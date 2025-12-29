В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.13 комментариев
Раскрыта новая схема мошенничества с домашним интернетом
Мошенники изобрели новую схему для получения доступа к персональным данным российских граждан, они для этого используют предлог «переоформления» тарифа домашнего интернета.
Злоумышленники звонят гражданам, называя их домашний адрес, в ходе беседы они предлагают поменять тариф домашнего интернета, передает РИА «Новости».
Если жертвы сообщают, что не живут по этому адресу, им предлагают «исключить» их из базы клиентов.
Для этого мошенники просят назвать код из СМС, с которым получают доступ в личные кабинеты, где хранятся персональные данные.
В МВД предупреждали, что мошенники в 2025 году изменили свои цели при взломе аккаунтов на портале «Госуслуги», теперь они видят своей основной задачей оказание психологического давления на владельцев, а также получение их персональных данных для оформления электронных сим-карт в преступных целях.