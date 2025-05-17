Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Эрдоган пообещал контролировать разоружение Рабочей партии Курдистана
Анкара намерена тщательно контролировать процесс разоружения и самороспуска запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, предусматривая координацию действий с Багдадом, Эрбилем и Дамаском, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Власти Турции будут внимательно следить за выполнением решений о самороспуске и разоружении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, передает ТАСС.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что процесс разоружения находится под контролем турецких органов безопасности и предусматривает участие администрации Багдада, Эрбиля и Дамаска. Он подчеркнул, что разоружение РПК будет способствовать миру и развитию не только Турции, но и Ирака с Сирией.
Глава турецкого государства отметил, что в переговорах по сдаче оружия за пределами Турции уже принимают участие представители Ирака и Иракского Курдистана. Вопрос об участии Сирии также обсуждается с местными властями, соответствующие встречи проводят глава МИД Турции Хакан Фидан, директор нацразведки Ибрагим Калын и министр обороны Яшар Гюлер.
Эрдоган добавил, что ликвидация РПК исключит терроризм из повестки Турции и улучшит положение восточных и юго-восточных регионов страны.
Конфликт между Турцией и РПК идет с 1984 года, Анкара рассматривает организацию как угрозу национальной безопасности и регулярно проводит операции против ее сторонников на севере Ирака и Сирии.
Ранее запрещенная в Турции и признанная террористической Рабочая партия Курдистана провела съезд, на котором приняла решение самораспуститься и прекратить почти пятидесятилетнее вооруженное противостояние властям республики.
Администрация президента Турции планирует добиться полного роспуска и разоружения РПК.
Востоковед Кирилл Семенов отметил, что самоликвидация РПК стала результатом переосмысления деятельности, а переход к демократическим методам даст возможность перезагрузить диалог с Анкарой.