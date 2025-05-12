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    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    30 комментариев
    12 мая 2025, 17:08 • Новости дня

    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары

    Востоковед Семенов: Турецкие курды сменили военные методы борьбы на диалог с Анкарой

    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Самоликвидация Рабочей партии Курдистана стала кульминацией переосмысления деятельности объединения. Переход к демократическим мерам отстаивания прав курдов станет перезагрузкой диалога организации с Анкарой, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее РПК сообщила о самороспуске и отказе от вооруженного противостояния с Турцией.

    «Решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана (РПК) не спонтанное. В реальности, руководство организации работало над его реализацией еще с конца февраля. Необходимость данного шага назрела еще раньше, поскольку деятельность объединения на территории Турции давно перестала приносить значимые плоды», – считает востоковед Кирилл Семенов.

    «Любые попытки вооруженной борьбы с Анкарой приводили лишь к крушению репутации РПК в глазах международных наблюдателей. Все больше и больше крупных акторов убеждались в террористической природе фракции. Да и в целом, осуществление масштабных партизанских операций в последнее время стало весьма затруднительной задачей», – поясняет он.

    «Все это привело лидеров объединения к осознанию бесперспективности вооруженных методов борьбы за права курдов. На этом фоне и было решено «перезагрузить» организацию путем налаживания диалога с Турцией и поиском способов мирного сосуществования с Анкарой. В дальнейшем упор будет сделан на работу с парламентскими партиями, которые и до этого считались «политическими крыльями» РПК», – рассуждает собеседник.

    «При этом на соседнюю Сирию произошедшее особого влияния не окажет. В стране интересы курдов представлены другой партией – «Демократическим союзом». Эта организация, действительно, входила в состав РПК до середины 2000-х, но после первого роспуска организации превратилась в полностью самостоятельный институт», – рассказывает эксперт.

    «Схожие процессы происходили и в других странах Ближнего Востока. Когда-то многочисленные организации курдов развивались под крылом РПК, но сегодня речь идет о разрозненных малозначимых объединениях. Партия в процессе собственной эволюции сузила сферу деятельности до масштабов Турции, поэтому и ее «ликвидация» не должен отразиться на регионе», – заключил Семенов.

    Ранее РПК сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда, прошедшего с 5 по 7 мая, передает телеканал Rudaw. Кроме того, в партии заявили о переходе к демократическим способам борьбы за права курдов и призвали международное сообщество оказать помощь.

    «Мирный процесс лучше, чем вчерашняя война. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе», – отметил один из бывших руководителей организации Халила Атаджа. Другие подробности о причинах самороспуска не сообщаются. При этом о планах прекратить деятельность партии ее руководство сообщало еще в феврале.

    Тогда основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие. Он отмечал, что организация возникла в XX веке и она «достигла конца своего срока существования». После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию.

    В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск. РПК призвала Анкару дать правовые и политические гарантии Оджалану. Напомним, партия была основана еще в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в республике. В 80-х организация начала выступать за создание этнической автономии в составе Турции.

    Примечательно, что решение РПК о роспуске может ослабить напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что Реджеп Тайип Эрдоган сделал урегулирование курдского конфликта своей главной целью: в случае успеха это укрепило бы стремление страны изменить Ближний Восток и усилило бы поддержку президента Турции.

    11 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

    Кремль: Эрдоган поддержал предложение Путина по переговорам в Стамбуле

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, говорится на сайте Кремля. Главной темой беседы стала инициатива российского президента о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая.

    Эрдоган в ходе разговора полностью поддержал предложение Путина и подчеркнул, что Турция готова предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

    Путин также рассказал своему турецкому коллеге о прошедших в Москве мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, и о международных контактах на высшем уровне, состоявшихся в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, в том числе по крупным совместным энергетическим проектам.

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    11 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Администрация Эрдогана заявила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Об отсутствии каких-либо данных о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского 15 мая сообщили в администрации президента Турции, передает РИА «Новости».

    Представитель администрации подчеркнул в ответ на вопрос журналистов: «У нас нет такой информации».

    Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    11 мая 2025, 15:49 • Новости дня
    В Турции заявили о быстрой подготовке переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле может занять минимальное время после согласования позиций сторон.

    Организация и проведение возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле не потребует много времени, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития. По его словам, Турция обладает опытом как международный центр для урегулирования конфликтов и готова заняться организацией переговоров по мере появления конкретики от сторон.

    Представитель партии заявил: «Думаю, это (организация и проведение переговоров по Украине в Стамбуле – ред.) не займет много времени. У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    11 мая 2025, 04:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об уровне возможных переговоров с Украиной в Стамбуле

    Песков заявил о намерении Москвы провести переговоры с Киевом «на соответствующем» уровне

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, на каком уровне состоятся возможные переговоры Москвы и Киева в Стамбуле.

    «На соответствующем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что лишь «серьезные переговоры» позволят установить «устойчивый мир». При этом Песков отметил, что готовность к таким переговорам демонстрирует Вашингтон, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что украинской стороне надо просто приехать в Стамбул и начать переговоры. «Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», – заявил Ушаков. Москва сообщит позднее, кто возглавит переговорную группу.

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    10 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин поддержал урегулирование конфликта в Газе на основе двух государств

    Путин заявил о необходимости создать два государства для мира в Газе

    Путин поддержал урегулирование конфликта в Газе на основе двух государств
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле президент России Владимир Путин подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для двух народов для мира между Израилем и Палестиной.

    По словам Путина, Россия с обеспокоенностью и переживанием относится к трагическим событиям в зоне палестино-израильского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов», – заявил Путин на встрече.

    Президент Палестины Махмуд Аббас выразил благодарность России за поддержку, в том числе за гуманитарную помощь – тридцать тысяч тонн пшеницы. Он отметил тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, где погибла 51 тысяча человек, и особо подчеркнул важность гуманитарной поддержки России.

     «Наши народы связаны крепкими узами дружбы. С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек», – отметил Путин в ходе встречи, передает ТАСС.

    Российский президент также заявил, что в секторе Газа сложилась гуманитарная катастрофа, а положение усугубляется из-за запрета на снабжение региона электроэнергией и товарами первой необходимости. Путин добавил, что Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке, однако, по его словам, ситуация только ухудшается.

    Ранее в Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса по ситуации в секторе Газа и палестино-израильскому урегулированию.

    До этого министры иностранных дел стран БРИКС ранее выразили приверженность созданию независимого и жизнеспособного Палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

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    11 мая 2025, 14:13 • Новости дня
    Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
    Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анкара выразила готовность стать площадкой для прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поддержав инициативу возобновления диалога, заявил лидер республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Эрдоган положительно оценил заявление Путина о возможном возобновлении мирных переговоров в Стамбуле и подчеркнул, что Анкара открыта для любых форматов диалога, способных привести к прочному миру, передает ТАСС.

    В сообщении администрации турецкого президента говорится: «Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению».

    По словам турецкого лидера, «открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров».

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

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    9 мая 2025, 18:39 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты для атаки на аэропорт Израиля Бен-Гурион, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Вооруженные силы, сформированные движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    По заявлению официального представителя повстанцев Яхья Сариа, в операции была использована гиперзвуковая баллистическая ракета.

    Сариа отметил, что целью атаки стал аэропорт Лод, также известный как Бен-Гурион, расположенный в районе Яффо, который хуситы называют оккупированным. Его заявление транслировал телеканал Al Masirah.

    В Израиле заявили о перехвате ракеты, которую запустили йеменские хуситы по территории страны.

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    11 мая 2025, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Украине надо начать переговоры, это достаточно просто

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая, украинской стороне надо приехать и начать переговоры, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», – заявил Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

    Ушаков подчеркнул, что российская сторона, предложив начать переговоры в четверг, готова будет вести их «с самого утра». Москва ждет реакцию Украины на предложение, передает РИА «Новости».

    Позднее Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу. Ушаков отметил, что переговоры возобновятся с учетом реальной ситуации.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров.

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    11 мая 2025, 15:25 • Новости дня
    Мерц приветствовал готовность Москвы к диалогу

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает важным шагом готовность Москвы к переговорам, однако подчеркивает необходимость перемирия и прекращения огня для их начала.

    Мерц положительно оценил заявления Москвы о готовности к диалогу по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости». «Если российская сторона теперь выражает готовность к диалогу, это прежде всего положительный сигнал. Однако этого далеко недостаточно», – заявил Мерц, чьи слова опубликованы на сайте кабмина Германии.

    Глава немецкого правительства отметил, что для начала переговоров необходимо согласовать перемирие и добиться прекращения огня. По мнению Мерца, только после этого появится реальная возможность для дипломатического урегулирования ситуации. Канцлер также подчеркнул, что ожидает соответствующих шагов от Москвы.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    До этого Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 10:00 • Новости дня
    Monde: Лидеры стран ЕС призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий

    Monde: Франция, Германия, Британия и Польша советовали Зеленскому начать переговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Владимиру Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий, пишет Monde.

    Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши рекомендовали главе киевского режима  Владимиру Зеленскому принять предложение российского президента Владимира Путина о начале переговоров, пишет газета Monde.

    «Союзники призывают к перемирию Киев, а его западные союзники заявили, что безоговорочное прекращение огня для прекращения боевых действий является единственным способом достижения дипломатического решения в конфликте», – сказано в материале.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    11 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Путин сообщил о намерении провести разговор с Эрдоганом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной.

    «Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин сообщил, что намерен попросить Эрдогана о «возможности проведения переговоров в Турции» для «поиска мира на Украине». Он отметил, что «турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров» Москвы и Киева. «Президент Эрдоган очень многое сделал для их организации», – заявил Путин.

    Дипломатический источник в Анкаре также отметил, что Турция неоднократно заявляла сторонам о готовности принять переговоры по Украине и будет ждать конкретных действий. По его словам, точное время планируемых переговоров Путина и Эрдогана пока неизвестно.


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    11 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала порты в йеменской провинции Эль-Ходейда

    Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на одиннадцатое мая израильская авиация атаковала порты на Красном море в йеменской провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами.

    Израиль начал авиаудары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф в провинции Эль-Ходейда, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, атаки были совершены ночью по объектам на побережье Красного моря под контролем движения «Ансар Аллах».

    Министерство внутренних дел в созданном хуситами правительстве заявило, что территория провинции подверглась израильской атаке. Ранее армия Израиля потребовала немедленной эвакуации гражданского населения из этих портов.

    Официальный представитель ЦАХАЛ утверждает, что хуситы используют данные порты для террористической деятельности. Израильские военные подчеркивают, что удары направлены на ликвидацию угроз, исходящих с территории Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля обратились к гражданским с просьбой покинуть крупные порты Йемена, которые, по их данным, используются хуситами для террористических целей.

    Переговоры между ХАМАС и администрацией США о прекращении огня в секторе Газа продолжаются уже несколько дней, а состав делегаций пока остается в секрете. Некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников добивались тайного содействия у президента США Дональда Трампа.

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    10 мая 2025, 20:05 • Новости дня
    Российские туристы вернулись из Антальи после отмены рейсов

    Российские туристы вернулись из Антальи после трехдневной задержки рейсов Turkish Airlines

    Tекст: Мария Иванова

    Граждане России, задержавшиеся на курортах Турции из-за отмены рейсов, вернулись домой после возобновления авиасообщения и трехдневного ожидания вылета.

    Российские туристы, чьи поездки в Турции затянулись из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись в субботу домой, передает РИА «Новости». Некоторые из них должны были улететь еще 7 мая, однако смогли вылететь только после того, как авиасообщение было восстановлено в пятницу.

    Министерство транспорта России, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме. Перелеты, отмененные на 8 мая, выполнили Azur Air и SouthWind.

    По словам туристки Марины, ей продлили проживание в отеле бесплатно после отмены рейса, а затем она вылетела в Москву ранним утренним рейсом Turkish Airlines вместе с другими россиянами, ожидавшими вылета 7 мая.

    Пассажиры сообщили, что им пришлось ждать около двух с половиной часов в очереди на сдачу багажа в аэропорту Антальи. По словам Марины, туристов не предупредили заранее о времени трансфера в аэропорт, поэтому сборы проходили в спешке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ассоциация туроператоров России рекомендовала путешественникам иметь при себе наличные мелкими купюрами. Туроператоры также советовали заранее подключить роуминг из-за возможных задержек рейсов.

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    10 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Турция заявила о готовности следить за прекращением огня на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о готовности страны контролировать выполнение режима прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Источник в МИД Турции сообщил, что Фидан участвовал в онлайн-встрече коалиции желающих, где подчеркнул поддержку Анкарой инициатив о прекращении огня без предварительных условий и усилий по достижению соглашения.

    По словам источника, турецкий министр заявил, что если перемирие будет объявлено, Турция готова взять на себя задачи по контролю его выполнения. Также он отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности содействовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость прекращения поставок оружия Киеву при перемирии.

    На Западе призывают Россию к 30-дневному перемирию на Украине.

    Песков отметил, что Москва поддерживает саму идею перемирия, но считает невозможным ее реализацию без обсуждения ряда нюансов.

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    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

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    Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих»

    Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле переговоры по Украине. Его инициатива получила позитивные отклики как со стороны Дональда Трампа, так и со стороны Тайипа Эрдогана. В чем заключается суть этого предложения и почему оно лишает смысла хамские ультиматумы европейской «коалиции желающих» в адрес России? Подробности

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    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке

    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

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    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку

    Иногда охотник попадается в свой собственный капкан – и становится добычей. Именно это произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который стал жертвой собственной аферы против аж двух целей – президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа. О чем идет речь? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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