидесятилетнее вооруженное противостояние властям республики.

    Администрация президента Турции планирует добиться полного роспуска и разоружения РПК.

    Востоковед Кирилл Семенов отметил, что самоликвидация РПК стала результатом переосмысления деятельности, а переход к демократическим методам даст возможность перезагрузить диалог с Анкарой.

    16 мая 2025, 07:58 • Новости дня
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В офисе Владимира Зеленского царит паника на фоне переговоров с Россией в Стамбуле, пишет Spiegel.

    Советник администрации Зеленского сообщил изданию: «Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», передает РИА «Новости».

    Журнал отмечает, что глава киевского режима недоволен позицией президента США Дональда Трампа, который не поддерживает требования Украины так, как это делала предыдущая американская администрация. В публикации подчеркивается, что Зеленский вынужден постоянно подстраиваться под мнение Трампа.

    Кроме того, по данным Spiegel, в Киеве опасаются, что все, что было достигнуто за три года войны, может быть потеряно в ходе переговоров в один момент.

    Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым. Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в офисе президента в Стамбуле завершились после более чем одного часа обсуждения.

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    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

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    17 мая 2025, 14:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    15 мая 2025, 00:45 • Новости дня
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тактика украинского лидера Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять президента России Владимира Путина «на слабо» провалилась, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя состав делегации России для переговоров с Украиной.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков отметил, что, судя по составу и уровню делегации России, Путин намерен «наглядно показать свой твердый настрой на соблюдение правильной последовательности шагов и уверенность в выбранной стратегии».

    По мнению Чеснакова, на Западе многие окажутся недовольны решением Москвы, выскажут «разочарование, обвинения и угрозы». Однако, как заявил Чеснаков, «Путину явно наплевать на агрессивную риторику западных лидеров», российский президент «играет свою игру и методично гнет линию: «вечером переговоры, утром перемирие».

    Напомним, Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    15 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Переговоры делегации России и главы МИД Турции завершились

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хакана Фидана в офисе президента в Стамбуле длились более часа и завершились.

    Встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции завершилась в Стамбуле, переговоры продолжались более часа, передает РИА «Новости».

    Источник агентства в МИД Турции сообщил, что разговор прошел в офисе президента страны.

    По завершении встречи машины российской делегации покинули территорию президентского офиса. Подробности обсуждавшихся вопросов и итоги переговоров стороны пока официально не раскрывали.

    Ранее в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле прошли переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации.

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    16 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры со стамбульским процессом в 2022 году связывает исключительно город Стамбул.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией в Стамбуле не являются продолжением прерванного в 2022 году процесса, передает ТАСС.

    «Все, что связывает нынешние переговоры со стамбульским процессом – это исключительно город Стамбул», – написал Ермак в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ермак не входит в официальный состав украинской делегации, но находится в Стамбуле. 16 мая он встречался с американскими и турецкими официальными лицами.

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах.

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    16 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Фидан: Россия и Украина согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

    МИД Турции: Делегации России и Украины согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Стамбуле представители России и Украины после почти двухчасовой встречи договорились провести новый раунд переговоров.

    Делегации России и Украины договорились о новом раунде переговоров, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан на странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Фидан заявил: «Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече».

    Глава турецкого МИД уточнил, что стороны обсудили обмен пленными по формуле «тысяча на тысячу» и предложения по прекращению огня.

    По словам министра, Турция намерена продолжать прилагать все усилия для достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. Анкара выразила уверенность, что при конструктивном подходе переговоры могут стать шагом к мирному урегулированию.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.

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    16 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины

    Глава МИД Турции Фидан остался на переговорах России и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины
    @ Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан остался в зале во время проведения первых за три года переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле.

    Трехсторонняя встреча с участием России, Украины и Турции началась в пятницу. К делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Фидан обратился к сторонам со вступительным словом и остался в зале переговоров, передает РИА «Новости».

     «Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон», – отметил Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах. Хакан Фидан назвал нынешний этап урегулирования ситуации критическим.


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    15 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле ожидаются после обеда

    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня; делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче, сообщил источник.

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, сообщает ТАСС.

    Источник агентства уточнил, что встреча «ожидалась изначально после обеда», делегации не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. На месте собрались около 100 журналистов, меры безопасности были усилены, у дворца замечены бронированные автомобили и водомет.

    Между тем, источник РИА «Новости» сообщил, что точное время переговоров по Украине в Стамбуле пока уточняется.

    Ранее предполагалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле

    Переговоры по Украине в Стамбуле запланировали на 10.00 мск

    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче, где три года назад уже обсуждались вопросы мирного урегулирования.

    Переговоры по ситуации на Украине начнутся в Стамбуле примерно в 10.00 по местному времени, что совпадает с московским временем, передает ТАСС.

    Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче и будет закрыта для прессы.

    Переговоры организованы в том же месте, где в марте 2022 года уже проходили встречи российских и украинских делегаций. Тогда достигнутые договоренности остались не реализованы по вине Украины.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Турецкие эксперты отметили, что инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов.

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    16 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что встреча делегаций России, Украины и Турции начнется в 12.30.

    «Трехсторонний формат вместо прямых переговоров – вероятно, своего рода уступка с российской стороны. У Москвы есть четкий набор требований, с которыми она обращается к Киеву. Поэтому расширение числа участников беседы, на мой взгляд, невыгодно России», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник на этом фоне указал на слухи в СМИ, согласно которым допускалась четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. По данным Reuters, американскую сторону на переговорах может представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как новый состав участников встречи скажется на ее ходе – предугадать сложно. «Тут надо понимать: российско-украинские контакты – это про завершение конфликта, а российско-американские – про глобальное мироустройство. Поэтому важно не размывать повестку», – предупредил Ткаченко.

    Что касается присутствия турецких представителей за столом переговоров, то оно объяснимо: Турция – хозяйка встречи, продолжил он. «Анкара представляет восточную политико-дипломатическую культуру. Зеленский, который накануне провел встречу с Эрдоганом, мог полагать, что страна выступает на его стороне, ведь она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar», – рассуждает аналитик.

    «Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое – рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что в пятницу в рамках переговоров по Украине в Стамбуле запланированы две трехсторонние встречи. Первая – Турция–США–Украина – началась примерно в 11.00 мск. Она проходит в резиденции президента Долмабахче. После, как ожидается, в 12.30 мск состоятся переговоры в формате Турция–Россия–Украина.

    Примечательно, что незадолго до начала первой встречи в Стамбуле прошла беседа украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Как сообщают СМИ, от Украины в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

    Отметим, переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

    Коментарии (4)
    16 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    В Стамбуле назначена трехсторонняя встреча делегаций США, Турции и Украины
    В Стамбуле назначена трехсторонняя встреча делегаций США, Турции и Украины
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле, предварительно определено и время переговоров, сообщил источник в МИД Турции.

    Встреча делегаций Турции, США и Украины начнется в 10.45 по московскому времени в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Источник отметил, что следующая трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована в этот же день на 12.30 по московскому времени.

    Ожидается, что основными темами обсуждения станут вопросы урегулирования ситуации на Украине и развитие двусторонних отношений между странами.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что российские представители ждут делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.

    Коментарии (6)
    16 мая 2025, 07:30 • Новости дня
    Мединский: Российская делегация будет с утра ждать украинскую

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российские представители будут ждать делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.

    По его словам, стороны готовы к совместной работе над текущими вопросами повестки, передает РИА «Новости».

    Мединский отметил, что «буквально с 10 утра» делегация из России будет ожидать.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио указал, что только личная встреча президентов США и России может привести к урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (8)
    16 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень, сообщил источник.

    В полдень в Стамбуле ожидается прямой контакт делегаций России и Украины под приветствие турецкой стороны, передает ТАСС.

    Источник агентства отметил, что официальное приветствие сторонам произнесет турецкая делегация. Переговоры между представителями Москвы и Киева пройдут в очном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле.

    Коментарии (2)
    17 мая 2025, 13:42 • Новости дня
    Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
    Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул важность запуска мирных переговоров, отметив невозможность военного решения конфликта на Украине и призвал не упустить этот шанс.

    По его словам, чтобы завершить войну, необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить, передает ТАСС.

    Он отметил, что Турция намерена продолжать свою посредническую роль и прилагать усилия для сохранения каналов диалога между сторонами.

    Эрдоган также напомнил, что Турция подготовила почву для переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые были запланированы как шаг к прочному миру. По словам турецкого лидера, встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.

    Президент Турции также добавил, что его страна не связана с тем, что президенты России и Украины не провели личную встречу на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Россия, Украина и США являются ключевыми участниками этого процесса, и Турция поддерживает контакты со всеми сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

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    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле

    Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле стала одной из центральных тем мировых СМИ. На Западе отметили важность возобновления переговоров, последний раунд которых состоялся три года назад. Что касается итогов встречи, то она превзошла ожидания и дала первые конкретные результаты. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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