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РПК подтвердила добровольную сдачу и сожжение оружия в Ираке
Бойцы Рабочей партии Курдистана сложили оружие и провели символическое сожжение в городе Сулеймания Северного Ирака во исполнение решений съезда организации.
Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана подтвердила добровольную сдачу и сожжение оружия в Ираке, передает ТАСС.
По информации турецкого канала Halk TV и курдского канала Rudaw, церемония прошла в городе Сулеймания. Группа бойцов РПК добровольно сложила оружие после призыва лидера партии Абдуллы Оджалана, озвученного в его заявлении от 19 июня 2025 года.
В заявлении РПК, которое цитируют телеканалы, говорится: «Мы прибыли сюда в ответ на призыв Абдуллы Оджалана. Мы здесь добровольно уничтожаем наше оружие. Надеемся, что этот шаг принесет пользу нашему народу, женщинам и молодежи, народам Турции и Ближнего Востока, а также всему человечеству». Представители РПК также призвали региональные и мировые державы уважать права курдского народа и поддержать мирное урегулирование.
Ранее 12-й съезд Рабочей партии Курдистана, прошедший с 5 по 7 мая, принял решение о подобных действиях. Руководство организации рассчитывает, что этот шаг поспособствует мирному диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ираке начался процесс разоружения первой группы Рабочей партии Курдистана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал контролировать процесс разоружения данной организации. Рабочая партия Курдистана ранее объявила о своем самороспуске.