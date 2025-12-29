В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.13 комментариев
В российских вузах решили изучать дело Долиной
Юридические факультеты ведущих вузов России намерены ввести в обучающие программы дело о квартире певицы Ларисы Долиной, уделяя внимание практическим аспектам.
Курс по анализу дела о квартире певицы Ларисы Долиной войдет в образовательные программы СПбГУ и МГЮА, передает РИА «Новости».
Завкафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова отметила, что дело будет рассмотрено студентами, помимо других решений высших судов страны.
Краснова добавила, что со студентами уже обсуждали сценарии разрешения этого дела на семинарских занятиях, поскольку история вызвала профессиональный интерес.
Доцент СПбГУ Ольга Жаркова сообщила, что ожидаются изменения в методике оценки рисков для участников рынка недвижимости. Ранее среди возможных нововведений предлагалось приглашать в программу не только юристов, но и специалистов из смежных областей, включая психологов и социологов. Жаркова подчеркнула, что такие изменения будут реализованы в образовательных курсах.
В МГЮА заявили, что студенты должны разбирать не только теорию, но и реальные судебные дела, разрабатывать решения с учетом актуальной практики. В вузе считают, что широкий общественный резонанс дела Долиной и его влияние на развитие судебной практики оправдывают интеграцию темы в учебный процесс. Тематика уже обсуждается на молодежных научных мероприятиях.
Напомним, певицу Ларису Долину обязали покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей.
Долина согласилась освободить квартиру до 10 января, пояснив, что требуется время на сбор вещей.