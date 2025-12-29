В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.13 комментариев
Над Россией за ночь сбили 89 украинских дронов
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 89 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Над Брянской областью нейтрализовали 49 дронов, над Новгородской – 18, над Адыгеей – 11, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Кубанью сбили семь БПЛА.
По одному дрону уничтожили над Азовским морем, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.
Ранее Минобороны сообщало, что за прошлую неделю средства противовоздушной обороны над Россией уничтожили как минимум 1651 украинский беспилотник.
Вечером в воскресенье над страной уничтожили 21 украинский БПЛА самолетного типа.